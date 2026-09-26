El Niño îi obligă pe unii dintre cei mai cunoscuți bucătari din lume să modifice frecvent meniurile, pe măsură ce anumite ingrediente devin mai greu de găsit, mai scumpe sau își pierd calitatea. La festivalul Apapaxoa din Mexic, chefi din Brazilia, Danemarca, Columbia, Spania și Japonia au vorbit despre furnici servite doar la cerere, alternative la ciocolată și schimbări în preparatele cu fructe de mare, relatează AFP.

El Niño începe să se vadă inclusiv în meniurile restaurantelor de top, unde bucătarii sunt nevoiți să înlocuiască ingrediente sau să modifice preparatele în funcție de disponibilitatea produselor.

Mai mulți chefi reuniți la festivalul gastronomic Apapaxoa, organizat pe Riviera Maya din Mexic, au vorbit despre efectele fenomenelor meteo extreme asupra ingredientelor, transportului și rezervărilor. Experții ONU anticipează un episod El Niño deosebit de puternic, care ar putea crește riscul de secetă, inundații și valuri de căldură și ar putea afecta agricultura, pescuitul și aprovizionarea cu apă.

Chef-ul brazilian Alex Atala spune că lipsa unor produse îl obligă să își ajusteze frecvent meniul anual.

În restaurantul său din São Paulo, furnicile, folosite în anumite preparate, sunt disponibile anul acesta doar pentru clienții care cer în mod expres să le încerce.

Problemele nu țin doar de producție, ci și de transport. Drumurile pot deveni impracticabile din cauza inundațiilor, iar în perioadele de secetă incendiile pot bloca rutele de aprovizionare. Produsele proaspete ajung astfel mai greu sau își pot pierde calitatea înainte de a ajunge în bucătărie.

Atala avertizează că dispariția unor ingrediente sălbatice poate însemna și pierderea unor tradiții culinare, nu doar o problemă de aprovizionare.

Spaniolul Quique Dacosta, care are un restaurant în apropiere de Valencia, se confruntă cu un alt tip de problemă.

Regiunea a fost afectată în 2024 de ploi torențiale care au provocat moartea a aproape 250 de persoane și au distrus podgorii, livezi de portocali și culturi de orez din Albufera, folosit la prepararea paellei.

În perioadele cu vreme severă, Dacosta spune că apar și anulări de rezervări, pe fondul temerilor clienților.

Efectele El Niño nu sunt însă aceleași peste tot. În Caraibe, bucătarul Roberto Solis a vorbit despre un an fără uragane în zonă, fenomen care influențează inclusiv umiditatea și dinamica planctonului și se reflectă în preparatele cu fructe de mare.

La Copenhaga, Rasmus Munk testează o alternativă la ciocolată care nu conține cacao. Produsul este obținut din tărâțele rămase după fabricarea berii, pe fondul presiunilor existente pe piața globală a ciocolatei. Chef-ul danez Rasmus Munk se numără printre invitații festivalului Apapaxoa 2026.

Schimbări apar și în Japonia, unde bucătarii folosesc alte tipuri de fructe de mare după ce modificările temperaturii apei au influențat rutele de migrație ale unor specii.

În Columbia, chef-ul Alvaro Clavijo spune că la restaurantul său din Bogotá unele ingrediente, precum pulpa de cacao și anumite tipuri de tuberculi, sunt tot mai greu de găsit. Pentru el, problema cea mai importantă rămâne însă apa, după experiența raționalizării din timpul secetei severe din 2024.

Fenomenul El Niño îi obligă astfel pe bucătari să își adapteze constant preparatele, într-un context în care disponibilitatea, calitatea și prețul ingredientelor devin tot mai greu de anticipat.