Mii de pensionari contestă la Curtea Constituțională a României (CCR) prevederi din noua lege a pensiilor, în speranța că anumite reguli privind calculul și acordarea pensiilor vor fi declarate neconstituționale.

Numărul dosarelor înregistrate la CCR pe Legea 360/2023 a ajuns la 4.865, în creștere cu aproximativ 100 de cauze într-o singură lună.

În total, 5.627 de pensionari își susțin în aceste dosare drepturile pe care le consideră legate de principiile contributivității și predictibilității. Printre cauzele individuale se află și trei dosare colective, în care sunt reuniți sute de pensionari.

Noua lege a pensiilor a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024, însă până acum niciunul dintre aceste dosare nu a fost soluționat de CCR. Primul termen este programat în luna octombrie.

Pe 26 octombrie, Curtea Constituțională urmează să analizeze două dosare care vizează mai multe articole din Legea 360/2023.

În primul dosar sunt contestate prevederi precum articolele 83, 84, 85, 88 și 144, iar în cel de-al doilea sunt vizate articolele 85, 127 și 144.

Printre prevederile contestate se află cele referitoare la formula de recalculare a pensiilor și la valoarea punctului de referință. Articolele 83 și 85 reglementează formula de calcul și recalculare, în timp ce articolul 84 stabilește valoarea punctului de referință.

Este contestat și articolul 144, care reglementează pensiile anticipate. Un alt dosar vizează articolul 127, referitor la posibilitatea contestării în instanță a deciziilor emise de casele teritoriale de pensii, în termen de 45 de zile de la comunicare.

Pensionarii urmăresc astfel ca anumite prevederi ale noii legi să fie declarate neconstituționale. În cazul în care CCR ar admite excepțiile de neconstituționalitate, efectele unei asemenea decizii ar putea influența modul în care sunt aplicate prevederile contestate și, în funcție de soluția Curții, calculul unor pensii.

Totuși, simpla sesizare a CCR nu înseamnă automat majorarea pensiei. De asemenea, nu este obligatoriu ca judecătorii constituționali să pronunțe un verdict chiar la termenul din 26 octombrie. Curtea poate amâna soluționarea cauzelor.

Deciziile CCR sunt obligatorii, astfel că hotărârile pronunțate în aceste dosare ar putea avea consecințe importante pentru pensionarii vizați de prevederile contestate.