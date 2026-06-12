Bucureștiul se numără printre cele mai avantajoase destinații europene pentru turiștii care își planifică un city break în vara anului 2026. Potrivit studiului „City Costs Barometer” al Post Office Travel Money, capitala României ocupă locul al doilea în topul celor mai ieftine orașe pentru o escapadă urbană.

Analiza a comparat 50 de destinații europene și a luat în calcul costurile pentru servicii și produse esențiale, precum cazarea, mesele la restaurant, transportul public, transferurile de la aeroport și accesul la principalele obiective turistice.

Cu un cost estimat de aproximativ 299 de euro pentru un weekend de două nopți, Bucureștiul este depășit doar de Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei. Pe pozițiile următoare se află Tirana, Belgrad și Trencin, orașe care oferă, de asemenea, opțiuni atractive pentru turiștii atenți la buget.

Unul dintre principalele atuuri ale Bucureștiului rămâne prețul cazării. Conform studiului, două nopți într-un hotel de trei stele costă, în medie, aproximativ 172 de euro, ceea ce plasează orașul printre cele mai convenabile destinații urbane din Europa.

Capitala României este remarcată și pentru costurile reduse ale consumului zilnic. Prețul mediu al unei beri se situează în jurul valorii de 3,3 euro, nivel care poziționează Bucureștiul în primele zece orașe europene cu cele mai accesibile băuturi servite în localuri.

În clasamentul dedicat celor mai ieftine beri, primul loc este ocupat de Trencin, în Slovacia, unde un pahar de bere costă sub doi euro. Orașe precum Lisabona, Sarajevo, Porto și Praga completează lista destinațiilor unde turiștii pot beneficia de prețuri avantajoase.

Pe podiumul celor mai accesibile orașe pentru vacanțe scurte se regăsește și Tirana, capitala Albaniei, care se evidențiază prin cele mai mici costuri de cazare dintre toate destinațiile analizate. În același timp, Sarajevo își menține poziția de lider datorită tarifelor reduse pentru transport și servicii turistice.

La polul opus se află marile capitale vest-europene și orașele nordice. Oslo este considerat cel mai scump oraș pentru un city break în 2026, costurile totale depășind 850 de euro pentru un weekend. Paris și Amsterdam se află, de asemenea, printre destinațiile mai puțin prietenoase cu bugetele reduse.