O inițiativă pornită din România, coordonată de europarlamentarul Gabriela Firea, membră a grupului S&D din Parlamentul European, a reușit să genereze un angajament concret la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene. La conferința găzduită la Parlamentul European din Bruxelles, pentru lansarea Planului European de Acțiune privind Sănătatea Femeilor, comisarul pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a anunțat în premieră două măsuri majore: o investiție de aproape 40 de milioane de euro, din primele luni ale anului 2027, pentru cercetarea diferențelor bolilor cardiovasculare la femei și bărbați, și elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor (European Roadmap on Women’s Health), axată pe diagnosticare timpurie, cercetare și studii clinice.

Deși femeile din Uniunea Europeană au o speranță de viață mai mare decât bărbații, statisticile ascund o inegalitate severă: ele își petrec cu 25% mai mult din viață confruntându-se cu probleme de sănătate. Datele Eurostat arată că ponderea vieții trăite într-o stare bună de sănătate este de doar 75,4% la femei, față de 79,8% la bărbați. Acest decalaj, în mare parte evitabil, are un dublu cost pentru Europa: diferențele de gen de pe piața muncii costă economia comunitară aproximativ 370 de miliarde de euro anual, iar barierele medicale și financiare împing rata fertilității la un minim istoric.

În acest context, proiectul inițiat de europarlamentarul Gabriela Firea (membră a grupului politic S&D și membră a comisiilor FEMM și CULT) propune transformarea sănătății femeilor într-o prioritate europeană durabilă. Planul abordează integrat afecțiunile care afectează femeile exclusiv, disproporționat sau diferit — de la sănătatea menstruală, maternă și reproductivă până la bolile cardiovasculare, autoimune, rare și cancerele feminine (cancerul de sân provocând anual peste 374.000 de cazuri noi și aproape 96.000 de decese în UE).

Inovația centrală a documentului este structurarea intervențiilor în jurul conceptului 15/35/55, un model care adaptează prevenția și îngrijirea la transformările biologice și sociale ale fiecărei vârste:

La 15 ani (Adolescența): Accentul cade pe alfabetizarea în sănătate și depistarea timpurie a tulburărilor menstruale și de alimentație. Obiectivul este ca durerile sau simptomele tinerelor să nu mai fie ignorate ca „normale”, reducând astfel întârzierile dramatice de diagnostic — cum se întâmplă în cazul endometriozei, unde diagnosticul durează în medie 7,4 ani.

La 35 de ani (Maturitatea și anii reproductivi): Prioritatea o reprezintă îngrijirea holistică, asistența maternală bazată pe consimțământ și sprijinul pentru sănătatea mintală în sarcină și în primul an după naștere. Totodată, planul vizează diagnosticarea rapidă a bolilor autoimune și a cancerelor la femei tinere, garantând consilierea genetică și prezervarea fertilității înaintea tratamentelor oncologice.

De la 55+ ani (Îmbătrânirea activă): Măsurile se concentrează pe programe organizate de screening de calitate (mamar, de col uterin și colorectal), sprijin medical real pe parcursul perimenopauzei și menopauzei, precum și îngrijire coordonată pentru afecțiunile cronice și îmbătrânirea activă.

Pentru a traduce viziunea 15/35/55 în politici publice, documentul stabilește cinci direcții clare de acțiune la nivel european:

1. Cercetare și inovare: Închiderea deficitului de dovezi științifice prin participarea echitabilă a femeilor în studiile clinice, utilizarea datelor defalcate pe sexe și alocarea de fonduri UE dedicate (prin programele Horizon Europe și EU4Health) pentru patologiile feminine.

2. Prevenție timpurie și diagnosticare mai rapidă: Reducerea anilor de așteptare pentru un diagnostic corect — inclusiv în bolile rare, unde femeile așteaptă în medie cu 1,7 ani mai mult decât bărbații — prin formarea medicilor pentru a recunoaște diferențele de gen în manifestarea simptomelor și prin extinderea screening-ului mamografic organizat pentru femeile între 45 și 74 de ani.

3. Acces echitabil la servicii medicale în toată UE: Eliminarea barierelor geografice și financiare prin viitorul buget multianual al UE (2028–2034), garantarea tratamentului în unități specializate certificate pentru cancerul de sân și analizarea înființării unui Fond European pentru Accesul la Tratamente de Fertilitate, inițiativă propusă de eurodeputata Gabriela Firea.

4. Sprijinirea sănătății femeilor în viața profesională: Integrarea nevoilor medicale ale femeilor în legislația europeană a muncii (Quality Jobs Act și Work-Life Balance Directive) prin flexibilitate pentru tratamente și simptomele menopauzei, investiții în servicii accesibile de îngrijire, produse menstruale gratuite la locul de muncă și în instituții publice, precum și garantarea „dreptului de a fi uitat” pentru supraviețuitoarele cancerului în accesarea creditelor.

5. Măsurarea progresului printr-un cadru european comun: Lansarea unui Tablou de Bord al UE privind Sănătatea Femeilor (EU Women’s Health Scoreboard), dezvoltat împreună cu Eurostat, EIGE și OMS, care să monitorizeze timpii de diagnostic, accesul la tratamente și inegalitățile regionale, cu raportare bienală în fața Parlamentului European și a Consiliului.

„Planului European de Acțiune privind Sănătatea Femeilor”

Anunțurile făcute în premieră de comisarul Olivér Várhelyi, în timpul conferinței de la Bruxelles, confirmă că propunerile pornite din România au devenit un catalizator real pentru Comisia Europeană. Forța politică a demersului este susținută de o alianță transpartinică și interinstituțională, reflectată în lista semnatarilor inițiali ai Planului de Acțiune.

Din partea României, documentul este semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu (S&D), inițiatoarea proiectului, europarlamentarul Gabriela Firea (S&D), și europarlamentarul Maria Grapini (vicepreședintă a comisiei IMCO, S&D). Alături de ei, și-au asumat acest angajament europarlamentari din comisii-cheie (SANT, FEMM, ECON, EMPL): Romana Jerković (vicepreședintă SANT, S&D), Tilly Metz (vicepreședintă SANT, Verzi), Evelyn Regner (S&D), Catarina Martins (The Left) și Billy Kelleher (Renew).

Prin această coaliție, Planul de Acțiune 15/35/55 deschide drumul către o Europă în care sănătatea fiecărei femei nu mai depinde de statutul financiar sau de țara în care trăiește, ci devine o garanție europeană autentică.

Articol realizat cu sprijinul Grupului S&D: https://www.socialistsanddemocrats.eu/ro

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