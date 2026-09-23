Justitie

Secretele eliberării lui Călin Georgescu. Domeniul de un milion de euro din Toscana și azilul politic

Secretele eliberării lui Călin Georgescu. Domeniul de un milion de euro din Toscana și azilul politicCălin Georgescu. Sursa foto: INQUAM
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Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu, liderul care le vorbea românilor despre suveranitate, rezistență națională și eliberarea țării de influențele străine, își pregătea în cel mai mare secret o „extragere” din România. Nu într-un buncăr din munți, ci într-un refugiu de lux.

Georgescu și planul de evadare

Potrivit stenogramelor incluse de procurorii DIICOT în referatul trimis instanței, Georgescu discuta încă din mai 2025 cu Ionel Rusen despre plecarea definitivă în Italia, obținerea azilului politic și achiziționarea unei proprietăți izolate în Toscana. Nu era o conversație vagă sau un vis de pensionare.

Discuția era aplicată, tehnică: se vorbea despre zone sigure, prețuri, școala copiilor, deschiderea de conturi bancare, o firmă de acoperire, un loc de muncă formal și o vilă de aproximativ 1,2 milioane de euro, dotată cu o căsuță pentru servitori.

Mirajul azilului politic în interiorul Uniunii Europene

Putea obține Călin Georgescu azil politic în Italia, așa cum plănuia? Teoretic, oricine poate formula o cerere. Practic, din punct de vedere juridic, șansele ar fi fost nule.

Protocolul nr. 24 anexat tratatelor Uniunii Europene este clar: statele membre se consideră reciproc țări de origine sigure. Cererea de azil depusă de un cetățean al unui stat UE într-un alt stat membru este examinată exclusiv în situații excepționale – derogări grave de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau declanșarea procedurii prevăzute de articolul 7.

Georgescu ar fi trebuit să convingă autoritățile italiene că nu este cercetat de DIICOT pentru infracțiuni economice, ci că este o victimă a persecuției politice, expus unui risc real de încălcare a drepturilor sale fundamentale. O simplă declarație publică privind natura „politică” a dosarului său nu are nicio valoare juridică fără probe serioase și individualizate.

Mai mult, un eventual statut de azilant în Italia nu ar fi reprezentat un scut împotriva justiției române. Mandatul european de arestare funcționează pe principiul recunoașterii reciproce între statele membre. Refuzul predării este permis strict în situații limitate și ține exclusiv de decizia autorităților judiciare, nu a politicienilor italieni.

Vila din Toscana nu aduce cetățenia

Nici cumpărarea unui domeniu de un milion de euro nu i-ar fi adus lui Georgescu automat pașaportul italian sau imunitatea. Ca cetățean român, el putea locui în Italia în baza libertății de circulație din UE. Totuși, pentru a obține cetățenia prin rezidență, un cetățean comunitar trebuie să locuiască legal în Italia cel puțin patru ani, iar acordarea acesteia nu este un proces automat.

În acest moment, planul italian este oricum blocat. Măsura controlului judiciar îi interzice să părăsească teritoriul României fără aprobarea organului judiciar.

Concluzia acestor interceptări este profund politică. Omul care cerea mulțimii să rămână și să lupte împotriva „sistemului” își croia o ieșire de urgență: proprietate de lux, conturi sigure și protecție juridică la mii de kilometri distanță.

Suveranitatea era o marfă pentru discursul public, iar patriotismul era un instrument pentru mase. Planul real de evacuare la domeniul cu servitori din Toscana era rezervat exclusiv „liderului”.

Astăzi, live pe HAI România!

Cam așa arată un plan de un milion de euro... dar cum arată, de fapt, culisele juridice ale acestui dosar exploziv?

Astăzi, de la ora 12:00, pe canalul de YouTube HAI România, în cadrul emisiunii CONTRAPUNCT, jurnalistul Dan Andronic, alături de Adina Anghelescu, jurnalist cu 30 de ani de experiență în domeniul justiției și colonelul SRI (r) Tudor Păcuraru, pun pe masă „secretele” eliberării lui Călin Georgescu.

O analiză tăiată în carne vie, care va răspunde celor mai presante întrebări ale momentului

 

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