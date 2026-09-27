Papa Leon al XIV-lea și-a intensificat la Lourdes opoziția față de eutanasie și față de legea franceză privind dreptul la asistență pentru a muri, în cadrul vizitei sale în Franța. În fața bolnavilor, persoanelor cu dizabilități și voluntarilor aflați la sanctuar, Suveranul pontif a afirmat că legalitatea unei practici nu îi conferă automat și legitimitate morală.

„Este imposibil să considerăm ca normal să dai moarte cuiva”, a declarat Papa duminică la Accueil Notre-Dame, structura din Lourdes care găzduiește și oferă sprijin persoanelor bolnave sau vârstnice.

„Ceea ce este legal nu este neapărat moral”, a adăugat Papa Leon, citat de AFP.

În discursul adresat persoanelor bolnave și celor aflate în situații de dizabilitate, Papa a pus accentul pe demnitatea fiecărei persoane: „Nicio lege umană nu trebuie să vă facă să pierdeți certitudinea demnității voastre”.

Leon al XIV-lea a criticat în continuare ideea ca moartea să fie provocată în numele compasiunii, afirmând că o asemenea abordare trebuie respinsă.

„În numele acestei demnități inalienabile a persoanei umane, tentația de a da moartea sub acoperirea unei false compasiuni trebuie să fie respinsă cu fermitate”, a declarat Suveranul pontif.

Discursul a fost susținut într-un loc în care sunt prezenți numeroși pelerini bolnavi sau cu dizabilități. Vizita Papei la Lourdes face parte din călătoria sa apostolică în Franța, începută la Paris.

Papa s-a referit în mod direct la legea franceză care instituie dreptul la „asistență pentru a muri”, adoptată la 15 iulie.

Potrivit prevederilor prezentate în material, dreptul este acordat în anumite condiții unor pacienți care suferă de boli incurabile. Procedura permite pacientului să își administreze singur o substanță letală, în prezența unui îngrijitor.

Doar în situația în care pacientul nu este capabil din punct de vedere fizic să efectueze singur gestul, îngrijitorul poate administra substanța.

Legea a fost validată de Consiliul Constituțional, care a considerat conforme cu Constituția principalele sale prevederi.

În același timp, Consiliul Constituțional a admis o solicitare referitoare la clauza de conștiință, astfel încât aceasta să poată fi invocată și la nivelul unei instituții, nu doar de către un anumit cadru medical.

În discursul său, Papa Leon a pledat pentru dezvoltarea „fără răgaz” a îngrijirilor paliative și pentru continuarea cercetării medicale.

Papa a vorbit și despre necesitatea ca bolnavii să fie tratați cu „tandrețe”.

„Nu sunteți o povară, sunteți inima care bate a umanității noastre și o comoară prețioasă pentru Biserică”, le-a spus Papa persoanelor bolnave. Discursul a fost primit cu aplauze.

Cu câteva ore înaintea întâlnirii cu bolnavii, Papa a celebrat o slujbă în aer liber la care au participat aproximativ 150.000 de persoane.

În timpul ceremoniei, el a criticat „curentele actuale care caută să redefinească valoarea vieții umane în fața bolii, a suferinței sau a bătrâneții”.

Papa Leon al XIV-lea a numit Grota din centrul sanctuarului de la Lourdes „un sanctuar al speranței creștine”.

Opoziția Papei față de ideea unei intervenții medicale care să ducă la provocarea morții fusese exprimată și la Paris.

Vineri, în primul discurs al vizitei sale în Franța, susținut la Palatul Élysée în prezența președintelui Emmanuel Macron, a premierului Sébastien Lecornu și a altor oficiali, papa și-a exprimat regretul față de ceea ce a numit „oferta unei morți programate”.

Vizita oficială a Papei în Franța a început pe 25 septembrie, iar întâlnirea cu Macron de la Élysée a făcut parte din programul călătoriei apostolice.

La Lourdes, Papa a reluat aceeași formulare și a spus că „niciodată medicina nu va putea deveni servitoarea morții programate”.

Declarațiile Suveranului pontif au provocat reacții din partea organizațiilor care susțin dreptul la moarte asistată.

Jean-Luc Romero, delegat al Asociației pentru dreptul de a muri cu demnitate, a afirmat că papa are dreptul să își exprime punctul de vedere, dar a subliniat că legislația franceză este stabilită de Republică.

„El este binevenit, are dreptul să spună ceea ce gândește, dar legile sunt cele ale Republicii mai întâi și nu sunt legile bisericii”, a declarat Romero.

Legea privind dreptul la asistență pentru a muri reprezintă una dintre reformele sociale importante promovate în timpul mandatului președintelui Emmanuel Macron.

Biserica Catolică din Franța s-a opus ferm textului și a vorbit despre o „gravă ruptură antropologică”. În timpul procesului parlamentar, reprezentanții Bisericii au publicat editoriale, au organizat slujbe și i-au îndemnat pe credincioși să își contacteze parlamentarii pentru a-și exprima poziția asupra proiectului.

Opoziția față de lege nu s-a încheiat după adoptarea ei.

În timpul verii, aproximativ 150 de responsabili ai unor instituții medicale de inspirație creștină au denunțat ceea ce au numit „obligația de a permite aceste acte letale” prevăzută de lege.

În paralel, dezvoltarea îngrijirilor paliative a fost consacrată printr-o lege distinctă adoptată la 26 mai 2026, privind accesul egal la însoțire și îngrijiri paliative.