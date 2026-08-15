Rusia mută războiul în Europa

În Italia, sprijinul pentru Kiev începe să devină o armă electorală. În Germania, dronele, sabotajul și operațiunile clandestine ridică o întrebare mult mai gravă: ce se întâmplă dacă Rusia descoperă că poate lovi Europa fără ca Europa să riposteze?

Europa intră într-o etapă mult mai complicată a războiului din Ucraina. Nu pentru că frontul ar fi ajuns neapărat într-un moment decisiv, ci pentru că războiul începe să se mute, politic și operațional, în interiorul societăților europene. În Italia, întrebarea este cât mai sunt alegătorii dispuși să plătească pentru Ucraina și pentru reînarmare. În Germania, întrebarea a devenit mai brutală: cât de departe poate merge războiul hibrid atribuit Rusiei înainte ca Europa să considere că nu mai este vorba despre incidente izolate, ci despre o agresiune care cere un răspuns?

Moscova nu are nevoie să învingă militar NATO pentru a obține un avantaj strategic. Îi este suficient să erodeze disponibilitatea politică a europenilor de a susține Ucraina, să exploateze costurile economice ale reînarmării și, simultan, să testeze cât de mult poate împinge acțiunile clandestine sub pragul care ar obliga Alianța să reacționeze.

Italia arată vulnerabilitatea politică a Europei. Germania începe să-i descopere vulnerabilitatea operațională.

Iar între ele se află Ucraina.

Alegerile generale italiene ar putea avea loc încă din primăvara lui 2027, dar campania a început deja. Și, pentru prima dată după mai mulți ani în care Giorgia Meloni a reușit să mențină o linie relativ stabilă în sprijinul Kievului, Ucraina riscă să devină una dintre marile teme care vor separa nu doar guvernul de opoziție, ci chiar partidele din interiorul celor două tabere.

Este una dintre particularitățile situației italiene: ruptura nu mai poate fi desenată simplu între dreapta și stânga.

Ea traversează ambele blocuri.

În coaliția guvernamentală, Liga începe să se distanțeze de politica urmată până acum de Meloni. Partidul, care poartă încă memoria relațiilor sale politice cu Rusia lui Vladimir Putin, a pus sub semnul întrebării inclusiv utilizarea programului european SAFE – Security Action for Europe –, instrumentul prin care statele pot accesa împrumuturi preferențiale pentru investiții în apărare.

Italia intenționează să ajungă la cheltuieli de apărare echivalente cu 2,8% din PIB în 2026, incluzând în calcul și anumite cheltuieli civile. Pentru o societate în care reînarmarea este profund nepopulară, asemenea cifre pot deveni rapid muniție electorală.

Marco Dreosto, senator al Ligii și membru al comisiei pentru afaceri externe și apărare, rezumă schimbarea de ton: partidul a votat până acum pentru sprijinirea Ucrainei, spune el, dar „trebuie să trecem la diplomație”. În paralel, Liga încearcă să mute centrul discuției despre securitate dinspre est către sud: infrastructură critică, atacuri cibernetice, migrație și amenințările venite din Mediterana.

Mesajul este transparent: de ce ar trebui Italia să privească prioritar spre Ucraina când propriile vulnerabilități sunt în Mediterana și Africa de Nord?

Giorgia Meloni nu mai este singură pe dreapta italiană. Ascensiunea fostului general Roberto Vannacci și a partidului său, Futuro Nazionale, deschide pentru premier un front electoral mult mai incomod decât confruntarea tradițională cu stânga, pentru că noul adversar încearcă să-i ia alegătorii chiar de pe terenul pe care Meloni și-a construit ascensiunea.

Criza migrației din Spania îi oferă lui Vannacci combustibilul politic ideal: în timp ce premierul încearcă să demonstreze că poate controla frontierele fără să rupă relația cu Bruxelles-ul, Vannacci susține că guvernul nu a mers suficient de departe și propune o politică mult mai radicală față de imigrație. Dar competiția dintre cei doi depășește problema migranților și ajunge direct la Ucraina.

Vannacci combină discursul dur privind imigrația cu opoziția față de continuarea ajutorului militar pentru Kiev, în timp ce Meloni încearcă să păstreze un echilibru tot mai dificil: conservatoare și suveranistă pentru electoratul italian, dar în același timp credibilă la Bruxelles, în NATO și în relația transatlantică. Tocmai aici se află pericolul politic pentru premier: Vannacci nu trebuie neapărat să o învingă pentru a-i schimba politica; îi este suficient să atragă suficienți alegători din dreapta pentru a o obliga să se deplaseze spre poziții mai dure.

Cel mai periculos adversar al Giorgiei Meloni s-ar putea dovedi astfel nu politicianul care îi contestă programul din tabăra opusă, ci cel care încearcă să-i convingă propriul electorat că ea nu mai este suficient de „de dreapta”.

