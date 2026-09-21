Evenimentul istoric

Muzica și cuvântul scris, momente de referință ale zilei de 21 septembrie

Muzica și cuvântul scris, momente de referință ale zilei de 21 septembrieSursa foto: pixabay.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

21 septembrie este o zi în care ne amintim de doi artiști, un muzician și un scriitor care nu mai sunt printre noi, Valeriu Sterian și Ion Băieșu. Îl celebrăm pe muzicianul Ducu Bertzi.

Ducu Bertzi duce mai departe flacăra folkului românesc

Ducu Bertzi s-a născut pe 21 septembrie 1955, la Sighet. A iubit cultura și educația, fiind fiul unui profesor și al unei educatoare.  Ducu Bertzi a făcut muzică de mic, dar nu și-a neglijat educația inginerească. A studiat Mecanica Fină, a făcut stagiul militar și apoi a lucrat din 1979 până în 1990, la Fabrica de Mașini Unelte din București.

În 1990, a fost PR pentru „Curierul Național”. Niciodată nu a stat deoparte de muzică. A avut prima sa formație, rock, în 1969, când avea doar 14 ani. A debutat pe scenă, propriu-zis, la 21 ani, în 1976, la Baia Mare, iar în 1979, cu melodia „Când s-o-mpărțit norocu”, a debutat la „Cenaclul Flacăra”. A participat până în 1985 la 1400 spectacole ale acestui cenaclu. Circa 4500 concerte se leagă de numele său, în România și peste granițele României. Realizează „Omul cu chitara”, emisiune de folk, în fiecare seară de duminică de la ora 22.30, la Radio România Actualități. Aduce în memoria ascultătorilor mari nume și mari melodii ale folkului. Este căsătorit din 1989, cu medicul Teodora Bertzi, cei doi având doi copii.

21 septembrie, ne amintim de Vali Sterian

La 21 septembrie 1952, la Obidiți, Râmnicelu, Buzău, venea pe lume Vali Sterian. Cantautor cunoscut, Vali Sterian ne-a părăsit la București pe 16 septembrie 2000. A fost în fruntea generației care a creat folkul românesc al anilor 1970.

Vali Sterian a fost omul care s-a identificat cu ideea de protest. Ne amintim de „Vino, Doamne!”, de Revoluția din Decembrie 1989 și de protestele din Piața Universității. Alături de Cristian Pațurcă și Alexandru Andrieș, Vali Sterian a cântat în toate cele 53 zile ale „Golaniadei”.

21 septembrie, ziua când ne-am luat „Adio” de la scriitorul Ion Băieșu

La 21 septembrie 1992, murea în SUA, la New Jersey, scriitorul buzoian Ion Băieșu, pe numele său real Ion Mihalache. Se născuse la 2 ianuarie 1933, la Aldeni.  Ion Băieșu este cel care a creat personajele Tanța și Costel din seria jucată pe micul ecran de Coca Andronescu și Octavian Cotescu.

Filmele „Mere Roșii” și „Balanța” spun povestea a două personaje, doi medici, Mitică Irod și Mitică Bostan. La baza lor, stă romanul lui Ion Băieșu. Actorii care au dat viață medicilor au fost Mircea Diaconu și Răzvan Vasilescu. Filmele reprezintă o descriere a realității pe care doi doctori o trăiesc.

Deși acțiunea e plasată înainte de 1989, primul film prezintă o acțiune mai cenzurată a revoltei doctorului Irod. În cel de-al doilea film, doctorul Bostan e mult mai dur iar neplăcerile pe care le are sunt mult mai dur prezentate. În primul film, personaj feminin este Carmen Galin, în cel de al doilea, este Maia Morgenstern.

Stiri calde

14:09 - Document falsificat găsit acasă la Călin Georgescu, în timpul perchezițiilor DIICOT

14:00 - Cazul Călin Georgescu, preluat masiv în presa rusă. Cum prezintă marile publicații acțiunea DIICOT

13:51 - Dosarul lui Călin Georgescu. Ionel Rusen, audiat. Răzvan Leu, declarații despre traseul banilor. Aparat de bruiat, gă...

13:34 - Funcționari publici, în vizorul DNA într-un dosar de corupție. Zeci de percheziții în patru județe

13:24 - PSD nu va vota Guvernul Mureșan. Argumentele lui Grindeanu

13:15 - Răzvan Leu a confirmat că a sesizat DIICOT în dosarul lui Călin Georgescu: „Am fost înșelat cu 1,1 milioane de euro”

HAI România!

Adrian Severin îi dă lovitura lui Siegfried Mureșan! Poate trece noul Guvern?

Adrian Severin îi dă lovitura lui Siegfried Mureșan! Poate trece noul Guvern?

Siegfried Mureșan, produs al Berlinului, împachetat la Bruxelles, livrat în România

Siegfried Mureșan, produs al Berlinului, împachetat la Bruxelles, livrat în România

Siegfried Mureșan, fabricat în Germania

Siegfried Mureșan, fabricat în Germania

Proiecte speciale