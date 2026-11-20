Ministerul Muncii demarează un proces de reorganizare a instituțiilor aflate în subordine, prima structură vizată fiind Societatea de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă (TBRCM) SA. Planul prevede eliminarea funcției de director general adjunct și reducerea numărului membrilor Consiliului de administrație de la cinci la trei. Societatea are ca acționar unic Casa Națională de Pensii Publice. Potrivit ministrului Florin Manole, schimbările urmăresc simplificarea conducerii, reducerea cheltuielilor cu indemnizațiile și folosirea mai eficientă a fondurilor publice.

Prima măsură a reformei vizează structura de conducere a Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă. Funcția de director general adjunct va fi eliminată, iar societatea va fi condusă exclusiv de directorul general, în baza contractului de mandat.

Totodată, Consiliul de administrație va avea trei membri, față de cinci câți sunt în prezent.

Ministerul susține că reorganizarea urmărește eliminarea unor poziții considerate redundante și reducerea costurilor administrative.

„Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale face primul pas pentru eficientizarea cheltuielilor bugetare şi eliminarea risipei fondurilor publice şi demarează reorganizarea instituţiilor aflate în subordine. Prima structură vizată de acest amplu proces de reformă administrativă este Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” SA, al cărei acţionar unic este Casa Naţională de Pensii Publice”, anunţă, vineri, reprezentanții Ministerului Muncii într-un comunicat de presă.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, susține că reorganizarea instituțiilor din subordine are ca obiectiv reducerea cheltuielilor care nu se justifică și eliminarea structurilor administrative fără activitate relevantă.

Oficialul a transmis că TBRCM SA reprezintă prima etapă a unui proces mai amplu, care va viza întregul sistem de instituții aflate în subordinea ministerului.

„Am început procesul de reorganizare a instituţiilor aflate în subordinea Ministerului Muncii, cu un obiectiv clar: reducerea cheltuielilor care nu se justifică, eliminarea structurilor redundante şi utilizarea responsabilă a banilor publici. Nu putem vorbi despre eficienţă în administraţie fără să ne uităm cu atenţie la modul în care sunt organizate instituţiile şi la costurile pe care le generează structurile de conducere. Prima măsură vizează TBRCM SA. Este un prim pas clar prin care simplificăm conducerea societăţii şi reducem cheltuielile cu indemnizaţiile. Reforma nu se opreşte aici. Vom analiza structurile din întregul sistem, pentru ca fiecare funcţie şi fiecare cheltuială din bani publici să fie justificate printr-o nevoie reală şi prin rezultate”, a declarat Manole.

Reprezentanții ministerului susțin că actuala structură organizatorică a societății include poziții de conducere care nu se justifică prin atribuțiile desfășurate. Prin eliminarea acestora, instituția urmărește să reducă indemnizațiile și să simplifice procesul decizional.

„Aceste măsuri au ca scop eliminarea cheltuielilor nejustificate cu indemnizaţiile, în contextul în care actuala structură organizatorică şi de conducere a societăţii cuprinde funcţii redundante sau funcţii fără un obiect de activitate.”, precizează reprezentanţii instituţiei.

Un alt obiectiv anunțat este menținerea echilibrului bugetar al societății, astfel încât aceasta să își poată asigura sustenabilitatea financiară pe termen mediu și lung, precum și stabilitatea economică.

Reorganizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Muncii vine în contextul unor planuri mai ample ale Executivului privind restructurarea companiilor de stat și reforma administrației.

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Marian Neacșu a anunțat că Guvernul intenționează să își asume răspunderea, până la 15 martie, pentru proiecte care vizează restructurarea companiilor de stat și reorganizarea administrativă.

Oficialul a explicat că restructurarea companiilor de stat ar putea avansa mai ușor decât reforma administrativă, existând posibilitatea ca cele două proiecte să nu fie implementate în același ritm.