Există o explicație mai profundă pentru această schimbare. Italia este una dintre țările europene în care opoziția față de creșterea cheltuielilor militare este deosebit de puternică. Un sondaj realizat în 15 state europene indică un decalaj de aproximativ 30 de puncte în favoarea italienilor care resping majorarea bugetelor militare

(sondajul este al European Council on Foreign Relations (ECFR), publicat în iunie 2026; cercetarea a fost realizată în mai 2026, în 15 țări europene, cu participarea mai multor institute de sondare, printre care YouGov și Mandate Research; eșantionul a cuprins peste 18.000 de persoane).

Rădăcinile sunt istorice – pacifismul catolic, influența fostului Partid Comunist Italian, cultura politică formată după cel de-Al Doilea Război Mondial –, dar ar fi prea simplu să explicăm totul prin istorie.

Într-o țară în care salariile reale au fost sub presiune aproape două decenii, iar inflația a lovit puterea de cumpărare, alegătorului îi este greu să-i explici de ce miliardele suplimentare pentru apărare trebuie să aibă prioritate față de sănătate, pensii, locuințe sau servicii publice.

Aici războiul din Ucraina încetează să mai fie o problemă îndepărtată de politică externă și intră direct în economia familiei.

Aceasta este probabil una dintre cele mai importante schimbări politice ale anului 2026: costul strategic al confruntării cu Rusia începe să fie tradus în cost electoral intern. Și asta se va întâmpla nu numai în Italia ci și în celelalte țările ale Blocului UE.

Giuseppe Conte și Mișcarea Cinci Stele au făcut din oprirea ajutorului militar pentru Ucraina și din respingerea reînarmării două elemente centrale ale mesajului lor. Conte susține că amenințarea rusă este „fabricată” și cere trecerea către negociere.

Astfel apare una dintre cele mai neobișnuite convergențe ale politicii italiene: figuri aflate la extreme diferite ale spectrului politic ajung să folosească argumente asemănătoare împotriva continuării sprijinului militar pentru Kiev.

Până acum, Giorgia Meloni a reușit ceva ce mulți dintre partenerii europeni nu anticipau atunci când a ajuns la putere: a transformat sprijinul pentru Ucraina într-o dovadă de credibilitate occidentală.

Pentru un partid cu rădăcini politice controversate, poziția fermă față de Rusia a fost și un pașaport către establishmentul european și transatlantic.

Numai că exact această investiție începe să producă un cost electoral.

Frații Italiei se mențin la aproximativ 27%, potrivit sondajului YouTrend , dar Meloni are acum un adversar pe dreapta sa: Roberto Vannacci. Fostul general și fost atașat militar la Moscova conduce Viitor Național, cotat la aproximativ 7%, și se opune ajutorului pentru Ucraina.

Dacă își menține linia pro-Kiev, riscă să piardă alegători spre dreapta radicală. Dacă o diluează, riscă să piardă capitalul politic acumulat la Bruxelles și în relația transatlantică.

Iar opoziția nu este într-o situație mai confortabilă. Partidul Democrat al lui Elly Schlein susține oficial Ucraina, dar este împărțit între o aripă pacifistă și reformiștii care consideră sprijinul pentru Kiev și apărarea europeană nenegociabile.

Prin urmare, Ucraina nu divide pur și simplu Italia.

Ucraina fragmentează aproape fiecare tabără politică italiană.

La aproximativ o mie de kilometri spre nord, Germania descoperă cealaltă față a aceleiași probleme. Acolo, întrebarea nu mai este doar cât costă susținerea Ucrainei, ci cât poate costa vulnerabilitatea Europei atunci când războiul începe să depășească granițele frontului fără să ia forma unei confruntări militare clasice.

Atacul eșuat din noaptea de 4 august asupra Aeroportului Leipzig-Halle a schimbat inevitabil tonul acestei discuții. Potrivit informațiilor prezentate, o dronă încărcată cu explozibil a fost lansată asupra unui avion ucrainean Antonov parcat pe aeroport. Dispozitivul a lovit aripa aeronavei, dar încărcătura nu a detonat așa cum fusese prevăzut.

Diferența este importantă. Dacă informațiile privind natura dispozitivului și ținta sa se confirmă, nu mai vorbim despre simpla survolare a unei infrastructuri sensibile, despre recunoaștere sau despre o provocare destinată exclusiv testării reacției autorităților germane. Folosirea unui dispozitiv exploziv împotriva unei aeronave ucrainene aflate pe teritoriul Germaniei mută incidentul într-o categorie mult mai gravă: aceea a unei tentative de sabotaj cu intenție distructivă.

