Protest în Cenei la locuința unui minor din dosarul Mario Berinde

Mai mulți locuitori din comuna Cenei, județul Timiș, s-au adunat la locuința familiei băiatului de 15 ani judecat în dosarul morții lui Mario Berinde și au cerut ca acesta să iasă din casă. Oamenii au aruncat cu ouă și făină în ușa apartamentului, iar forțele de ordine au intervenit pentru a aplana conflictul.

Localnicii erau convinși că adolescentul se află în locuința familiei și s-au strâns în fața imobilului după pronunțarea primei sentințe în dosarul crimei de la Cenei.

Băiatul de 15 ani a primit o măsură educativă neprivativă de libertate după ce a fost judecat pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

În timpul protestului, oamenii au aruncat cu făină și ouă spre ușa apartamentului și au cerut familiei ca adolescentul să plece din localitate.

„Mută-te de aici, criminalule!”, au strigat oamenii.

Adolescentul a fost luat în custodia autorităților, iar familia a cerut ajutorul Poliției.

Mama băiatului a spus că fiul său ar fi fost amenințat cu moartea pentru a-i ajuta pe ceilalți implicați în caz. Femeia a afirmat că nu știe unde este ținut acum adolescentul de către autorități.

Ea a mai spus că nu intenționează să plece din Cenei și le-a cerut localnicilor să îi lase copilul în pace.

Forțele de ordine ajunse la fața locului au intervenit și au reușit să pună capăt conflictului.

Tribunalul Timiș a pronunțat pe 18 septembrie primele sentințe în dosarul crimei de la Cenei. Unul dintre adolescenții de 15 ani a primit măsura internării într-un centru de detenție pentru o perioadă de 15 ani, după ce a fost judecat pentru omor calificat și profanare de cadavre.

În cazul celuilalt adolescent de 15 ani, cel la locuința familiei căruia s-au adunat localnicii, instanța a dispus o măsură educativă neprivativă de libertate. Acesta urmează să fie asistat zilnic timp de șase luni și are interdicția de a se apropia de familia victimei sau de ceilalți implicați.

Cel de-al treilea minor avea 13 ani și nu răspunde penal, fiind plasat într-un centru specializat.

Decizia Tribunalului Timiș nu este definitivă și poate fi atacată.

Crima a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie. Mario Berinde a fost atacat cu o toporișcă și un cuțit, iar ulterior trupul său a fost incendiat și îngropat în grădina unei locuințe.

Anchetatorii au stabilit că adolescentul care a primit măsura educativă i-a ajutat pe ceilalți după comiterea faptei, fiind trimis în judecată pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului.

Sentințele pronunțate în dosar au fost urmate, la câteva zile, de protestul localnicilor în fața locuinței familiei adolescentului.