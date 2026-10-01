Președintele Nicușor Dan susține că raportul promis privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 va fi făcut public, chiar dacă elaborarea documentului a fost întârziată de criza politică din ultimele luni.

Șeful statului a declarat, miercuri seară, la Praga, că raportul se afla printre principalele sale priorități înainte de declanșarea crizei politice și a dat asigurări că promisiunea făcută public va fi respectată.

Întrebat când va fi prezentat documentul, Nicușor Dan a răspuns: „Evident că l-am promis şi, dacă l-am promis, o să-l avem”. Președintele a explicat că, în perioada anterioară crizei politice, raportul se afla „unul din primele trei lucruri” de care se ocupa.

Tema raportului a fost menționată de șeful statului în mai multe rânduri în ultimul an. Pe 14 septembrie, Nicușor Dan afirma că încălcarea legislației electorale privind finanțarea reprezintă, în opinia sa, un motiv suficient pentru anularea alegerilor. El a invocat și existența unei influențe ruse și a făcut referire la dovezi prezentate de Parchetul General.

La acel moment, președintele explica faptul că raportul urma să includă atât informațiile deja cunoscute, cât și elemente care încă nu erau publice. Scopul, spunea el, era ca informațiile tehnice privind anularea alegerilor și presupusa influență rusă să poată fi înțelese de un public cât mai larg.

În iunie, Nicușor Dan declara că își dorește un raport complet și că vrea „să închidem acest capitol din istoria noastră recentă”. El preciza că existau mai multe rapoarte sectoriale și variante de lucru, dar că urma să fie realizat un document de ansamblu.

În aprilie, președintele afirma că 90% dintre informațiile pe care le deține despre alegeri pot fi făcute publice și susținea că raportul urma să pună cap la cap mai multe elemente privind influența Rusiei în campania lui Călin Georgescu.

Și în decembrie 2025, Nicușor Dan vorbea despre necesitatea ca statul român să explice cât mai detaliat anularea alegerilor, indicând inițial un termen de două-trei luni. Cu câteva zile înainte, estimase că raportul ar putea fi prezentat spre sfârșitul lunii ianuarie.

Ulterior, în septembrie 2025, președintele spunea că România nu avea încă „imaginea completă” asupra evenimentelor din noiembrie și că mai erau necesare câteva luni.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a fost anulat de Curtea Constituțională pe 6 decembrie, iar procesul electoral a fost reluat. Raportul promis de Nicușor Dan nu a fost încă făcut public.