Putin, în fața celei mai mari provocări. Răspunsul liderului de la Kremlin
- Mădălina Sfrijan
- 12 august 2026, 10:27
Vladimir Putin a mers marți la Universitatea de Stat din Novosibirsk, în Siberia, unde s-a întâlnit cu sute de studenți, doctoranzi și tineri oameni de știință. Liderul rus a discutat cu aceștia despre dezvoltarea inteligenței artificiale și i-a întrebat care sunt principalele riscuri pe care această tehnologie le-ar putea reprezenta pentru Rusia, potrivit Le Figaro.
Putin a întrebat despre riscurile inteligenței artificiale
Unul dintre studenții aflați la întâlnire l-a asigurat pe Vladimir Putin că nu are motive să se teamă de inteligența artificială.
„Ca să vă spun adevărul, nu aveți nimic de care să vă temeți”, i-a răspuns un student.
„Nu mi-a fost niciodată frică de nimic”, a fost replica liderului rus.
Studentul a vorbit însă despre un alt pericol pe care îl poate aduce utilizarea tot mai extinsă a inteligenței artificiale.
„Dacă folosim constant inteligența artificială, riscăm să gândim mai puțin pentru noi înșine”, a spus acesta.
Rusia încearcă să recupereze decalajul în domeniul AI
Rusia se află în prezent în urma Statelor Unite și Chinei în ceea ce privește dezvoltarea inteligenței artificiale, potrivit Le Figaro.
Kremlinul a stabilit inteligența artificială drept o „prioritate” în 2019, când a fost adoptată „Strategia Națională de Dezvoltare a IA”.
Pe 19 noiembrie 2025, Vladimir Putin a vorbit despre influența pe care sistemele de inteligență artificială o pot avea asupra societății.
„Aceste modele generează volume enorme de date noi și devin unul dintre instrumentele cheie pentru diseminarea informațiilor. Ca atare, ele au capacitatea de a influența valorile și viziunile asupra lumii ale indivizilor, modelând mediul semantic al unor națiuni întregi și, în cele din urmă, al întregii umanități”, a declarat el la o conferință anuală.
Sancțiunile occidentale limitează accesul Rusiei la cipuri
Rusia întâmpină dificultăți în dezvoltarea sectorului de inteligență artificială și din cauza sancțiunilor occidentale, care limitează accesul la cipuri și la infrastructura necesară.
Până acum, țara a investit câteva miliarde de dolari în inteligență artificială. Moscova își propune însă să majoreze investițiile până la 850 de miliarde de ruble, aproximativ 8 miliarde de euro, pe an, până în 2030, potrivit aceleiași surse.