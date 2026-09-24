Super El Niño intră în cea mai periculoasă perioadă. Sute de mii de oameni ar putea muri

Episodul Super El Niño ar putea fi asociat cu aproximativ 451.000 de decese suplimentare provocate de căldură la nivel mondial, între iunie 2026 și februarie 2027, estimează un raport al Climate Impact Lab. Numai în următoarele șase luni, până la finalul lunii februarie, cercetătorii estimează aproximativ 239.000 de decese suplimentare, pe fondul temperaturilor ridicate.

Temperatura medie globală pe uscat este așteptată să fie cu aproximativ 1,2 grade Celsius peste nivelul normal în lunile următoare, în mare parte din cauza actualului episod Super El Niño. Fenomenul este asociat deja cu secete severe și incendii, dar și cu un risc mai ridicat de precipitații extreme, inundații și alunecări de teren în mai multe regiuni ale lumii.

Cercetătorii descriu temperaturile aduse de actualul episod drept „o carte poștală din viitor”, în condițiile în care valori similare sunt estimate să devină obișnuite, pe fondul schimbărilor climatice, peste aproximativ două decenii.

„El Niño ne împinge practic în viitor, expunându-ne la temperaturi care nu vor deveni normale decât peste două decenii, înainte să avem timp să ne adaptăm și să ne protejăm”, arată raportul.

Pentru primele nouă luni ale actualului episod El Niño, din iunie 2026 până în februarie 2027, cercetătorii estimează aproximativ 451.000 de decese suplimentare asociate temperaturilor ridicate, comparativ cu un an obișnuit. În perioada septembrie 2026 - februarie 2027, numărul estimat este de aproximativ 239.000 de decese suplimentare la nivel mondial, cu o marjă de eroare de aproximativ 11.000 de cazuri.

Dacă actualele prognoze se confirmă și fenomenul El Niño continuă până în primăvara anului 2027, cercetătorii se așteaptă ca bilanțul să crească. Temperaturile peste medie și efectele acestora ar putea continua inclusiv în lunile iunie și iulie.

Estimările au fost publicate într-un raport al Climate Impact Lab, grup internațional și interdisciplinar de cercetare în domeniul climei. Documentul identifică zonele în care sunt anticipate cele mai multe decese suplimentare asociate căldurii și perioadele în care efectele ar putea fi mai severe. Datele sunt destinate inclusiv guvernelor, organizațiilor umanitare și instituțiilor internaționale, care își pot direcționa intervențiile către regiunile considerate cele mai vulnerabile.

Nigeria se află în fruntea listei. Pentru următoarele șase luni, cercetătorii estimează aproximativ 31.000 de decese suplimentare asociate temperaturilor ridicate. În Sudan sunt estimate aproximativ 17.500 de decese suplimentare, în Niger aproximativ 10.000, iar în Ciad circa 8.000. Și Asia de Sud-Est apare printre regiunile puternic expuse. Căldura suplimentară ar putea fi asociată cu aproximativ 19.400 de decese în Filipine, Vietnam, Thailanda și Cambodgia.

Pentru Indonezia, estimarea ajunge la aproximativ 19.300 de decese suplimentare. India ar putea înregistra aproximativ 15.800 de decese în plus asociate căldurii în următoarele șase luni, iar pentru Brazilia estimarea este de aproximativ 13.300.

Italia ocupă locul 49 în clasamentul menționat de raport, cu aproximativ 780 de decese suplimentare estimate.

Raportul arată că intervalul în care ar putea fi înregistrate cele mai multe decese nu este același în toate țările. Pentru unele regiuni, o parte importantă a impactului este estimată pentru perioada decembrie 2026 - februarie 2027, ceea ce oferă autorităților un interval în care pot fi pregătite măsuri de intervenție.

Nigeria ar putea înregistra în aceste trei luni aproximativ 15.400 de decese suplimentare asociate căldurii. În Indonezia sunt estimate aproximativ 10.400 de decese suplimentare în același interval. Pentru Brazilia, cercetătorii estimează aproximativ 8.000 de decese suplimentare între decembrie și februarie, iar în cazul Indiei numărul ajunge la aproximativ 7.400.

