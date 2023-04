Marina Voica, plină de viață la 82 de ani. Deși a fost cu bărbați mai tineri cu 20 de ani decât ea, nimeni nu îi poate lua locul răposatului ei soț

Marina Voica este una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, cu aproape 1.000 de melodii în repertoriu. Chiar dacă a ajuns la vârsta de 82 de ani, ea este extrem de activă și cu poftă de viață. Artista este prezentă în mediul online și apare destul de des și la televizor.

Recent, Marina Voica a fost invitată într-un podcast, unde a vorbit despre trecutul și prezentul său. Artista locuiește singură în casa de la Breaza și se gândește deseori la anii petrecuți alături de răposatul ei soț. Medicul Viorel Teodorescu s-a stins din viață la doar 41 de ani, fiind răpus de cancer. După moartea soțului, a avut mai multe relații, însă patru bărbați i-au rămas în suflet. Cei doi soți, dar și doi iubiți mai tineri cu 20 de ani decât ea.

Artista a fost căsătorită de două ori. Primul soț a fost Marcel Voica, apoi cu medicul Virgil Teodorescu. După ce a rămas văduvă, a avut mai multe idile, însă doar doi dintre bărbați i-au rămas în suflet. Este vorba despre Laurențiu Cazan, care era cu 23 de ani mai mic decât ea, și un grec, cu 20 de ani mai tânăr, care a divinizat-o. Marina Voica a mărturisit că a fost extrem de iubită de bărbați, iar acum își reproșează că nu a oferit înapoi aceeași dragoste.

Marina Voica, mărturisiri despre cel mai important bărbat din viața sa

Invitată în podcastul „#TeAscult”, al Ilincăi Vandici a mărturisit că a avut mai multe relații, însă marea sa iubire a fost și va rămâne cel de-al doilea soț, medicul Viorel Teodorescu, care s-a stins din viață în anul 1981. Marina Voica susține că acesta a iubit-o necondiționat și mai mult decât a făcut-o ea.

„Viorel m-a iubit mai mult decât l-am iubit eu pe el. Poate că ar fi fost altfel dacă nu îmi arăta că este la picioarele mele. Era un bărbat puternic, nu era un om slab, dar mi-a arătat prea mult, prea mult că mă iubește”, a mărturisit artista. Ea a ținut să adauge că „Bărbatul când iubește, iubește mai tare decât iubește femeia, aceasta este firea bărbatului”.

Moartea soțului a fost un moment dificil pentru Marina Voica. A început să aibă coșmaruri cum că acesta nu o mai iubește și se trezea deseori în toiul nopții plângând. Nu suporta această idee și ar fi preferat să moară și ea.

„După ce a murit, visam că eu, de fapt, îl iubesc pe Viorel, iar el nu mă mai iubește. Eu cred că aș muri pe loc, dacă aș vedea că el nu mă mai iubește. Și îmi dădeam seama că el era combinat cu altcineva și eu am lipsit foarte mult, nu știu de ce, ani de zile, și îl sunam și i-am spus, stai un pic, dar tu îmi răspunzi, tu o să mă primești, nu? Și vedeam după voce că s-a dus totul. Mă trezeam toată în lacrimi, mă gândeam, Doamne, mai bine să mor mai degrabă decât să mă lase. Nu suportam”, a povestit artista în podcast.

Divorțul de primul soț și căsătoria cu Viorel Teodorescu

Artista și primul ei soț, Marcel Voica, s-au cunoscut în timpul studenției, ambii urmând cursurile la Facultatea de Științe Economice. S-au căsătorit, însă relația dintre ei nu a mers așa cum sperau. După șase ani, au decis să divorțeze.

„Eu am terminat Facultatea de Științe Economice. Acolo am fost colegă cu Marcel Voica, primul meu soț, care s-a lipit de mine și nu s-a mai dezlipit. Așa că ne-am căsătorit și am ajuns în România. Aveam vreo 22 de ani când am venit în țară. Terminasem facultatea și am spus că eu nu pot sta acasă, așa că am lucrat un an și jumătate la ADAS, Direcția Generală, după care am început să cânt”, povestește Marina Voica în „Taifasuri”, despre primul ei soț.

Medicul Viorel Teodorescu a văzut-o la televizor și s-a îndrăgostit de ea, așa că și-a luat inima în dinți și i-a mărturisit sentimentele. Era mai mic cu trei ani decât artista, însă acest aspect nu a fost o piedică în calea fericirii lor. S-au căsătorit și au petrecut 17 ani fericiți împreună însă în 1981 medicul s-a stins din viață, răpus de cancer.

„Într-o zi, m-a sunat un doctor, Viorel Teodorescu. Mă văzuse la televizor și se îndrăgostise de mine. Ne-am întâlnit o dată, de două ori… Pâna la urmă, m-am îndrăgostit și eu de el. Târziu am aflat că nici măcar nu era doctor, era doar student. Pe mine însă deja nu mă mai interesa. Îl iubeam și era destul… Am divortat de Voica, dupa șase ani de căsătorie“, povestea Marina Voica în Revista Tango.