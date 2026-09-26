Papa Leon al XIV-lea oficiază sâmbătă după-amiază o slujbă uriașă în Place de la Concorde, la Paris, în a doua zi a vizitei sale în Franța. Organizatorii au extins perimetrul pentru mulțimea estimată la aproximativ 600.000 de credincioși, în timp ce 15.000 de polițiști și jandarmi sunt mobilizați pentru securitate, potrivit le Monde.fr

Aproximativ 600.000 de credincioși sunt așteptați sâmbătă în centrul Parisului pentru slujba oficiată de Papa Leon al XIV-lea în Place de la Concorde, unul dintre momentele principale ale vizitei sale în Franța.

Înaintea ceremoniei, credincioși de toate vârstele s-au adunat în zona Arcului de Triumf, scandând numele lui Isus și al Papei și agitând fanioane în culorile papale. Pe străzile din apropierea Champs-Élysées, zeci de autocare au adus persoane venite din alte regiuni ale Franței, multe dintre ele pregătite să aștepte ore întregi până la sosirea Suveranului Pontif.

Printre cei prezenți se află și persoane care au participat vineri seara la marele priveghi organizat la Stade de France.

„A fost foarte frumos, am simţit prezenţa Sfântului Duh, care m-a înălţat. Sper să fie şi mai bine la această slujbă, o adunare de oameni de aceeaşi credinţă, o mişcare care creează o comuniune foarte puternică", a declarat AFP Federico Colombel, profesor la o școală de ingineri, în vârstă de 28 de ani.

O altă participantă, Sylvie Leclerc, profesoară în vârstă de 31 de ani, a venit din Seine-Maritime.

„Catolicii nu prea sunt auziţi. Vom face zgomot! Dar pentru a anunţa iubirea, pacea, bucuria! ", a declarat aceasta.

Cânturi religioase au răsunat și în metroul parizian, unde grupuri de credincioși s-au îndreptat spre Champs-Élysées cu steaguri în mâini.

Din cauza numărului foarte mare de participanți, organizatorii au extins zona destinată publicului de la Place de l'Étoile până la avenue de la Grande Armée.

Perimetrul depășește doi kilometri.

Aproximativ zece stații de metrou sunt închise în timpul slujbei, iar măsurile de securitate sunt ample.

Vizita Papei Leon al XIV-lea mobilizează 17.000 de voluntari și 15.000 de polițiști și jandarmi, iar bugetul organizării este de aproximativ 27 de milioane de euro.

La ceremonie sunt prezente mai multe figuri politice și persoane implicate în cursa pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului 2027.

Printre acestea se numără Marine Le Pen, Gabriel Attal și Édouard Philippe.

Emmanuel Macron nu participă însă la slujba de sâmbătă. Președintele francez l-a primit pe Papa Leon al XIV-lea vineri, la sosirea acestuia în Franța.

Papa Leon al XIV-lea și-a început cea de-a doua zi a vizitei cu o deplasare la Maison Bakhita, Asociația Diecezană pentru Sprijinirea Migranților. Acolo, Suveranul Pontif a ascultat mărturiile unor exilați afgani și nigerieni.

„O casă care mărturiseşte întregului oraş că este posibil să ne întâlnim şi să trăim împreună în demnitate şi pace", a declarat Papa.

Leon al XIV-lea a vorbit și despre rolul celor care construiesc pacea și creează spațiu pentru ceilalți.

„Istoria Bisericii (Catolice) şi a omenirii (...) nu este scrisă de către cei care dau impresia că înving impunându-se şi ocupând spaţiul, ci de către cei care fac loc, instaurează un proces de pace, suscită încredere şi încurajează viaţa", a declarat Suveranul Pontif.

El a cerut și "recunoaşterea rolului fundamental al femeilor în construirea unei civilizaţii a iubirii".

Papa s-a întâlnit ulterior cu persoane recent botezate, într-un context în care Biserica Catolică observă un interes crescut în rândul unei părți a tinerilor.

„Poate părea paradoxal că acest fenomen (...) se situează în contextul unei societăţi ca cea franceză, marcată de o cultură puternic secularizată", a subliniat Papa la întâlnirea organizată la Institutul Catolic din Paris.

Tema laicității fusese abordată și vineri, în discursul de la Palatul Élysée, când Leon al XIV-lea a spus că "justa laicitate nu constă în excluderea religiei din spaţiul public".

Vizita Papei Leon al XIV-lea în Franța continuă la Lourdes și apoi la Metz. Reuters arată că turneul său francez durează patru zile și include mai multe momente religioase și întâlniri publice. Vineri, în prima zi a vizitei, aproximativ 300.000 de persoane, potrivit Vaticanului, l-au aclamat pe Papă în timpul deplasării cu papamobilul prin centrul Parisului. Ulterior, aproximativ 80.000 de tineri au participat la priveghiul organizat la Stade de France