Iar aceasta schimbă geografia războiului. Până acum, Europa se obișnuise să privească atacurile asupra infrastructurii ucrainene ca pe o realitate a frontului și sabotajele, atacurile cibernetice sau incidentele asupra infrastructurii europene ca pe o zonă gri, dificil de atribuit și încă mai dificil de sancționat. Leipzig-Halle arată cât de subțire poate deveni această separație. O aeronavă ucraineană poate fi atacată nu la Kiev sau Odesa, ci pe un aeroport german. Frontul și spatele frontului încep să se apropie.

Alegerea Germaniei nu ar fi întâmplătoare. Berlinul este unul dintre pilonii politici, financiari, industriali și militari ai sprijinului european pentru Ucraina. Orice reducere semnificativă a contribuției germane ar afecta nu doar Kievul, ci întreaga capacitate a Europei de a menține pe termen lung efortul de susținere a Ucrainei.

Din această perspectivă, presiunea asupra Germaniei poate avea o logică strategică mai largă decât distrugerea unei aeronave sau perturbarea unei baze militare. Ținta reală poate fi sentimentul de securitate al societății germane și, prin el, disponibilitatea politică a Berlinului de a continua actuala linie de sprijin.

Incidentul de la Leipzig-Halle trebuie privit și în contextul altor episoade relatate în aceeași perioadă. În ajunul atacului, presa germană scria despre dejucarea unui presupus complot rusesc pentru asasinarea unui important reprezentant al industriei de apărare, al doilea manager al sectorului despre care s-ar fi aflat că este vizat, după cazul directorului Rheinmetall. Două zile mai târziu, drone au fost observate deasupra bazei militare de la Mechernich, unde sunt amplasate sisteme Patriot.

Privite separat, asemenea incidente pot părea disparate. Privite împreună, ele descriu o presiune asupra ecosistemului care susține capacitatea militară a Germaniei și ajutorul acordat Ucrainei: aeroporturi, industrie de apărare, baze militare, sisteme antiaeriene și oameni aflați în poziții-cheie.

Tocmai aici începe adevărata problemă pentru Berlin: cum răspunzi unei agresiuni care este suficient de serioasă pentru a produce pagube, teamă și instabilitate, dar suficient de ambiguă pentru a rămâne sub pragul unui atac militar convențional?

Germania dispune de instituții solide, poliție federală, servicii de informații și forțe armate puternice. Problema este că arhitectura sa de securitate a fost construită în mare parte pentru o altă epocă și pentru o separare mult mai clară între pace și război.

Această separare devine astăzi tot mai greu de făcut.

După incidentul de la Leipzig-Halle, Berlinul a discutat despre consolidarea unității antidronă a poliției federale și despre dezvoltarea unor noi capacități tehnologice defensive. Sunt măsuri necesare, dar problema este una imediată. Un aeroport amenințat astăzi are nevoie tot astăzi de capacitatea de a detecta, identifica și neutraliza o dronă, nu doar de programe de cercetare care vor produce rezultate peste câțiva ani.

Mai există și o dificultate structurală. Cultura de securitate germană de după Războiul Rece a pus accentul pe prevenție, intelligence, protecție și control juridic strict asupra utilizării instrumentelor coercitive. Numai că adversarul din războiul hibrid exploatează tocmai această asimetrie.

Dacă o parte poate organiza sabotaje, atacuri cibernetice, operațiuni clandestine și acțiuni prin intermediari, iar cealaltă se limitează aproape permanent la identificarea și blocarea lor, costul confruntării rămâne disproporționat. Atacatorul alege locul și momentul; statul atacat trebuie să protejeze simultan mii de obiective.

Este imposibil să păzești fiecare aeroport, fiecare fabrică de armament, fiecare cale ferată, fiecare depozit, fiecare cablu submarin și fiecare infrastructură energetică 24 de ore din 24.

De aceea, problema europeană nu mai poate fi redusă la apărare. Descurajarea presupune ca adversarul să creadă că atacul va avea un cost. Dacă acest cost nu există sau nu este credibil, fiecare incident care rămâne fără consecințe poate încuraja următorul test.

În acest punct, evoluțiile din Germania se întâlnesc cu cele din Italia.

În Italia, presiunea se exercită asupra voinței politice: cât timp vor mai accepta alegătorii costurile reînarmării și ale sprijinului pentru Ucraina?

În Germania, presiunea se exercită asupra securității interne: cât de mult poate fi împinsă confruntarea hibridă înainte ca Berlinul să decidă că simpla apărare nu mai este suficientă?

Obiectivul strategic poate fi același: slăbirea capacității Europei de a susține Ucraina și testarea coeziunii NATO fără declanșarea unei confruntări militare directe cu Alianța.

Pentru Moscova, dacă implicarea sa în asemenea operațiuni este demonstrată, avantajul unei asemenea strategii ar fi evident. Rusia nu are nevoie să deschidă un al doilea front convențional împotriva NATO cât timp războiul din Ucraina continuă. O confruntare directă ar produce exact ceea ce Kremlinul ar dori să evite: claritate strategică, identificarea imediată a agresorului și presiune pentru solidaritate aliată.

