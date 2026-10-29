Intrarea PSD la guvernare într-un moment marcat de probleme bugetare, scumpiri și apropierea sezonului rece ridică semne de întrebare privind calculul politic al partidului. Jurnalistul Bogdan Comaroni consideră că una dintre explicații ar putea fi evitarea alegerilor anticipate, care, pe fondul nemulțumirilor sociale, ar fi putut alimenta votul antisistem.

Subiectul a fost discutat în podcastul Contrapunct, moderat de Mirel Curea, alături de Octavian Hoandră, în contextul instalării Guvernului condus de Luca Niculescu și al revenirii PSD în prim-planul Executivului

Comaroni a pus mai întâi sub semnul întrebării capacitatea noului Guvern de a produce rapid o redresare.

„Nu cred că Niculescu, că Guvernul ăsta, Luca Niculescu, de data asta cu 11 miniștri ai PSD, care peste noapte au fost de acord să intre la guvernare, nu cred că ei vor avea soluția să scoată România brusc din toată această criză, austeritate, împrumuturi”, a spus jurnalistul.

El a menționat o serie de măsuri care ar putea fi discutate în noua formulă guvernamentală.

„Măsurile astea rapide de tip: hai să scădem înapoi TVA-ul pe la 19%, hai să încercăm să mai indexăm și niște pensii și să vedem ce-o face dacă punem mai departe compensări pe gaze și pe combustibil. Nu cred că vor duce la un rezultat”, a afirmat Bogdan Comaroni.

În opinia sa, PSD încearcă în același timp să se delimiteze de perioada precedentă de guvernare și să explice dificultățile economice existente.

„PSD-ul are impresia că deja se poziționează pe o chestiune prin ceea ce caută dezvăluirile despre Bolojan. Nu zic că nu sunt, sunt foarte adevărate. Dar încearcă să găsească un fel de explicație pentru popor că, uite, bă, de ce nu sunt bani, nu avem bani, sau țara a fost jefuită, nu avem de unde și noi vom încerca, facem tot posibilul și asta e”, a declarat Comaroni.

Jurnalistul a revenit asupra momentului ales de PSD pentru revenirea la putere și a remarcat că partidul își asumă guvernarea într-o perioadă cu potențiale costuri electorale importante.

„Asta mi se pare ciudat, deci ca un partid ca PSD-ul, care se presupune că are experiență, Grindeanu mai a fost și el premier, așa, te duci cu... Deci politica normală ți-ar fi zis: bă, niciun partid nu se duce acum să ia (...) iarna”, a spus Comaroni.

Înainte de această observație, jurnalistul enumerase o serie de riscuri care, în opinia lui, ar putea afecta noul Executiv.

„Înainte de Crăciun, Anul Nou, căldură, frig, gaze, explodează facturile, explodează combustibilii. (...) Prețurile sar și mai mult. Pe curent nu mai vorbim”, a afirmat el.

Mirel Curea a remarcat că, indiferent de costul politic, cineva trebuia să își asume guvernarea.

„Bă, frate, totuși cineva trebuia să intre. Adică, acum, pe bune. Cineva totuși trebuia să intre”, a spus moderatorul.

Bogdan Comaroni a prezentat apoi propria explicație pentru decizia PSD.

„Dacă nu se băgau, presupunem că nu se băgau și tot o ținem așa, la un moment dat, firește că până la urmă n-avea ce să faci, trebuia să se facă faza cu anticipatele”, a spus jurnalistul.

În opinia lui, alegerile anticipate desfășurate într-un climat de nemulțumire economică ar fi putut avantaja forțele politice care atrag votul antisistem.

„Ori la faza cu anticipatele, pericolul maxim, după mine în momentul de față, pe nemulțumiri, pe petrol, pe prețuri, pe tot ce vrei tu la un loc, e că acel procent (...) e clar o zonă destul de importantă în sondaje”, a afirmat Comaroni. El a continuat: „Ăștia ar fi atras, pentru că nu aveau un alt loc să-și descarce votul în momentul ăla dacă mergeai spre anticipate. Ar fi atras o mare bază antisistem.”

Afirmațiile reprezintă analiza politică a lui Bogdan Comaroni, nu o predicție electorală certă.

Comaroni a legat acest posibil vot antisistem de nemulțumirile acumulate în societate.

„Adică exact ce spui, pe scumpiri de prețuri, pe alea, spitale, asigurări”, a spus jurnalistul.

În acest context, moderatorul și invitații au discutat despre presiunea exercitată de costul vieții, facturi, medicamente și cheltuieli curente asupra populației. Comaroni a susținut că o asemenea stare de nemulțumire ar fi putut schimba semnificativ raportul de forțe într-un eventual scrutin anticipat.

„Frica a fost așa: se coalizează toți ăștia și împreună (...) trec de 50. Dacă trec de 50 (...) vor deține majoritatea în Parlament”, a spus acesta.

Afirmația privind un eventual rezultat electoral reprezintă scenariul prezentat de jurnalist în podcast și nu o estimare verificată privind rezultatul unor alegeri.

Mirel Curea a susținut că o variantă prin care partidele ar fi putut reduce atractivitatea AUR ar fi fost participarea formațiunii la guvernare, astfel încât alegătorii să îi poată evalua activitatea executivă.

„Pentru că altfel AUR-ul ăsta, în înțelegerea mea, crește pe aiurea. Crește complet aiurea. În ce sens aiurea? În sensul în care nu i-a văzut nimeni”, a spus Curea.

Moderatorul a explicat că se referă strict la experiența guvernării.

„Nici făcând o chestie deșteaptă, nici făcând o chestie tâmpită. Mă refer la guvernare”, a afirmat acesta.

În opinia sa, participarea AUR la un Executiv ar fi oferit electoratului posibilitatea să judece partidul după rezultate concrete.

„Bă, frate, ăștia nu trebuie văzuți la treabă? Și atunci ar fi dispărut toată spaima asta anticipatelor că o să ia peste 50%”, a spus Mirel Curea.

Din analiza prezentată în podcast rezultă astfel o dilemă politică: PSD a preluat o parte importantă din responsabilitatea guvernării exact într-o perioadă în care facturile, prețurile și situația bugetară pot genera nemulțumire, dar alternativa unor alegeri anticipate era percepută de invitați drept un risc electoral și mai mare.

Comaroni a sintetizat paradoxul pornind de la întrebarea de ce un partid cu experiență politică și-ar asuma un asemenea moment:

„Ce partid se înhamă să intre într-o situație atât de nașpa?”, a spus jurnalistul.

În lectura sa, răspunsul trebuie căutat nu doar în nevoia de a forma un Guvern funcțional, ci și în calculul legat de anticipate și de creșterea votului antisistem.