Datele permit astfel identificarea atât a regiunilor expuse, cât și a perioadelor în care riscul asociat temperaturilor ridicate este estimat să crească.

Pentru calcularea impactului, cercetătorii au luat în considerare mai multe elemente, printre care clima locală, vulnerabilitatea populației la temperaturi ridicate și capacitatea oamenilor de a se adapta. Aceeași creștere a temperaturii nu produce efecte identice peste tot.

Consecințele diferă în funcție de temperaturile obișnuite dintr-o regiune, de caracteristicile populației și de accesul la mijloace prin care oamenii se pot proteja în timpul perioadelor de căldură extremă.

În zonele în care temperaturile sunt deja foarte ridicate, o încălzire suplimentară poate crește numărul persoanelor expuse stresului termic necompensabil.

Într-o asemenea situație, organismul nu mai poate elimina suficientă căldură pentru a-și menține temperatura la un nivel stabil. Raportul urmărește astfel diferențele dintre regiuni, în loc să aplice același nivel de risc tuturor populațiilor.

Persoanele în vârstă și copiii foarte mici se numără printre categoriile cele mai vulnerabile atunci când temperaturile ating valori extreme.

Riscul este mai ridicat și pentru persoanele care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau respiratorii. Raportul arată însă că efectele pot fi reduse atunci când populația are acces la aer condiționat și apă potabilă și beneficiază de servicii medicale eficiente.

Cercetătoarea Tamma Carleton, una dintre autoarele raportului, afirmă că intervențiile pregătite din timp ar putea reduce numărul deceselor estimate pentru actualul episod El Niño.

„Eforturile noastre pot salva multe vieți în acest an. Dar nu vrem ca peste 20 de ani, când temperaturile extreme de astăzi vor deveni noua normalitate, să fie nevoie de o stare permanentă de urgență. Trebuie să ne mobilizăm acum pentru a proiecta, implementa și evalua instrumentele care vor salva vieți în anii ce urmează”, a declarat cercetătoarea Tamma Carleton, una dintre autoarele raportului.

Estimările realizate la nivel local și actualizate în funcție de perioadă pot fi folosite pentru stabilirea zonelor către care sunt direcționate fondurile și intervențiile de urgență.

Guvernele, administrațiile regionale și autoritățile locale pot utiliza datele pentru a concentra resursele în regiunile în care sunt anticipate cele mai mari riscuri. Printre măsurile identificate de Climate Impact Lab se numără sistemele de avertizare pentru valurile de căldură și programele de monitorizare și sprijin destinate persoanelor vulnerabile.

Raportul menționează și organizarea unor centre de răcorire și puncte de hidratare, precum și măsurile de protecție pentru persoanele care lucrează în aer liber. O altă măsură indicată este extinderea capacității sistemelor de sănătate pentru perioadele în care temperaturile extreme pot duce la o creștere a numărului de persoane care au nevoie de îngrijiri.

El Niño este faza caldă a ciclului climatic El Niño - Oscilația Sudică, cunoscut sub abrevierea ENSO, și reprezintă unul dintre fenomenele naturale care pot influența puternic clima la nivel mondial. ENSO descrie interacțiunea dintre ocean și atmosferă în Pacificul tropical și este caracterizat prin variații ale temperaturii apei și ale circulației atmosferice.

Ciclul are trei faze: El Niño, care reprezintă faza caldă, La Niña, faza rece, și perioada neutră.

El Niño poate crește temporar temperatura medie globală și poate influența apariția sau intensitatea unor episoade de căldură, secetă și precipitații abundente.

Actualul fenomen este așteptat să atingă intensitatea maximă spre sfârșitul anului 2026, când încălzirea apelor din Pacificul ecuatorial este estimată să ajungă la nivelul cel mai ridicat. Potrivit estimărilor actuale, episodul El Niño ar urma să continue cel puțin până în februarie 2027.