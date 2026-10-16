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Florin Manole dă asigurări că pensiile vor crește în 2027. Ce nu se știe încă despre majorare

Florin Manole dă asigurări că pensiile vor crește în 2027. Ce nu se știe încă despre majorareFlorin Manole. Sursa foto: Facebook/Petre Florin Manole
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Din cuprinsul articolului

Pensiile din România ar urma să fie indexate în 2027, după doi ani în care valoarea punctului de referință a fost menținută la același nivel. Florin Manole, propus pentru conducerea Ministerului Muncii în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, susține că majorarea va avea loc, însă procentul va fi stabilit după o analiză a resurselor bugetare disponibile.

Social-democratul a afirmat că indexarea pensiilor reprezintă o prioritate pentru PSD și că viitorul Executiv trebuie să găsească soluții pentru creșterea veniturilor pensionarilor, fără să transfere asupra acestora întreaga povară a reducerii deficitului bugetar.

Florin Manole susține că pensiile vor crește în 2027

Reprezentantul PSD a dat asigurări că pensiile vor fi indexate anul viitor, dar a explicat că valoarea majorării depinde de situația finanțelor publice și de obligațiile bugetare ale României.

„Cu siguranță, da, pensiile vor fi indexate, este o temă în care Partidul Social-Democrat este ferm și nu există dubii. Cu certitudine pensiile vor fi indexate, asta nu mai suferă amânare”, a declarat Florin Manole, în emisiunea „România la raport”.

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Acesta a subliniat că Guvernul trebuie să țină cont atât de nevoile pensionarilor, cât și de ținta de deficit bugetar pe care România trebuie să o respecte.

Pensii

Sursă foto: Freepik

Procentul de indexare va fi stabilit după analiza bugetului

Întrebat dacă pensiile ar putea crește cu 7%, procent asociat evoluției inflației, Florin Manole a explicat că viitorul Executiv trebuie să evalueze mai întâi resursele financiare de care dispune.

„E nevoie să avem această privire de ansamblu și să vedem cât de mult ne permitem să indexăm pensiile, pentru că o vom face, dar încă o dată, cu un procent pe care îl vom vedea a fi disponibil”, a explicat Manole.

Potrivit acestuia, stabilirea procentului va avea loc după o analiză a cheltuielilor statului și după evaluarea sumelor necesare pentru acoperirea obligațiilor bugetare.

Guvernul nu vrea să pună povara deficitului pe pensionari

Florin Manole a susținut că viitorul Cabinet nu intenționează să transfere asupra pensionarilor și persoanelor cu dizabilități responsabilitatea principală pentru redresarea finanțelor publice.

„Cu certitudine, următorul Guvern, și e scris și asta în programul de guvernare, nu are ca obiectiv să pună toată povara redresării bugetului României pe umerii pensionarilor și ai persoanelor cu dizabilități, de exemplu. Asta este un lucru clar, un lucru ferm. Nu vor mai fi tăieri, dar indexarea se va face, încă o dată, cu un procent pe care îl vom putea preciza după ce avem o analiză”, a declarat social-democratul.

Noua lege a salarizării ar trebui să fie gata în 2027

Florin Manole a vorbit și despre veniturile angajaților din sectorul public. Potrivit acestuia, programul de guvernare prevede adoptarea unei noi legi a salarizării în 2027.

„În legătură cu salariile bugetarilor și noua lege a salarizării, programul de guvernare prevede un orizont larg, că în 2027 va trebui să avem o nouă lege a salarizării.”

Social-democratul a subliniat că procesul trebuie să includă dialogul cu angajații din sănătate, educație, apărare și ordine publică, pentru a evita tensiunile și conflictele de muncă din trecut.

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