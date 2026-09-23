Lionel Richie va lipsi de la următoarele trei concerte programate în turneul pe care îl susține alături de Earth, Wind & Fire, după ce a trecut printr-o intervenție pentru tratarea fibrilației atriale. Reprezentantul artistului a anunțat că procedura a decurs bine, iar cântărețul va lua o scurtă pauză înainte de revenirea pe scenă.

Artistul a fost internat în spital și a fost supus unei intervenții pentru fibrilație atrială, o tulburare a ritmului cardiac caracterizată prin bătăi neregulate și, în unele cazuri, rapide ale inimii.

„Lionel a suferit o intervenţie de rutină pentru fibrilaţie atrială, a declarat unul dintre agenţii săi pentru Variety. Medicul a spus că totul a decurs perfect. Lionel se simte foarte bine, dar va lua o scurtă pauză şi se va întoarce pe scenă în curând”.

Pauza îl obligă pe Lionel Richie să renunțe la următoarele trei spectacole din turneul susținut împreună cu Earth, Wind & Fire.

Este vorba despre concertul programat sâmbătă la San Francisco, cel din Chicago, stabilit pentru 30 septembrie, și spectacolul din Columbus, Ohio, programat pe 2 octombrie.

Concertele de la Encore Theater din Las Vegas, care ar trebui să înceapă pe 14 octombrie, rămân deocamdată în program.

Intervenția vine după alte două episoade care au afectat programul concertelor lui Lionel Richie în ultimele luni.

Pe 24 iunie, în timpul unui spectacol la Minneapolis, artistul a părăsit scena după ce s-a plâns de amețeli. Ulterior, și-a reluat concertele pe 30 iunie.

Un alt episod a avut loc pe 29 august, când Richie a mers la spital din precauție după un concert susținut la Saint-Louis, pentru investigații cardiace. A fost externat pe 2 septembrie și s-a întors ulterior la Los Angeles.

Lionel Richie este cunoscut pentru melodii precum „All Night Long”, „Endless Love”, „Lady”, „Penny Lover”, „Truly” și „Stuck on You”. Alături de Michael Jackson, artistul a scris și piesa „We Are the World”.

Înainte de succesul obținut în cariera solo, Richie a fost membru fondator al trupei Commodores, formație funk-soul activă în anii 1970 și cunoscută pentru melodii precum „Three Times a Lady”, „Still” și „Easy”.

De-a lungul carierei, Lionel Richie a câștigat patru premii Grammy din 32 de nominalizări. De asemenea, a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, la categoria pentru cel mai bun cântec original, și a câștigat trofeul în 1986 pentru „Say You Say Me”, piesă inclusă în filmul „White Nights”.

Albumele sale s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare la nivel mondial. În 2016, artistul a fost desemnat MusiCares Person of the Year, iar în 2017 a fost omagiat în cadrul Kennedy Center Honors. Lionel Richie a fost și jurat al emisiunii „American Idol”, unde a lucrat cu artiști aflați la început de carieră, fiind așteptat să revină și într-un nou sezon al producției.