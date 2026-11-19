Europa riscă să rămână în afara noilor negocieri dintre marile puteri, în timp ce Statele Unite, China și Rusia își consolidează pozițiile la nivel global. Subiectul a fost discutat de Dan Andronic, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră în podcastul „Contrapunct”, unde cei trei au analizat rolul pe care continentul european îl mai poate juca într-o lume dominată tot mai mult de interesele Washingtonului, Beijingului și Moscovei.

Bogdan Comaroni a susținut că asistăm la un moment istoric în care cele trei mari puteri ar putea ajunge să influențeze direct noua ordine mondială.

„Asistăm la un moment istoric când lumea va fi condusă de acest triunvirat”, a spus acesta.

În opinia sa, modelul bazat pe alianțe și asocieri de state ar putea pierde din importanță în favoarea unei lumi în care puterea este concentrată în jurul marilor actori globali.

O parte importantă a discuției a vizat faptul că Europa nu este reprezentată direct în această ecuație.

Bogdan Comaroni a spus că asistăm pentru prima dată la un moment în care partea europeană este exclusă dintr-un joc în care China are un rol tot mai important.

„Vedem pentru prima dată când toată partea europeană este exclusă din acest joc”, a afirmat acesta.

Comaroni a vorbit despre pierderea influenței de care continentul european s-a bucurat în trecut și a susținut că noul echilibru mondial nu mai este construit în jurul vechilor centre europene de putere.

Dan Andronic a mers mai departe și a spus că absența Europei de la discuțiile dintre marile puteri arată o schimbare importantă de raporturi.

„Ideea este că, în mod cert, se întâmplă ceva. În mod cert se întâmplă ceva care nu este favorabil Europei. Dovadă faptul că s-au întâlnit doar cei trei. Europa nu există”, a spus acesta.

Andronic a susținut că, în această formulă, deciziile ar putea ajunge să fie comunicate ulterior liderilor europeni, în loc ca aceștia să participe efectiv la negocierea lor.

Spre finalul emisiunii, participanții au făcut un exercițiu în care au încercat să privească situația din perspectiva celor trei mari puteri. Dan Andronic a explicat de ce, dacă ar privi lucrurile din perspectiva Chinei, nu ar vedea un motiv pentru invitarea Europei.

„De ce aș fi chemat Europa la masă? Și răspund eu primul ca Xi. Bă băieți, n-am de ce să vă chem, pentru că, din punctul meu de vedere, nu reprezentați o forță”, a spus acesta.

Andronic a continuat argumentul spunând că participarea Europei nu ar aduce, în această logică, un avantaj Chinei.

„Eu de-aia nu i-aș fi chemat pe europeni. N-ar fi avut ce să aducă în plus”, a afirmat el.

Octavian Hoandră a spus că o logică asemănătoare ar putea exista și din perspectiva Rusiei.

„Nu mai reprezintă nimic extraordinar”, a afirmat acesta despre Europa.

Bogdan Comaroni a intervenit și a arătat că absența continentului de la masa negocierilor ar putea avantaja marile puteri.

„Pe o Europa slabă care nu vine la masă ai influență și mult mai mare”, a spus Comaroni.

În aceeași discuție, acesta a susținut că Statele Unite ar putea ajunge să transmită Europei că trebuie să se descurce singură dacă nu acceptă noua formulă de putere.

„Nu vreți să vă descurcați singuri? Ia descurcați-vă singuri”, a afirmat Bogdan Comaroni.