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Păcăleala cu urmele de grătar de pe carne, la restaurant

Păcăleala cu urmele de grătar de pe carne, la restaurantTon la grătar. Sursa foto: Dreamstime.com
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Mulți clienți privesc dungile brune de pe carne, burger sau de pe pieptul de pui ca pe o dovadă că preparatul a fost gătit pe grătar. În realitate, acele urme nu înseamnă întotdeauna ceea ce par. În industria alimentară, mai ales în lanțurile de tip fast-food și în unele restaurante, semnele de grătar sunt frecvent create artificial.

Cum apar dungile „de grătar”

În loc să vină de la un grătar cu jar sau cu bare metalice încinse, multe bucăți de carne primesc acele linii încă din fabrică sau cu ajutorul unor plite speciale.

Unele produse sunt presate pe suprafețe ondulate foarte fierbinți, care imprimate rapid modelul. Altele ajung deja cu urmele făcute, urmând doar să fie încălzite sau finalizate în bucătărie.

Scopul este unul clar: aspectul. Dungile sugerează gătitul la grătar, asociat cu un gust mai intens și cu o preparare mai „autentică”. Creierul leagă imaginea de calitate, chiar dacă procesul real este industrial și standardizat.

De ce funcționează păcăleala

Clientul mănâncă mai întâi cu ochii. O carne cu urme frumoase de grătar pare mai apetisantă și mai îngrijit preparată decât una uniformă. Restaurantele și producătorii știu asta și folosesc detaliul vizual ca argument de marketing, fără să spună neapărat că preparatul a stat pe un grătar clasic.

Grătar

Grătar. Sursa foto: Pixabay

Nu înseamnă automat că mâncarea este proastă. Înseamnă doar că aspectul nu garantează metoda de gătire pe care o imaginezi.

La ce să fii atent când vrei grătar

Dacă vrei cu adevărat carne la grătar, diferența se simte adesea în textură și în aromă, nu doar în dungi. În localurile mici sau în cele specializate, procesul este de obicei mai transparent. În schimb, la preparatele foarte uniforme, cu semne perfect simetrice, există șanse mari ca modelul să fi fost aplicat mecanic.

Urmele de grătar au devenit un simbol. Uneori reflectă realitatea, alteori sunt doar un detaliu de prezentare. Diferența stă în a nu confunda aspectul cu modul în care a fost gătită efectiv carnea.

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