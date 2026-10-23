Probleme de sănătate pentru Marina Voica. Cântăreața a ajuns de urgență la spital

Marina Voica a ajuns la spital și a fost internată, după ce în ultimele zile s-a confruntat cu episoade puternice de amețeală. Cântăreața, care a împlinit 90 de ani în septembrie, are un istoric de afecțiuni cardiace și a suferit, în urmă cu cinci ani, o intervenție pe cord deschis.

Marina Voica a fost transportată la spital, unde medicii au decis internarea sa, potrivit informațiilor publicate de spynews.ro. Artista se plânsese cu câteva zile înainte de amețeli puternice, însă nu a dorit să ofere alte detalii despre starea sa de sănătate.

Cântăreața s-a confruntat și în trecut cu probleme medicale importante. În urmă cu cinci ani, Marina Voica a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe cord deschis, într-o clinică din Brașov. Potrivit informațiilor apărute la acea vreme, alte unități medicale din România ar fi refuzat să efectueze operația, din cauza afecțiunilor cardiace ale artistei.

Medicii au identificat leziuni grave la două dintre valvele inimii, iar intervenția chirurgicală a durat aproximativ trei ore. Marina Voica a pus problemele cardiace pe seama unei infecții mai vechi, provocate de amigdalită, pe care o avusese în tinerețe.

La câteva luni după operație, artista a avut nevoie din nou de îngrijiri medicale. Aceasta a ajuns la spitalul din Câmpina în urma unei intoxicații alimentare. Starea sa s-a îmbunătățit rapid după administrarea unei perfuzii.

Marina Voica s-a născut la 3 septembrie 1936, în orașul Ivanovo, din fosta Uniune Sovietică. A urmat cursurile Facultății de Finanțe și Credit din Moscova, unde l-a cunoscut pe Marcel Voica, cetățean român cu care s-a căsătorit. După absolvirea studiilor, s-a mutat definitiv în România și s-a angajat la ADAS.

Cariera sa artistică a început să capete notorietate în 1960, odată cu participarea la emisiunea „Tinere talente”, realizată de Valeriu Lazarov la Televiziunea Română. Marina Voica a interpretat atunci melodia „Pe aripa vântului”, care a contribuit la lansarea sa în muzica ușoară.

Ulterior, cântăreața a devenit una dintre interpretele cunoscute ale muzicii românești, fiind asociată cu generația de aur a muzicii pop-soul. A participat la numeroase spectacole și emisiuni de divertisment, atât în România, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei, Marina Voica a înregistrat și lansat aproximativ 850 de melodii, reunite pe 27 de discuri, trei casete și șase CD-uri. Piesele sale au fost difuzate la radio și televiziune și interpretate în turnee organizate în țară și peste hotare.

Artista a avut numeroase apariții în programe de divertisment, spectacole de varietăți, emisiuni speciale de Revelion și producții muzicale televizate.

Activitatea sa a fost recompensată cu premii obținute la concursuri naționale și internaționale, dar și cu distincții de excelență acordate de televiziuni, posturi de radio, case de discuri și publicații din România și din străinătate.

Marina Voica a activat și în teatru și cinematografie. A jucat timp de nouă stagiuni la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” și a interpretat un rol principal în filmul „Țărmul n-are sfârșit”, regizat de Mircea Săucan.