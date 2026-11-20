O lună la guvernare, o lună de opoziție. Cum comunică partidele. În ultimele patru săptămâni, am urmarit mai detașată ce se întâmplă pe scena politică, poate și pentru faptul că ultimele luni de dinainte ne-au obosit pe toți cu atâtea dezbateri de multe ori atât de goale de conținut.

Ca să fim sinceri, era de așteptat ca, după instalarea noului guvern, PNL și USR să treacă repede la atac.

La 20 octombrie, după cum bine știți, cabinetul condus de Luca Niculescu a primit votul Parlamentului, cu 12 miniștri PSD și șase independenți. Adică, mai corect spus, un guvern monocolor PSD și câțiva independenți.

PNL a votat învestirea și a anunțat că trece în opoziție. USR a votat împotriva guvernului. Diferența contează mai ales pentru liberali, care au de explicat atât de ce au considerat necesară instalarea acestui guvern, cât și ce anume îi desparte astăzi de el.

Pierderea puterii schimbă și accesul la decizie, la numiri și la resurse. În politică i se spune, mai simplu, pierderea accesului “la butoane”.

Aici văd eu o parte din explicația pentru vehemența cu care cele două partide strigă zilnic din opoziție, mai ales PNL, partidul care a dat fostul premier. Nu mai au acces la putere, ei și ai lor și-au pierdut joburile și privilegiile oferite, și asta înseamnă totul pentru ei. Nu că i-ar interesa de noi…

Și, totuși, au votat guvernul Niculescu. Unii spun, văzând cifrele ultimelor sondaje, că au pierdut procente din această cauză și că USR a câștigat procente pentru că nu a votat guvernul.

Nu cred că este chiar așa, dar nici departe.

PNL este de ceva timp alt partid decât o arată doctrina liberală și acolo e o criză teribilă de imagine, de direcție.

Deocamdată Ilie Bolojan face din PNL ce se poate mai rău, îl duce în zona progresistă, care este pe cale de dispariție în Europa.

USR are voce, de fapt țipăt, dar am vazut ce au făcut când au fost la guvernare: zero. Doar mult scandal și atât.

Readuc în discuție un subiect larg dezbătut săptămâna aceasta. Presa, de fapt o parte a ei, a relatat pe larg și acuzator că un autoturism al echipei SPP care îl protejează pe Ilie Bolojan ar fi transportat invitați la nunta fiicei sale la Oradea. Fostul premier a spus că folosirea mașinii a respectat legea și a pus acuzațiile pe seama scandalului politic legat de botezul de la Timișoara.

Întrebarea de interes public a rămas aceeași. În ce condiții a fost folosită mașina și ce legătură a avut transportul invitaților cu misiunea de protecție?

Într-un asemenea episod, felul în care răspunzi spune mult despre cum înțelegi responsabilitatea publică. Bolojan a vorbit despre decența nunții, pe care nimeni nu are de ce să o judece. Ce merită lămurit este reflexul, efectiv obișnuința, de a trata folosirea unei resurse publice în contextul unui eveniment privat ca pe ceva de la sine înțeles. Un răspuns punctual ar fi făcut mai mult pentru credibilitatea liderului PNL decât trimiterea la petrecerea adversarilor.

Am mai scris aici despre problema de comunicare a PSD. Partidul a făcut progrese evidente pe această parte, dar PNL și USR au o viteză mult mai mare o campanie negativă, chiar din subiect inventat, și o repetă până când ea ajunge să dicteze subiectul zilei.

Aș spune că PSD poate răspunde mai tăios decât o face. În PSD există oameni care pot susține un astfel de tip de comunicare. Marian Neacșu e o surpriză pentru mine că a ieșit să comunice, o face bine pentru că are experiența necesară pentru a explica ce se poate schimba într-o instituție și unde apar blocajele.

Sorin Grindeanu comunică tot mai bine, iar faptul că răspunde la conferințe și presei nefavorabile contează foarte mult. Ilie Bolojan se ferește de media, iar purtătoare lui de vorbe, dna Dogioiu, nu este un bun comunicator, ba chiar îi produce “damage”-uri. Revenind la PSD, Lia Olguța Vasilescu comunică precis, pragmatic, fără ocolișuri. Claudiu Manda are un stil interesant, nou, pe care merită să-l urmărească și cei care lucrează în comunicare politică.

De la generația mai tânără a PSD aștept cel mai mult. Florin Manole și Mihai Ghigiu îmi atrag atenția prin felul în care intră în subiectele pe care le cunosc. Aș vrea să-i aud mai des explicând câte o decizie de la început până la capăt, inclusiv partea neconvenabilă politic.

În PNL, Mircea Abrudean este un tip smart și îl consider una dintre vocile care ar putea spune mai mult decât o face acum, chiar și în nume propriu. Când intervențiile liberalilor și ale USR ajung să semene cu ceea ce numim, colocvial, “radio șanț”, cu replici despre cine ce a spus și la ce petrecere a fost, se pierde și partea de critică serioasă pe care opoziția o poate face.

La AUR am remarcat câteva voci tinere care vorbesc convingător tocmai când intră pe terenul profesiei lor. Vizibilitatea lor mi se pare încă mică în raport cu ponderea parlamentară a partidului și cu scorurile sale din sondaje. George Simion și conducerea AUR ar avea de câștigat dacă le-ar da mai mult spațiu să prezinte și să apere puncte de vedere în domeniile pe care le cunosc. Așa se poate vedea și ce are partidul de oferit dincolo de intervențiile liderului său.

Când PSD vorbeșteă de reforme, să vorbească précis și să arate cum și cînd le va face.

Iar când un partid ca USR vorbește despre privilegiile celorlalți, mă uit mai întâi la felul în care răspunde la întrebările despre propriile privilegii de când liderii săi erau la guvernare. E valabil și pentru PNL.

Le-aș mai sugera celor de la PNL și USR să schimbe oamenii de comunicare pentru că le dau aceleași topice vechi și e deja penibil.

Nu am uitat de UDMR. Dar multe nu sunt de spus. Ei sunt mereu profesioniști inclusiv în comunicare. Acum un pic mai low profile pentru că nu sunt la guvernare, dar sprijină actualul guvern și au în continuare oamenii în poziții de conducere în administrație.

În rest, aștepăm reformele promise de guvern.