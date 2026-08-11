Statele Unite suspectează că Rusia s-ar afla în spatele unei drone care a transportat explozibil și a pătruns în zona Aeroportului Leipzig/Halle din Germania. Incidentul a ridicat nivelul de alertă la Berlin și a alimentat temerile privind o posibilă operațiune de sabotaj desfășurată de un actor străin. Autoritățile germane au vorbit despre un „nou nivel de pericol” pentru Germania și analizează ipoteza unei amenințări hibride organizate de o structură străină bine pregătită, potrivit The Guardian.

Aparatul identificat la Aeroportul Leipzig/Halle era un quadcopter pe care fusese montat explozibil plastic de tip Semtex. Drona a reușit să treacă de sistemele de securitate și să rămână nedetectată timp de aproximativ patru ore.

Aparatul a fost observat ulterior de un șofer de autobuz care circula în zona aeroportului. Acesta a alertat autoritățile, iar dispozitivul a fost ridicat și examinat de specialiști.

Oficialii germani consideră că descoperirea dronei ar fi putut împiedica producerea unui incident cu mai multe victime.

În aceeași noapte, un avion cargo DHL a fost nevoit să abandoneze procedura de aterizare după ce drona a fost identificată în apropierea aeroportului. Aeronava a urcat din nou, iar ulterior a intrat în coliziune cu un obiect necunoscut. Avionul a reușit să aterizeze în siguranță pe un alt aeroport.

Anchetatorii iau acum în calcul posibilitatea ca aeronava să fi lovit o a doua dronă ostilă care zbura în aceeași zonă.

Oficialii americani familiarizați cu rapoartele serviciilor de informații consideră că drona ar fi provenit din Rusia, potrivit sursei.

CNN a relatat că autoritățile americane au ajuns la concluzia că aparatul ar fi avut legături cu o structură rusă de informații.

Natura materialului exploziv descoperit pe dronă ar fi oferit, de asemenea, indicii importante anchetatorilor. Potrivit unui oficial american din domeniul apărării, caracteristicile Semtexului ar indica existența unui producător militar.

Berlinul nu a acuzat însă oficial Moscova pentru incident. Ancheta continuă, iar autoritățile germane încearcă să stabilească cine a controlat drona și cine a ordonat operațiunea.

Investigația a scos la iveală și o posibilă legătură cu un alt incident produs în urmă cu doi ani.

Potrivit Bild, anchetatorii au găsit la locul unde a fost descoperită drona urme ADN care ar corespunde unei probe prelevate după un incendiu provocat de o bombă incendiară trimisă prin DHL. Dispozitivul a explodat pe Aeroportul Leipzig în iulie 2024.

În Lituania sunt judecate cinci persoane suspectate că ar fi avut legătură cu o serie de dispozitive incendiare trimise prin servicii poștale.

Procurorii lituanieni susțin că suspecții ar fi fost recrutați de serviciile ruse de informații. Moscova respinge acuzațiile și a calificat cazul drept o „provocare” îndreptată împotriva Rusiei.

Posibila corespondență ADN descoperită de anchetatorii germani ar putea deveni o pistă importantă pentru stabilirea unei legături între cele două incidente.

Prudența Berlinului are și o componentă strategică. Germania este unul dintre principalii furnizori europeni de sprijin militar pentru Ucraina, iar o concluzie oficială potrivit căreia Rusia ar fi atacat deliberat infrastructură critică de pe teritoriul german ar putea avea consecințe importante pentru securitatea europeană.

Un asemenea incident ar putea căpăta o dimensiune mult mai gravă dacă ar fi considerat un act de agresiune militară împotriva unui stat membru NATO.

Politologul Wolfgang Schröder, de la Universitatea din Kassel, a avertizat că stabilirea unei responsabilități directe a Rusiei ar putea genera consecințe mult mai largi pentru Germania și pentru Alianța Nord-Atlantică.

Anchetatorii germani continuă să verifice originea dronei, traseul acesteia și eventualele legături cu operațiunile de sabotaj atribuite serviciilor ruse de informații.