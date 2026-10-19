Pensiile din România ar urma să fie indexate începând cu 1 ianuarie 2027, după ce valoarea punctului de referință a rămas la 81 de lei în 2025 și 2026. Reluarea majorărilor este prevăzută în programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, însă autoritățile nu au stabilit deocamdată procentul care va fi aplicat. În spațiul public sunt vehiculate mai multe scenarii, inclusiv o creștere de 7,3%, dar suma efectivă va depinde de indicatorii economici și de prevederile Legii pensiilor.

Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 include reluarea indexării pensiilor de anul viitor, cu obiectivul de a proteja puterea de cumpărare a beneficiarilor.

Aplicarea măsurii este însă condiționată de existența resurselor financiare necesare. Documentul stabilește că majorarea trebuie realizată fără să afecteze obiectivele privind reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice. Prin urmare, includerea indexării în programul guvernamental nu reprezintă și confirmarea unui anumit procent de creștere.

Înainte de stabilirea noii valori a punctului de referință, trebuie luate în calcul atât evoluția indicatorilor economici, cât și regulile în vigoare la momentul aplicării majorării.

Legea nr. 360/2023, intrată în vigoare în septembrie 2024, a introdus un mecanism de actualizare anuală a valorii punctului de referință, cunoscută drept VPR. Acest indicator este folosit pentru calcularea pensiei, prin înmulțirea sa cu numărul total de puncte acumulate de fiecare beneficiar. La intrarea în vigoare a legii, VPR a fost stabilită la 81 de lei.

Indexarea programată pentru 2025 a fost suspendată prin ordonanță de urgență, iar valoarea de 81 de lei a fost păstrată și în 2026. Astfel, majorarea generală care ar fi rezultat din aplicarea formulei legale nu a fost acordată în niciunul dintre cei doi ani. Acest lucru nu înseamnă însă că toate pensiile individuale au rămas obligatoriu la aceeași valoare.

Recalcularea începută în 2024 și indexarea anuală sunt proceduri diferite. Prima vizează stabilirea drepturilor potrivit formulei de calcul, în timp ce a doua presupune actualizarea punctului de referință în funcție de evoluția economiei.

Articolul 84 din Legea nr. 360/2023 stabilește mecanismul prin care valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie. Calculul pornește de la rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Cele două componente sunt stabilite pe baza indicatorilor statistici definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică pentru anul calendaristic anterior. Un element important îl reprezintă diferența dintre creșterea nominală și cea reală a salariilor. De exemplu, dacă salariul mediu crește cu 8%, dar în aceeași perioadă cresc și prețurile, majorarea efectivă a puterii de cumpărare este mai mică de 8%.

Din acest motiv, formula de indexare nu presupune adăugarea automată a jumătate din creșterea nominală a salariului la rata inflației. Legislația stabilește și ce se întâmplă atunci când unul dintre indicatori este negativ. În această situație, se utilizează indicatorul pozitiv. Dacă ambii indicatori au valori negative, punctul de referință rămâne la ultima valoare.

Totodată, articolul 84 alineatul (7), aplicabil din 2027, prevede o limită suplimentară pentru procentul obținut prin formula generală. Aceasta ține cont de creșterea veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale sau de rata medie anuală a inflației din ultimii doi ani, fiind utilizat procentul mai avantajos, conform legii.

Una dintre variantele discutate în spațiul public este o majorare de 7,3%, procent corespunzător inflației medii anuale din 2025. Această valoare poate fi utilizată într-o simulare pentru a arăta cum s-ar modifica pensiile, dar nu reprezintă procentul stabilit pentru 2027.

Indexarea de anul viitor trebuie calculată în funcție de indicatorii definitivi aferenți anului 2026, care nu sunt încă disponibili în forma necesară stabilirii majorării. Prin urmare, aplicarea procentului de 7,3% trebuie privită exclusiv ca un exemplu matematic.

Pentru a vedea ce ar însemna o asemenea creștere, pot fi analizate două situații:

Pensie de 2.000 de lei: o majorare ipotetică de 7,3% ar însemna 146 de lei în plus, până la 2.146 de lei.

Pensie de 3.000 de lei: același procent ar aduce 219 lei în plus, rezultând o pensie de 3.219 lei.

Aceste calcule nu reprezintă sume promise de autorități și nici o estimare oficială a indexării.

Valoarea pensiei din sistemul public este determinată prin înmulțirea numărului total de puncte cu VPR.

În prezent, pentru exemplul unui pensionar care are 40 de puncte și o valoare a punctului de referință de 81 de lei, rezultatul calculului este de 3.240 de lei, înaintea eventualelor rețineri. Dacă VPR ar crește ipotetic cu 10%, acesta ar ajunge la 89,10 lei. Pentru același număr de 40 de puncte, pensia calculată ar deveni 3.564 de lei, ceea ce ar însemna o diferență de 324 de lei brut lunar.

Nici procentul de 10% nu reprezintă o majorare anunțată pentru anul viitor. Exemplul explică doar modul în care modificarea punctului de referință influențează pensia. Deoarece fiecare pensionar are un număr diferit de puncte, aceeași creștere procentuală nu produce aceeași majorare exprimată în lei.

Reluarea indexării în 2027 nu presupune automat și acordarea unor sume pentru anii 2025 și 2026.

O majorare aplicată începând cu o anumită dată este diferită de plata retroactivă a drepturilor aferente unei perioade anterioare. Pentru recuperarea unor eventuale indexări neacordate în ultimii doi ani ar fi necesară o prevedere legală separată.

Programul de guvernare pentru 2026-2028 include obiectivul reluării indexării, dar această măsură nu echivalează cu un angajament de plată retroactivă.

Procentul final va putea fi stabilit după disponibilitatea indicatorilor statistici definitivi pentru 2026 și aplicarea prevederilor legale relevante.

Pentru moment, există trei elemente care trebuie diferențiate: formula de calcul stabilită prin Legea nr. 360/2023, simulările bazate pe diverse procente și valoarea punctului de referință care va fi efectiv aplicată în 2027.

Programul de guvernare prevede reluarea indexării, dar nu stabilește suma pe care o va primi fiecare pensionar.

Până la comunicarea unei decizii oficiale, procentele vehiculate rămân scenarii de calcul, nu majorări confirmate.