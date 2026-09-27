Opt persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri rusești asupra Ucrainei, potrivit autorităților de la Kiev. Loviturile au vizat mai multe regiuni ale țării, inclusiv Sumî, Kiev, Odesa și Zaporojie.

Atacurile au avut loc la o zi după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat la ONU că Moscova intenționează să își continue campania militară până la atingerea obiectivelor sale.

Trei bombe aeriene rusești au explodat duminică după-amiază în centrul orașului Sumî, în nordul Ucrainei. Una dintre zonele lovite a fost un centru destinat copiilor.

Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vîghivski, a anunțat că două persoane au murit, printre victime aflându-se și o adolescentă de 16 ani.

Un alt atac a vizat Kievul și localitățile din apropierea capitalei. Autoritățile locale au anunțat că o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite.

În regiunea Kiev au fost avariate peste 16 clădiri, atât imobile rezidențiale, cât și construcții industriale.

Poliția ucraineană a anunțat, de asemenea, că un bărbat a fost ucis de o dronă rusească în districtul Bucea, din regiunea Kiev.

În capitală, bombardamentele au provocat și avarii la sediul Kyivstar, unul dintre principalii operatori de telefonie mobilă din Ucraina. Nu au fost raportate victime în urma acestui incident.

Atacurile asupra infrastructurii de date au provocat în ultimele zile probleme de acces la internet în anumite zone ale Ucrainei.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că trei persoane au fost ucise în timpul unor atacuri nocturne asupra regiunii Zaporojie, în sudul Ucrainei.

Autoritățile din regiunea Odesa au raportat, la rândul lor, un „atac masiv” asupra zonei din apropierea Mării Negre. Atacul s-a soldat cu încă un mort.

În total, bilanțul comunicat duminică de autoritățile ucrainene a ajuns la opt persoane decedate.

În rezumatul său săptămânal, Volodimir Zelenski a indicat amploarea atacurilor rusești din ultimele șapte zile.

Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a lansat în această perioadă peste 2.200 de drone cu rază lungă de acțiune, 1.650 de bombe aeriene și 38 de rachete.

Evaluările independente confirmă intensificarea folosirii dronelor de către Rusia. Institutul pentru Studiul Războiului a raportat că forțele ruse au lansat, de exemplu, 173 de drone asupra Ucrainei în noaptea de 25 spre 26 septembrie.

Autoritățile ucrainene au acuzat în ultimele zile Rusia că provoacă o criză umanitară în orașul Oleșki, aflat în partea ocupată de Rusia a regiunii Herson.

Kievul susține că accesul la localitate este blocat de facto, ceea ce îngreunează atât furnizarea de ajutoare, cât și evacuarea civililor.

Duminică, Oleksandr Prokudin, șeful administrației ucrainene a regiunii Herson, a anunțat că o operațiune de amploare pentru transportarea alimentelor cu ajutorul dronelor a permis livrarea a patru tone de produse alimentare în oraș.

Potrivit acestuia, aproximativ 2.000 de persoane sunt „ostatice” în localitate. Oleșki se află într-o zonă cu acces foarte dificil, pe linia frontului, în apropierea Niprului.

Moscova a respins acuzațiile Kievului. Kremlinul a recunoscut existența unor probleme privind aprovizionarea cu alimente și medicamente, dar a pus situația pe seama autorităților ucrainene și a acuzat armata Ucrainei că împiedică transporturile de ajutoare.

În partea regiunii Zaporojie aflată sub ocupație rusă, un atac ucrainean cu dronă a provocat duminică moartea unei femei în orașul Energodar, potrivit lui Maksim Puhov, un responsabil municipal instalat de autoritățile ruse.

Informația provine de la administrația instalată de Moscova în teritoriul ocupat.

Noile atacuri au avut loc la o zi după discursul ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul Adunării Generale a ONU.

Lavrov a transmis că Rusia nu intenționează să renunțe la obiectivele sale de război și că acestea vor fi duse la îndeplinire.

Declarațiile au fost făcute în timp ce negocierile intermediate de Statele Unite pentru încheierea războiului continuă fără un acord care să deblocheze situația.

Luptele continuă pe front, fără schimbări majore care să fi dus până acum la încheierea conflictului început prin invazia rusă la scară largă din februarie 2022.