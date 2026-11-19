Doar unul din patru români ar putea declara că a citit cel puțin o carte în ultimul an, estimează Dan Vidrașcu, cofondator și co-CEO Litera și CEO Voxa. În emisiunea „Picătura de business”, moderată de Radu Preda, acesta a comparat situația din România cu nivelul european, unde indicatorul menționat de el se situează între 55% și 60%.

Discuția a pornit în contextul extinderii Voxa pe piețe din regiune și al diferențelor dintre consumul de carte din România și cel din alte țări.

Dan Vidrașcu a spus că situația locală este una foarte slabă.

„Toți citesc mai mult, adică din punct de vedere, din păcate, lucrurile în România arată extrem de prost, după cum știi, și probabil fără șanse reale de redresare”, a declarat acesta.

Radu Preda a adus în discuție publicarea unui nou barometru cultural și diferențele față de edițiile precedente. Dan Vidrașcu a spus că se așteaptă ca datele să confirme un nivel redus al lecturii în România.

„Mă aștept ca unul din patru români să declare că a citit o carte în ultimul an, în condițiile în care, la nivel european, indicatorul ăsta e undeva între 55 și 60%”, a afirmat acesta.

Diferența față de nivelul european este, în evaluarea sa, una importantă.

Radu Preda a reacționat ironic la estimare, întrebând dacă oamenii nu ar putea măcar declara că au citit. Dan Vidrașcu a răspuns: „Băi, nici măcar nu simte că ar trebui să mintă.”

Afirmațiile au venit în contextul unei discuții despre extinderea Voxa în Ungaria, Serbia și Croația.

Vidrașcu a spus că piața din Ungaria este comparabilă cu cea din România din punctul de vedere al volumului de cărți vândute, deși populația este mai mică.

El a susținut că nivelul consumului de carte este mai ridicat în alte piețe din regiune, în timp ce România continuă să pornească de la o bază redusă.

În cadrul aceleiași discuții, Dan Vidrașcu a spus că Voxa și-a extins activitatea în Serbia și pregătește lansarea în Croația, unde platforma trebuie să construiască de la zero cataloage locale de audiobook-uri.