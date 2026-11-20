Județul Harghita se numără printre cele 20 de destinații turistice recomandate la nivel internațional pentru anul 2027, potrivit BBC Travel. Este singura regiune din România inclusă în această listă, care reunește locuri din diferite părți ale lumii, apreciate pentru patrimoniul cultural, peisajele naturale și gastronomia locală. Anunțul a fost făcut de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita.

Publicația britanică descrie județul Harghita drept o regiune mai puțin cunoscută a Transilvaniei, care și-a păstrat tradițiile și valorile locale.

„Revista de turism a instituției media publice britanice prezintă județul Harghita drept o regiune mai puțin cunoscută a Transilvaniei, care păstrează valori și tradiții aparte. Articolul evidențiază în special bogatele tradiții gastronomice ale comunității secuiești, stilul de viață local, ospitalitatea rurală și cadrul natural al regiunii”, se arată în comunicat.

Selecția acordă atenție preparatelor tradiționale, obiceiurilor comunității locale și experiențelor oferite de mediul rural.

Includerea județului în selecția BBC Travel are loc înaintea unui an important pentru promovarea gastronomiei locale. În 2027, Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică a Europei.

BBC Travel amintește și programul Signature Dish, asociat acestei distincții. Prin intermediul său, patrimoniul culinar al regiunii este promovat prin preparate reprezentative.

„BBC Travel menționează și programul Signature Dish, asociat acestui titlu, prin intermediul căruia patrimoniul culinar al regiunii este prezentat prin preparate locale reprezentative, de la pâinea tradițională cu cartofi și brânzeturile de munte până la ciupercile de pădure și delicatesele din fructe de pădure”, mai arată reprezentanții asociației.

Județul apare alături de alte destinații internaționale, precum Madagascar, Burgundia, Sardinia, provincia canadiană Alberta și peninsula japoneză Ise-Shima.

Cele 20 de regiuni nu sunt ordonate într-un clasament. BBC Travel le prezintă ca recomandări de aceeași importanță pentru călătorii care își planifică vacanțele în 2027.

„Această recunoaștere reprezintă o confirmare importantă a valorii turistice a județului Harghita și, totodată, o oportunitate de a aduce în atenția publicului internațional gusturile autentice, tradițiile vii și ospitalitatea regiunii”, se mai precizează în comunicatul de presă.