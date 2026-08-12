Germania extinde puterile serviciilor de informații. Spionii vor putea interveni inclusiv în atacuri cibernetice

Guvernul Germaniei a aprobat un proiect de lege care acordă servicilor de informații atribuții mult mai largi în lupta împotriva amenințărilor externe, atacurilor cibernetice și operațiunilor de sabotaj. Reforma marchează una dintre cele mai importante schimbări ale legislației germane privind serviciile secrete din perioada postbelică.

Cabinetul de la Berlin a aprobat miercuri, 12 august, proiectul prin care serviciile de informații germane ar urma să primească noi instrumente pentru combaterea amenințărilor considerate tot mai complexe. Măsurile vizează în special atacurile informatice, operațiunile de influență, sabotajul și activitățile desfășurate de servicii de informații străine.

Reforma trebuie însă să treacă prin Parlament înainte de a putea intra în vigoare.

Serviciile secrete germane primesc atribuții mai largi

Proiectul vizează în principal două instituții importante ale aparatului german de securitate: Serviciul Federal de Informații, BND, responsabil în special de informațiile externe, și Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, BfV, care se ocupă de amenințările interne.

Potrivit noilor prevederi, serviciile ar urma să aibă acces la instrumente digitale mai puternice și să poată desfășura operațiuni împotriva unor infrastructuri informatice considerate o amenințare pentru Germania.

Printre măsurile propuse se numără posibilitatea de a pătrunde în sisteme informatice, de a perturba operațiuni ale unor actori străini și de a utiliza instrumente bazate pe inteligență artificială pentru analiza informațiilor.

Una dintre cele mai controversate prevederi este posibilitatea ca serviciile germane să desfășoare operațiuni de tip „hack-back”, prin care să răspundă unor atacuri informatice provenite din exterior.

Berlinul invocă amenințările cibernetice și războiul hibrid

Autoritățile germane susțin că modificarea legislației este necesară deoarece natura amenințărilor la adresa securității naționale s-a schimbat radical.

Germania se confruntă cu o creștere a atacurilor cibernetice, a operațiunilor de spionaj, a sabotajului și a campaniilor de dezinformare atribuite unor actori străini. În acest context, autoritățile consideră că serviciile de informații trebuie să poată acționa mai rapid și să dispună de tehnologii adaptate noilor tipuri de amenințări.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a descris reforma drept o schimbare majoră a arhitecturii de securitate a țării.

Decizia vine într-un moment în care Berlinul este preocupat în special de activitățile atribuite Rusiei și Iranului, dar și de posibilitatea unor atacuri asupra infrastructurii critice și a unor obiective sensibile.

Inteligența artificială, inclusă în arsenalul serviciilor

O altă componentă importantă a reformei este folosirea inteligenței artificiale în activitatea serviciilor de informații.

Noile instrumente ar putea permite analizarea unor volume foarte mari de date și identificarea mai rapidă a unor tipare asociate activităților suspecte. Autoritățile germane consideră că tehnologia poate deveni esențială într-un domeniu în care cantitatea de informații disponibile crește constant.

Reforma prevede, de asemenea, posibilitatea unei utilizări mai extinse a datelor provenite din comunicații și platforme digitale.

Apar și temeri privind protejarea vieții private

Extinderea atribuțiilor serviciilor secrete a provocat însă îngrijorări în rândul organizațiilor pentru drepturile civile și al unor politicieni din opoziție.

Criticii se tem că noile competențe ar putea duce la o supraveghere mai extinsă și la diminuarea garanțiilor privind protecția datelor personale. Dezbaterea este cu atât mai sensibilă în Germania, unde controlul activității serviciilor de informații este influențat puternic de experiențele istorice ale perioadelor naziste și est-germane.

Proiectul prevede mecanisme de control asupra operațiunilor serviciilor, inclusiv implicarea Consiliului Independent de Control. Totuși, organizațiile pentru drepturile civile avertizează că extinderea puterilor trebuie însoțită de garanții solide pentru respectarea vieții private și a statului de drept.

Reforma trebuie aprobată de Parlament

Decizia guvernului german nu înseamnă că noile atribuții intră imediat în vigoare. Proiectul legislativ va trebui dezbătut și aprobat în Parlament.

Dacă reforma va fi adoptată, Germania va face un pas important spre modernizarea serviciilor sale de informații, oferindu-le instrumente concepute pentru o epocă în care amenințările nu mai sunt limitate la spionajul tradițional.