Criminala Christa Pike e „conștientă și vorbește”

Criminala Christa Pike, care a supraviețuit după două injecții letale, este în prezent „conștientă și vorbește”, spun avocații ei, potrivit BBC.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale critice în timp ce este încătușată în spital, au declarat avocații ei într-un comunicat emis marți.

Christa Pike, care a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o cu cruzime pe Colleen Slemmer în 1995, a supraviețuit la două injecții letale eșuate miercurea trecută în Tennessee.

Criminala a fost dusă la spital, unde a rămas inconștientă zile întregi, în timp ce personalul medical i-a curățat corpul de substanța chimică injectată.

Experții și echipa sa juridică spun că recuperarea ei aparentă este fără precedent. Se crede că este singura persoană care a supraviețuit unei injecții letale.

Avocații ei au numit progresul ei „fără precedent din punct de vedere medical” și, deși prognosticul ei rămâne neclar, „cel puțin, ne așteptăm la o recuperare lungă”.

Deborah Denno, criminolog și profesoară la Facultatea de Drept Fordham, a declarat că este „absolut uimită” că Pike este conștientă și vorbește.

Au existat alte șapte cazuri în care prizonierii au supraviețuit execuțiilor programate, dar în aceste cazuri, călăii nu au putut injecta nimic în venele deținuților, a declarat Denno.

Christa Pike „este singura persoană căreia i s-a injectat un fel de toxină”, a spus ea.

„Au făcut tot ce trebuiau să facă ca parte a procesului de execuție și pur și simplu nu a funcționat”, a spus Denno. „Acest lucru nu s-a mai întâmplat niciodată”.

Autoritățile nu au spus încă dacăvor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit o explicație pentru ce a mers prost după ce i-au injectat substanța chimică pentobarbital.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile pentru restul anului - iar șeful închisorilor din stat a declarat în weekend că intenționează să demisioneze.

Christa Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care o cunoscuseră într-o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Avocații lui Pike urmează să se prezinte în instanța din Nashville miercuri. De asemenea, intenționează să organizeze o conferință de presă în fața instanței.