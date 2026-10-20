Luca Niculescu preia conducerea Guvernului după aproape șase luni de criză politică, cu un program care include măsuri ce vizează veniturile populației, fiscalitatea, administrația publică și investițiile. Printre obiectivele asumate pentru perioada 2026–2028 se numără reluarea indexării pensiilor din 2027, adoptarea unei noi legi a salarizării bugetarilor, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și reorganizarea unor instituții ale statului.

Executivul își propune, de asemenea, să accelereze proiectele de infrastructură și să ducă rețeaua de autostrăzi și drumuri expres din România la peste 2.000 de kilometri până în 2028. Punerea în practică a acestor obiective depinde însă de resursele financiare disponibile și de măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

Noul Cabinet, format din 17 miniștri, dintre care 11 propuși de PSD și șase independenți, își începe mandatul într-un moment dificil pentru finanțele publice. România trebuie să își respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene, să finanțeze investițiile și să gestioneze efectele scumpirilor asupra puterii de cumpărare.

În plus, statul continuă să se împrumute la dobânzi ridicate, ceea ce crește costurile asociate deficitului și refinanțării datoriei publice. În aceste condiții, rămâne de văzut în ce măsură promisiunile noului Guvern vor putea fi aplicate la termenele anunțate.

Una dintre principalele măsuri anunțate de Executiv este reluarea indexării pensiilor începând din 2027, după perioada de restricții bugetare.

„Pensiile vor fi indexate începând cu 2027, cu prudență și în limitele traiectoriei deficitului, iar pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de sprijin țintit”, a declarat premierul la votul de învestire.

Programul de guvernare prevede ca majorările să țină cont de resursele disponibile și de obiectivele privind reducerea deficitului. Printre categoriile cărora Guvernul vrea să le acorde prioritate se află pensionarii cu venituri mici, afectați de inflație și de creșterea costului vieții.

În sectorul public, Executivul își propune să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării unitare. Reforma ar urma să stabilească reguli mai clare de remunerare și să reducă diferențele considerate nejustificate între angajații statului.

Guvernul mai promite actualizarea anuală a salariului minim, în funcție de indicatorii economici și de consultările cu partenerii sociali.

Programul fiscal al noului Cabinet prevede menținerea principiului cotei unice de impozitare și eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, cunoscut sub denumirea de IMCA, de la 1 ianuarie 2027.

Măsura este inclusă într-un pachet destinat relansării economice, prin care Executivul urmărește să stimuleze investițiile și să reducă presiunea fiscală asupra companiilor.

„Păstrăm cota unică, eliminăm impozitul minim pe cifra de afaceri și deschidem schemele de relansare pentru producția în țară”, a declarat Niculescu în Parlament.

În paralel, Guvernul anunță reformarea ANAF, prin digitalizarea controalelor, folosirea sistemelor de analiză a riscului fiscal și îmbunătățirea colectării veniturilor bugetare.

O altă schimbare vizează impozitarea proprietăților. Executivul propune trecerea treptată la un sistem de evaluare mai apropiat de valoarea de piață a locuințelor și terenurilor. Impactul asupra sumelor plătite de proprietari va depinde de regulile concrete care vor fi adoptate.

Reorganizarea administrației publice reprezintă un alt obiectiv important al programului de guvernare. În primele șase luni de mandat, Executivul intenționează să evalueze instituțiile publice și să decidă ce structuri pot fi comasate, reorganizate sau desființate.

Autoritățile urmăresc reducerea cheltuielilor de funcționare și simplificarea serviciilor oferite cetățenilor.

„Statul își va reduce mai întâi propriile cheltuieli și risipa din agenții și companii de stat înainte de a cere ceva în plus contribuabililor corecți”, a afirmat Niculescu.

Planul include și reducerea birocrației pentru mediul de afaceri. Guvernul și-a stabilit ca obiectiv diminuarea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative și reducerea cu minimum 30% a duratei procedurilor de autorizare, prin raportare la situația de la începutul mandatului.

Programul de guvernare prevede schimbări și la Ministerul Afacerilor Interne, condus de Marian Neacșu, propus de PSD.

Printre măsurile avute în vedere se numără reorganizarea unor structuri ale Poliției Române și Poliției de Frontieră, cu scopul reducerii suprapunerilor administrative și al eficientizării activității.

Executivul mai urmărește simplificarea procedurilor pentru cetățeni, inclusiv a celor referitoare la eliberarea documentelor, permisele de conducere și înmatricularea vehiculelor.

Aceste schimbări nu devin aplicabile automat odată cu instalarea noului Cabinet. Implementarea lor va necesita acte normative și măsuri administrative distincte.

În domeniul infrastructurii rutiere, Guvernul și-a stabilit ca obiectiv depășirea pragului de 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres până în 2028.

Pentru atingerea acestei ținte, Executivul mizează pe continuarea lucrărilor la proiectele aflate în derulare și pe accelerarea investițiilor finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat.

Planul de guvernare include și modernizarea infrastructurii feroviare, precum și îmbunătățirea conexiunilor de transport dintre regiunile țării.

Realizarea obiectivelor va depinde de ritmul lucrărilor, de finanțare și de capacitatea autorităților de a respecta termenele stabilite pentru proiectele de infrastructură.

În sectorul energetic, Executivul își propune dezvoltarea unor noi capacități de producție de aproximativ 5.800 MW până la sfârșitul anului 2027.

Potrivit planului prezentat, aproximativ 3.600 MW ar urma să provină din surse regenerabile, în timp ce alte 2.200 MW ar urma să fie asigurați de centrale pe gaze.

Guvernul vizează și valorificarea rezervelor de gaze naturale din Marea Neagră, precum și continuarea proiectelor nucleare de la Cernavodă.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc să crească producția internă de energie și să reducă dependența de importuri. Eventualele efecte asupra facturilor nu sunt însă garantate și vor depinde de evoluția pieței și de punerea în funcțiune a noilor capacități.

În domeniul sănătății, programul pune accent pe prevenție, dezvoltarea serviciilor medicale în ambulatoriu și îmbunătățirea accesului pacienților la tratament.

Pentru educație, Executivul promite extinderea programului „Masă sănătoasă”, modernizarea infrastructurii școlare și continuarea digitalizării unităților de învățământ.

Familiile ar urma să beneficieze și de măsuri de sprijin pentru accesul la tratamente de fertilizare in vitro. Programul anunțat vizează până la 10.000 de beneficiari anual.

Aplicarea acestor angajamente va depinde de alocările bugetare și de regulile stabilite pentru fiecare program.

Pe lângă obiectivele care se întind pe următorii ani, noul Executiv are de respectat și termene apropiate, legate de situația finanțelor publice.

PSD a stabilit o serie de condiții politice pentru susținerea Cabinetului, printre care clarificarea situației deficitului, a obligațiilor bugetare restante și a finanțării serviciilor publice până la 1 noiembrie.

Un alt reper este 1 decembrie 2026, data până la care Guvernul s-a angajat politic să prezinte proiectul bugetului de stat pentru anul 2027.

Aceste termene vor conta pentru stabilirea resurselor disponibile în perioada următoare. Bugetul va arăta în ce măsură promisiunile privind pensiile, salariile, investițiile și programele sociale pot primi finanțare, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul și să își acopere obligațiile financiare.