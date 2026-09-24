Un bărbat de 30 de ani este căutat de polițiști în cazul tinerei de 28 de ani, găsită moartă într-o valiză pe râul Olt. Tribunalul Vâlcea a emis un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele acestuia, iar anchetatorii au informații potrivit cărora suspectul ar fi părăsit România înainte ca trupul victimei să fie descoperit.

Bărbatul dat în urmărire este Băltățeanu Gheorghe Vlăduț și are domiciliul în localitatea Mirești, județul Vâlcea, potrivit informațiilor publicate de Poliția Română. Acesta este cercetat pentru omor, iar polițiștii îl caută pentru punerea în executare a mandatului de arestare preventivă.

„Persoana este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor și este căutată în vederea punerii in executare a mandatului de arestare preventivă”, se menționează pe site-ul Poliției Române.

Victima este o tânără de 28 de ani, Valentina, cu domiciliul în Filiași, județul Dolj. Trupul acesteia a fost găsit marți, 22 septembrie, într-o valiză care plutea pe râul Olt, aproape de mal, în zona barajului de la Ionești. Medicii legiști au stabilit că femeia a avut o moarte violentă și au început cercetările pentru omor, principalul suspect fiind bărbatul de 30 de ani.

Anchetatorii au făcut miercuri o percheziție la domiciliul bărbatului suspectat, iubitul Valentinei, și au găsit mai multe pete care par a fi de sânge. Urmele au fost identificate inclusiv pe o saltea de dormit care ar fi fost folosită de victimă și de suspect, potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Necropsia a arătat că tânăra a avut o moarte violentă, produsă prin șoc traumatic și hemoragic, cu o zi înainte ca trupul să fie descoperit. Victima prezenta două leziuni traumatice la nivelul capului și cinci coaste rupte, precum și alte leziuni, escoriații și plăgi la nivelul gambelor.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, Adrian Vrăbete, a prezentat concluziile privind mecanismul producerii leziunilor.

„Ca mecanism de producere s-a stabilit că acestea ar fi fost produse, leziunile per ansamblu, lovire cu corpuri dure, obiect cu vârf ascuțit și marginea ascuțită, posibil cuțit și prin comprimare toraco-abdominală, posibil să se fie așezat pe victimă. Iar decesul datează din 21.09.2026”, a precizat Adrian Vrăbete.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, bărbatul suspectat în acest caz ar fi părăsit teritoriul României înainte de descoperirea crimei.

Trupul victimei a fost descoperit după ce mai multe persoane aflate la pescuit au observat marți după-amiază o valiză care plutea la suprafața apei. Pescarii ar fi adus bagajul la mal și au observat că acesta era greu, după care au sunat la 112 și au alertat poliția. Potrivit unor surse judiciare, valiza avea aproximativ 80 de centimetri lungime și 50 de centimetri lățime, era de culoare gri și confecționată dintr-un material impermeabil, ceea ce ar fi favorizat plutirea.

În interior a fost găsit trupul neînsuflețit al Valentinei Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj. Tânăra era fiica unui lăutar cunoscut din Filiași și locuia de câteva luni în județul Vâlcea alături de iubitul său, un frizer în vârstă de 30 de ani.

Cei doi s-ar fi cunoscut online și ar fi avut o relație de aproximativ trei luni.

Tatăl victimei a povestit că fiica sa îi vorbise anterior despre comportamentul partenerului.

„Gelos băiatul ăla, drogat, beat. Mi-a zis să îl las în pace că e beat, că ea îl iubește, dar vorbește prostii că e beat. L-am sunat pe el ‘bă, tată, fii cuminte să nu faceți vreo prostie ca vin la voi”, a declarat Petru Tănăsie, tatăl victimei, pentru Pro TV.

Potrivit informațiilor preliminare din anchetă, în noaptea de luni spre marți, un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat după ce acesta i-ar fi spus că are probleme cu mașina. Prietenul este audiat în calitate de martor. Conform datelor strânse până acum, anchetatorii nu îl suspectează că ar fi cunoscut adevăratul motiv al deplasării.

Verificările au scos la iveală și faptul că, în urmă cu patru ani, pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu într-un caz care privea o altă parteneră. Dosarul respectiv fusese deschis inițial pentru viol și a ajuns ulterior în instanță sub acuzația de lovire sau alte violențe.

În cazul Valentinei Tănăsie, verificările făcute până acum nu indică existența unor sesizări depuse de tânără împotriva actualului partener.

Cercetările sunt efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.