21 septembrie este o zi în care ne amintim de doi artiști, un muzician și un scriitor care nu mai sunt printre noi, Valeriu Sterian și Ion Băieșu. Îl celebrăm pe muzicianul Ducu Bertzi.

Ducu Bertzi s-a născut pe 21 septembrie 1955, la Sighet. A iubit cultura și educația, fiind fiul unui profesor și al unei educatoare. Ducu Bertzi a făcut muzică de mic, dar nu și-a neglijat educația inginerească. A studiat Mecanica Fină, a făcut stagiul militar și apoi a lucrat din 1979 până în 1990, la Fabrica de Mașini Unelte din București.

În 1990, a fost PR pentru „Curierul Național”. Niciodată nu a stat deoparte de muzică. A avut prima sa formație, rock, în 1969, când avea doar 14 ani. A debutat pe scenă, propriu-zis, la 21 ani, în 1976, la Baia Mare, iar în 1979, cu melodia „Când s-o-mpărțit norocu”, a debutat la „Cenaclul Flacăra”. A participat până în 1985 la 1400 spectacole ale acestui cenaclu. Circa 4500 concerte se leagă de numele său, în România și peste granițele României. Realizează „Omul cu chitara”, emisiune de folk, în fiecare seară de duminică de la ora 22.30, la Radio România Actualități. Aduce în memoria ascultătorilor mari nume și mari melodii ale folkului. Este căsătorit din 1989, cu medicul Teodora Bertzi, cei doi având doi copii.

La 21 septembrie 1952, la Obidiți, Râmnicelu, Buzău, venea pe lume Vali Sterian. Cantautor cunoscut, Vali Sterian ne-a părăsit la București pe 16 septembrie 2000. A fost în fruntea generației care a creat folkul românesc al anilor 1970.

Vali Sterian a fost omul care s-a identificat cu ideea de protest. Ne amintim de „Vino, Doamne!”, de Revoluția din Decembrie 1989 și de protestele din Piața Universității. Alături de Cristian Pațurcă și Alexandru Andrieș, Vali Sterian a cântat în toate cele 53 zile ale „Golaniadei”.

La 21 septembrie 1992, murea în SUA, la New Jersey, scriitorul buzoian Ion Băieșu, pe numele său real Ion Mihalache. Se născuse la 2 ianuarie 1933, la Aldeni. Ion Băieșu este cel care a creat personajele Tanța și Costel din seria jucată pe micul ecran de Coca Andronescu și Octavian Cotescu.

Filmele „Mere Roșii” și „Balanța” spun povestea a două personaje, doi medici, Mitică Irod și Mitică Bostan. La baza lor, stă romanul lui Ion Băieșu. Actorii care au dat viață medicilor au fost Mircea Diaconu și Răzvan Vasilescu. Filmele reprezintă o descriere a realității pe care doi doctori o trăiesc.

Deși acțiunea e plasată înainte de 1989, primul film prezintă o acțiune mai cenzurată a revoltei doctorului Irod. În cel de-al doilea film, doctorul Bostan e mult mai dur iar neplăcerile pe care le are sunt mult mai dur prezentate. În primul film, personaj feminin este Carmen Galin, în cel de al doilea, este Maia Morgenstern.