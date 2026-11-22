Marina Voica, în vârstă de 90 de ani, a fost externată după mai bine de o lună de spitalizare și s-a întors acasă, la Breaza, în județul Prahova. Cântăreața spune că se simte mai bine, însă recuperarea nu s-a încheiat, iar revenirea la emisiunile TV va depinde de starea sa fizică.

Artista a fost internată la Spitalul Militar din București după ce s-a confruntat cu amețeli puternice și o stare accentuată de slăbiciune. În perioada petrecută acasă înainte de internare, a încercat să gestioneze simptomele cu medicamente, însă acestea nu au avut efectul dorit.

După perioada petrecută sub supravegherea medicilor, Marina Voica a fost externată și a revenit în locuința sa din Breaza. Într-o declarație acordată Spynews.ro, artista a confirmat că se simte mai bine, dar a explicat că nu știe încă dacă va putea participa în curând la emisiuni.

„Sunt acasă. Eu am fost internată la Spitalul Militar, dar mi-au dat drumul și sunt acasă la Breaza. Sper că o să fiu capabilă pentru a participa la emisiunile dumneavoastră. Sunt mai bine. O să vă anunț când sunt capabilă să muncesc și să revin la televizor”, a declarat Marina Voica.

Mesajul cântăreței indică o evoluție favorabilă față de perioada în care se afla internată, când vorbea despre slăbiciunea accentuată și dificultățile provocate de amețeli. Artista nu a anunțat însă o dată pentru reluarea activității publice.

Problemele de sănătate au ținut-o departe de aparițiile publice în ultimele săptămâni. La începutul lunii noiembrie, după mai bine de două săptămâni de spitalizare, Marina Voica spunea că este foarte slăbită și că se află în continuare sub îngrijirea medicilor.

Într-o declarație transmisă atunci, cântăreața vorbea și despre recuperarea pe care urma să o parcurgă. Evoluția stării sale a necesitat, potrivit relatărilor publicate în această perioadă, continuarea supravegherii medicale.

În 2021, artista a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul inimii, după ce medicii au identificat leziuni severe la două dintre valvele cardiace. Operația a reprezentat un moment important în istoricul său medical.

În prezent, Marina Voica se află acasă și spune că se simte mai bine. Revenirea la televiziune rămâne însă condiționată de recuperarea sa, iar artista va anunța când va putea relua activitatea.