În cazul unei invazii convenționale, întrebarea „cine ne-a atacat?” are un răspuns evident. În cazul unei drone, al unui sabotaj, al unei explozii într-o fabrică sau al unui atac cibernetic, începe o succesiune mult mai complicată de întrebări. Cine a ordonat operațiunea? Cine a executat-o? Există suficiente probe pentru atribuirea ei unui stat? Au fost folosiți intermediari? Este incidentul suficient de grav pentru un răspuns colectiv? Ce fel de răspuns este proporțional? Și, poate cel mai important, sunt toate statele NATO dispuse să accepte aceeași interpretare?

În acest tip de confruntare, ambiguitatea nu este un efect secundar al atacului. Este una dintre armele lui.

Săptămânile necesare pentru identificarea autorilor, verificarea informațiilor și construirea consensului politic pot deveni parte din operațiune. Cu cât aliații discută mai mult despre natura incidentului și despre pragul răspunsului, cu atât atacatorul câștigă mai mult spațiu pentru următoarea mișcare.

De aceea, miza incidentelor din Germania depășește cu mult securitatea unui aeroport sau a unei baze militare. Ele ridică întrebarea pe care Europa a încercat ani întregi să o amâne: unde se termină pacea și unde începe războiul atunci când adversarul are grijă să nu treacă niciodată, în mod evident, linia dintre ele?

Aceasta este vulnerabilitatea pe care NATO trebuie să o rezolve. Pentru că, dacă un adversar descoperă că poate lovi infrastructura, poate perturba industria militară și poate crea nesiguranță fără să suporte un cost proporțional, atunci fiecare incident nereplicat nu închide criza. Poate deveni invitația pentru următorul test.

Există și o problemă de cultură strategică.

Occidentul a devenit extraordinar de transparent în privința propriilor limite. Liderii europeni spun public ce arme nu vor trimite, ce ținte nu vor accepta să fie lovite, ce operațiuni nu vor desfășura și ce praguri nu intenționează să depășească.

Pentru adversar, această transparență este un avantaj.

Comentatorii de geopolitică folosesc cazul rachetelor Taurus pentru a explica alternativa. Chiar dacă Germania nu intenționează să le livreze Ucrainei, ar putea instrui militari ucraineni pentru folosirea lor. Simplul fapt că Moscova nu ar ști dacă Berlinul pregătește sau nu o schimbare de doctrină ar introduce incertitudine în calculul rusesc.

Descurajarea nu înseamnă doar să dispui de forță.

Înseamnă și ca adversarul să nu știe cu precizie ce vei face cu ea.

Astăzi suntem total previzibili pentru Rusia.

Italia și Germania oferă astfel două avertismente diferite despre aceeași etapă a confruntării europene cu Rusia.

La Roma, riscul este ca războiul să fie pierdut politic înainte de a fi pierdut militar. Dacă alegătorii ajung să considere sprijinul pentru Ucraina drept cauza sacrificiilor sociale, partidele vor răspunde inevitabil acestei percepții.

La Berlin, pericolul este opus și complementar: ca Europa să constate că războiul hibrid a avansat pe teritoriul ei mai repede decât capacitatea instituțiilor de a-l recunoaște și descuraja.

Într-un caz, Rusia nu trebuie să tragă.

În celălalt, trebuie să lovească suficient de puțin încât europenii să continue să se întrebe dacă a fost într-adevăr un atac.

Aceasta poate deveni adevărata bătălie europeană a următorului an.

Nu doar apărarea Ucrainei, ci apărarea voinței europene de a continua să o apere.

Pentru statele de pe flancul estic, inclusiv România, diferența este esențială. O Europă în care Germania este intimidată prin operațiuni hibride, iar Italia începe să transforme ajutorul pentru Kiev într-o problemă electorală este o Europă în care presiunea asupra statelor aflate geografic mai aproape de Rusia crește.

Iar aici se află probabil concluzia cea mai incomodă a celor două evoluții.

Rusia nu trebuie neapărat să testeze NATO cu tancuri trecând o frontieră. Poate testa Alianța printr-o dronă pe un aeroport, printr-un sabotaj, printr-un atac cibernetic, printr-o campanie de influență sau prin exploatarea unei campanii electorale în care costul apărării devine mai important pentru alegător decât amenințarea care a făcut apărarea necesară.

Războiul hibrid funcționează tocmai în acest spațiu dintre pace și război, dintre certitudine și suspiciune, dintre solidaritatea declarată și disponibilitatea reală de a plăti pentru ea. Iar în vara lui 2026, Italia și Germania arată că acest spațiu devine unul dintre principalele fronturi ale Europei.