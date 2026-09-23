Măsuri ferme luate de magistrați în urma incidentelor grave petrecute la manifestația din Capitală. Judecătoria Sectorului 1 a decis, miercuri seară, emiterea mandatelor de arestare preventivă pentru șapte dintre persoanele reținute de procurori după violențele din 15 septembrie, izbucnite în timpul protestului organizat de fermieri în Piața Victoriei.

În privința altor șapte persoane implicate în aceleași acțiuni violente, instanța urmează să se pronunțe în cel mai scurt timp cu privire la propunerile de arestare înaintate de anchetatori.

Persoanele vizate de cercetări sunt cercetate pentru fapte de o gravitate sporită. Lista infracțiunilor stabilite de procurori include ultraj, lovire sau alte violențe, distrugere, dar și tulburarea ordinii și liniștii publice. Incidentele au necesitat o intervenție fermă a forțelor de ordine și o anchetă amplă derulată imediat după protest.

„Faptele au fost comise în timpul protestului din 15 septembrie. Împotriva jandarmilor aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu au fost aruncate obiecte dure, mai mulţi dintre aceştia fiind loviţi. Violenţe fizice au fost exercitate şi asupra a două persoane angajate ale unui trust media, iar o autospecială a Jandarmeriei Române a fost degradată”, arată, miercuri, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un comunicat de presă.

Ședințele de judecată pentru analizarea propunerilor de arestare au fost programate miercuri, începând cu orele 14:00 și 15:00. Acțiunile judiciare vin în continuarea unei operațiuni de amploare desfășurate de organele de urmărire penală.

Anchetatorii au precizat că perchezițiile efectuate în București și în alte 15 județe au vizat inițial 30 de suspecți, însă doar 27 dintre aceștia au fost identificați și aduși la audieri. Marți, judecătorul de drepturi și libertății a admis propunerile formulat de procurori pentru alți 10 inculpați, emițând pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Investigațiile în acest caz complex sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale.