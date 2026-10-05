Va fi sau nu executată Christa Pike, criminala care a supraviețuit

Criminala americană Christa Pike rămâne în stare critică în spital, iar prognosticul ei este încă neclar în urma execuției eșuate, a declarat avocatul ei duminică potrivit BBC.

Avocatul lui Pike, Stephen Ferrell, a declarat că medicii încă încearcă să elimine cele două doze de pentobarbital din corpul ei.

Criminala Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte pentru uciderea lui Colleen Slemmer în 1995.

Ea a supraviețuit la două tentative de execuție miercuri și a fost transferată la un spital din Nashville, Tennessee.

Ferrell a spus: „Este încă în spital, conectată la un ventilator, în stare critică, nu știm încă prognosticul și s-ar putea să nu-l știm timp de câteva zile.”

Criminala nu și-a recăpătat cunoștința în niciun moment, iar avocatul a spus că a primit actualizări cu privire la starea acesteia prin intermediul procurii ei medicale, nu s-a consultat direct cu medicii.

Avocatul criminalei Christa Pike nu a fost să o vadă. „Este păzită. Nu sunt sigur cine ar fi putut să o vadă”, a spus el.

Autoritățile nu au spus încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Christa Pike. De asemenea, nu au oferit o explicație pentru ce a mers prost. Însă guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile pentru restul anului - iar șeful închisorilor din stat a declarat că va demisiona sâmbătă.

„Dacă își va reveni - s-ar putea să nu se recupereze complet - și ar putea exista probleme legate de competența ei. Adică, pur și simplu nu știm nimic despre toate acestea”, a spus Ferrell.

„Nu am avut nicio discuție despre asta. Biroul procurorului general din Tennessee nu ne-a dat până acum nicio indicație despre care vor fi intențiile sale.”

El a cerut guvernatorului să comute pedeapsa cu moartea într-o condamnare pe viață „cel puțin”. „A îndurat o tentativă de execuție ce seamănă cu tortura”, a susținut el. „A petrecut peste 30 de ani în închisoare, cea mai mare parte a acestei perioade în izolare.”

„Nu știm acum - și s-ar putea să nu știm niciodată - ce fel de tortură a îndurat în timpul [execuției sale eșuate].”

Christa Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut, torturat și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, în 1995.

A fost condamnată la moarte în anul următor, după o frenezie mediatică în jurul crimei din Knoxville, Tennessee.

Mama lui Slemmer, May Martinez, a călătorit la Nashville pentru execuție, care a avut loc în ciuda unor contestații legale de ultim moment.

Martinez, care a susținut condamnarea la moarte a lui Pike, a declarat pentru publicația locală de știri WJXX că „a izbucnit în lacrimi” după ce a aflat că injecția nu a avut succes.

„Cred că statul îmi datorează scuze mari”, a spus ea.

Departamentul de Corecție al statului a apărat utilizarea injecțiilor letale, spunând că „protocolul nu permite proceduri suplimentare dincolo de ceea ce a fost efectuat”.

Avocații lui Pike au avertizat anterior că istoricul medical și anatomia sa - inclusiv trombocitoza (o afecțiune de coagulare a sângelui) și venele mici - prezintă riscul ca aceasta să experimenteze durere și suferință „inutile” în timpul unei injecții letale.