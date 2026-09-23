Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat miercuri că formațiunea pe care o conduce este deschisă dialogului cu AUR, însă nu a spus dacă ar merge personal la sediul partidului condus de George Simion în eventualitatea unor negocieri pentru susținerea unui viitor guvern.

Întrebat dacă ar negocia cu George Simion susținerea unui guvern condus de PSD și dacă s-ar deplasa la sediul AUR, liderul social-democrat a răspuns: „Haideți să ajungem în această situație”.

Sorin Grindeanu a afirmat că i-a recomandat lui Adrian Veștea, fost premier desemnat, să se deplaseze la sediul AUR pentru a discuta cu reprezentanții partidului despre posibilitatea obținerii sprijinului politic.

„Eu i-am recomandat lui Adrian Veștea să meargă la întâlnire la sediul AUR să spună ce își dorește”, a declarat Grindeanu.

Întrebat de ce i-a făcut această recomandare, președintele PSD a răspuns: „Pentru că e normal să ai un dialog”.

Liderul PSD a fost întrebat și dacă ar proceda la fel și ar merge la sediul AUR în cazul în care ar apărea o situație similară în negocierile pentru formarea Guvernului.

Răspunsul lui Grindeanu a fost: „Haideți să ajungem în această situație”.

Sorin Grindeanu a respins și ideea că AUR ar fi un partid extremist, susținând că nu a făcut o astfel de afirmație.

„Eu n-am spus că AUR este un partid extremist. De la mine n-ați auzit așa ceva”, a declarat președintele PSD.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu au loc pe fondul negocierilor pentru formarea unui nou Guvern. Premier desemnat este în prezent Siegfried Mureșan, iar PSD a anunțat că nu va vota pentru învestirea unui Executiv condus de acesta.

Discuțiile dintre partide continuă în contextul în care este necesară identificarea unei formule politice care să asigure susținerea parlamentară pentru viitorul Guvern.