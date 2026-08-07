România rămâne sub influența valului de căldură și vineri, însă temperaturile vor scădea ușor în unele regiuni din nordul și nord-vestul țării. În același timp, meteorologii anunță episoade de instabilitate atmosferică, cu vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe zone, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Valul de căldură va continua să afecteze cea mai mare parte a teritoriului, iar disconfortul termic va rămâne ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în majoritatea regiunilor.

Canicula va persista în Banat, local în Muntenia și Dobrogea, precum și izolat în Oltenia și Moldova.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat, în timp ce minimele vor varia între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral. În sudul, sud-estul și izolat în sud-vestul țării sunt prognozate nopți tropicale.

După orele amiezii, vremea va deveni instabilă în jumătatea de nord a țării și local în restul regiunilor.

Meteorologii anunță intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat vitezele pot depăși 80 km/h. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină de mici și posibil medii dimensiuni, cu diametrul cuprins între 1 și 4 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30-50 l/mp. Izolat, în timpul nopții, ceața își va face apariția în depresiuni.

Și în Capitală, valul de căldură va persista, iar disconfortul termic va rămâne accentuat, cu un indice temperatură-umezeală care va depăși pragul critic.

Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 35 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 19 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara cresc șansele pentru înnorări, intensificări ale vântului cu viteze de 50-60 km/h, descărcări electrice și averse, cantitățile de apă urmând să fie, în general, de 5-10 l/mp, cu posibilitatea de a depăși izolat 15 l/mp.