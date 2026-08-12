Vladimir Putin a mers marți la Universitatea de Stat din Novosibirsk, în Siberia, unde s-a întâlnit cu sute de studenți, doctoranzi și tineri oameni de știință. Liderul rus a discutat cu aceștia despre dezvoltarea inteligenței artificiale și i-a întrebat care sunt principalele riscuri pe care această tehnologie le-ar putea reprezenta pentru Rusia, potrivit Le Figaro.

Unul dintre studenții aflați la întâlnire l-a asigurat pe Vladimir Putin că nu are motive să se teamă de inteligența artificială.

„Ca să vă spun adevărul, nu aveți nimic de care să vă temeți”, i-a răspuns un student.

„Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”, a fost replica liderului rus.

Studentul a vorbit însă despre un alt pericol pe care îl poate aduce utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale.

„Dacă folosim constant inteligența artificială, riscăm să gândim mai puțin pentru noi înșine”, a spus acesta.

Rusia se află în prezent în urma Statelor Unite și Chinei în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit Le Figaro.

Kremlinul a stabilit inteligența artificială drept o „prioritate” în 2019, când a fost adoptată „Strategia Națională de Dezvoltare a IA”.

Pe 19 noiembrie 2025, Vladimir Putin a vorbit despre influența pe care sistemele de inteligență artificială o pot avea asupra societății.

„Aceste modele generează volume enorme de date noi și devin unul dintre instrumentele cheie pentru diseminarea informațiilor. Ca atare, ele au capacitatea de a influența valorile și viziunile asupra lumii ale indivizilor, modelând mediul semantic al unor națiuni întregi și, în cele din urmă, al întregii umanități”, a declarat el la o conferință anuală.

Rusia întâmpină dificultăți în dezvoltarea sectorului de inteligență artificială și din cauza sancțiunilor occidentale, care limitează accesul la cipuri și la infrastructura necesară.

Până acum, țara a investit câteva miliarde de dolari în inteligență artificială. Moscova își propune însă să majoreze investițiile până la 850 de miliarde de ruble, aproximativ 8 miliarde de euro, pe an, până în 2030, potrivit aceleiași surse.