HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

După aproape șase luni de criză, România are din nou un guvern cu puteri depline. Doar că primele zile ale Cabinetului Niculescu arată mai degrabă a armistițiu decât a pace. PNL a votat învestirea și a trecut imediat în opoziție. PSD a revenit la ministere și promite să expună „eșecul dreptei”.

Iar disputa despre „greaua moștenire” a pornit deja, cu Sănătatea pe prima linie. Prima ordonanță a noului guvern a aprins o altă discuție: cine conduce de fapt la Palatul Victoria, premierul independent sau partidul care i-a dat majoritatea? În paralel, pe dreapta eșichierului se mișcă piesele. Foști lideri AUR caută noi alianțe, iar partidul lui Dan Voiculescu își descoperă vocația conservatoare.

Iar de la Strasbourg vine un semnal care ne privește direct. Parlamentul European cere o operațiune navală în Marea Neagră, după atacurile rusești de lângă coastele noastre. Interlocutor: CLAUDIU TÂRZIU, europarlamentar, Președinte Partdiul Acțiunea Conservatoare #Contrapunct #EVZ #GuvernulNiculescu #LucaNiculescu #CrizaPolitica #Guvern #Parlament #NicusorDan #PSD #PNL #Bolojan #Grindeanu #Romania #Politica #HaiRomania 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

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HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

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