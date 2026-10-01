Christa Pike nu a murit nici după două injecții letale

Singura femeie condamnată la moarte în statul american Tennessee, Christa Pike, era încă în viață miercuri seară, după ce i s-au administrat două injecții letale, potrivit avocatului ei, informează Fox News.

Echipa juridică a deținutei Christa Pike, condamnată pentru crimele din Tennessee, a declarat într-o moțiune prin care se solicită oprirea execuției sale miercuri seară că tentativa de execuție nu a ucis-o.

La ora 20:26, ora locală, martorii au declarat că cei care se ocupă cu execuția „au injectat ambele seringi cu substanțe chimice pentru injecții letale, iar Pike este încă în viață și sforăie”, au declarat avocații ei într-un document depus la instanța federală.

Avocații lui Pike au declarat că aceasta „nu și-a pierdut cunoștința și încă mai are bătăi de inimă” și că perdelele camerei morții „au fost coborâte de două ori”.

Autoritățile se pare că i-au administrat lui Pike două doze de pentobarbital, dar aceasta era încă trează și sforăia la mai mult de 40 de minute după ultima doză.

La ora 20:53, oficialii au escortat martorii din presă în afara zonei. Departamentul de Corecție din Tennessee a declarat martorilor din presă că nu poate oferi imediat informații despre ce s-a întâmplat.

Acest lucru vine după ce Curtea Supremă a SUA a anulat miercuri seară o suspendare de ultim moment care o scutise temporar de a deveni prima femeie executată în stat de la începutul anilor 1800.

Curtea Supremă a admis cererea statului Tennessee de a anula suspendarea emisă miercuri dimineață de Curtea de Apel a celui de-al Șaselea Circuit al SUA, deschizând calea pentru ca statul să efectueze execuția lui Pike.

Într-o decizie împărțită de 2-1, Curtea de Apel a celui de-al Șaselea Circuit a emis o suspendare „până la o nouă notificare”, în timp ce instanța a analizat moțiunile depuse de avocații lui Pike și de Biroul Procurorului General din Tennessee.

Statul a făcut imediat apel la Curtea Supremă, solicitând ridicarea suspendării.

Judecătoarea Sonia Sotomayor nu a fost de acord cu decizia Curții Supreme, alături de judecătorii Elena Kagan și Ketanji Brown Jackson.

Sotomayor a susținut că Tribunalul al Șaselea Circuit ar fi trebuit să aibă timp să ia în considerare contestația în instanță a lui Pike înainte de a începe execuția.

„În cazurile capitale, «aprecierea propriei noastre falibilități și respectul pentru hotărârea unui tribunal de apel» impun prudență înainte de a «acționa iremediabil».”

Ea a adăugat că Curtea Supremă «alege să ignore acest principiu tocmai atunci când contează cel mai mult».

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, avea 18 ani în 1995, când ea, iubitul ei și o altă persoană au bătut, au lovit-o cu picioarele și au înjunghiat-o pe colega lor de clasă, Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani, până la moarte, într-un atac «satanic» brutal despre care Pike a susținut că a durat între 30 de minute și o oră, conform documentelor instanței.

Pike și Slemmer se cunoșteau prin intermediul unui program vocațional din Knoxville numit Job Corps Center, se arată în documente.

Christa Pike o acuzase pe Slemmer că «încerca să-l cucerească pe iubitul ei» și că «vorbea ca nebunii», arată dosarul cazului. Cu o zi înainte de crimă, ea i-a spus unei alte colege de clasă că vrea să o omoare pe Slemmer pentru că «se simțea rea ​​în ziua aceea», conform înregistrărilor. Era înarmată cu un cutter și un satâr.

Pike și complicii ei au atras-o pe Slemmer afară, spunându-i că vor să meargă la un magazin de muzică și să cumpere niște marijuana pe care o ascunseseră într-un parc din apropiere.

Christa Pike a atacat-o, a trântit-o la pământ și a lovit-o în față cu genunchiul și piciorul, conform documentelor instanței.

La un moment dat, Slemmer s-a desprins de Pike și a încercat să fugă, dar iubitul lui Pike, Tadaryl Shipp, a apucat-o și a ținut-o la pământ în timp ce Pike o lovea cu cutterul.

Victima a implorat să-i cruțe viața, dar atacatorii au continuat. La un moment dat, au legat-o cu un elastic de păr.

Shipp a sculptat, de asemenea, pentagrame pe fața și pieptul victimei.

La proces, psihiatrul legist Dr. William Bernet a mărturisit că infracțiunea avea „elemente satanice”, dar părea să implice și „fenomenul agresiunii colective, în care un grup de oameni se excită emoțional și «rezultatul final este că se angajează într-un fel de activitate violentă, extrem de violentă»”, arată înregistrările instanței.

Dr. Eric Engum a declarat că Pike fusese diagnosticată cu „tulburare de personalitate borderline foarte severă”, pe lângă faptul că prezenta semne de dependență de canabis și depresie. Cu toate acestea, a spus el, nu avea simptome de leziuni cerebrale sau de nebunie.

Christa Pike a luat o bucată din craniul zdrobit al victimei drept trofeu și a arătat-o ​​ulterior la școală, povestind că Slemmer i-a implorat pe cei trei să se oprească, conform înregistrărilor instanței.

Pike i-a spus prietenei că i-a tăiat gâtul lui Slemmer de șase ori și apoi i-a zdrobit capul cu o piatră. I-a arătat pantofii ei pătați de sânge unui alt coleg de clasă și a adus fragmentul de craniu al lui Slemmer la micul dejun a doua zi dimineață.

Nici Shipp, nici al treilea atacator, Shadolla Peterson, nu au primit condamnări la moarte. Shipp avea sub 18 ani la momentul respectiv și nu era eligibil pentru pedeapsa capitală. Peterson a depus mărturie în numele statului.

Susținătorii lui Christa Pike replică faptul că apărarea sa a prezentat defectuos factorii atenuanți înainte de condamnare, inclusiv tulburarea bipolară netratată și tulburarea de stres posttraumatic cauzate de violența domestică și agresiunile sexuale repetate.

Puțin sub 25.000 de persoane au semnat o petiție adresată guvernatorului Bill Lee, cerându-i să comute pedeapsa cu moartea în închisoare pe viață.