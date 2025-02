Monden Elena Udrea așteaptă eliberarea. Dar ce face Adrian Alexandrov







După ce Elena Udrea a fost încarcerată, Adrian Alexandrov a preluat în totalitate responsabilitatea de părinte și s-a dedicat creșterii fiicei lor, Eva Maria. Aceasta a crescut și s-a transformat într-o adevărată domnișoară, iar tatăl ei face tot ce poate pentru a-i oferi o copilărie fericită, în ciuda absenței mamei sale.

O ieșire la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

În acest weekend, Adrian Alexandrov a ieșit alături de fiica sa, Eva Maria, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din București. Momentele speciale petrecute împreună au fost surprinse și au fost împărtășite online. În fotografiile publicate de tatăl ei, Eva Maria pare încântată în timp ce explorează expozițiile muzeului.

Problemele întâmpinate de Alexandrov

În urmă cu ceva vreme, la „Un podcast mișto” by Bursucu, Alexandrov a menționat că fiica sa și a Elenei Udrea se maturizează și începe să înțeleagă mai bine anumite lucruri din jurul său. Acesta a mărturisit că speră ca fetița să nu afle despre condamnarea mamei sale, deoarece acest lucru ar reprezenta un șoc foarte mare pentru ea.

„Am construit tot felul de povești cu ajutorul Elenei ca să reușim să ducă și ea povestea până la capăt. Deja are șase ani, noi în continuare mergem acolo. Copiii nu sunt proști.

Eu simt că ea știe că este altceva, dar nu spune, nu își manifestă emoțiile față de povestea asta așa cum ar trebui. Eu m-am folosit și de povestea cu mama. Mama a fost plecată în Italia mult timp și cea mică înțelegea. Problema cea mai grea la mine este că eu orice activitate fac cu ea, prietenii sunt și mamă și tată”, a declarat omul de afaceri.

Elena Udrea așteaptă clipa când va fi elibeartă

Deși nu poate fi alături de fiica sa, ea continuă să aștepte momentul în care va putea recupera timpul pierdut și va putea petrece din nou alături de Eva. În ciuda distanței mari dintre ele, fosta politiciană își exprimă constant dragostea și rămâne prezentă în viața fiicei sale prin gesturi afectuoase.

„În ultimii doi ani, am fost departe de fetița mea, dar nu am renunțat niciodată să fiu aproape de ea. Îi trimit scrisori, daruri și mesaje de dragoste prin cei care îmi sunt aproape. Mă străduiesc să vorbesc cu ea regulat, chiar și prin video, ca să nu simtă că am dispărut din viața ei,” a mărturisit Elena Udrea.

Aceasta nu încetează să-și exprime dorința de a-și reîntâlni fiica, chiar dacă nu poate fi lângă Eva în momentele importante.

„Celor care în continuare mă țin abuziv în închisoare, în timp ce fetița mea este pentru al 3-lea an lipsită de mamă de Sărbători, le doresc să aibă nu ‘un Crăciun ca al lui Ceaușescu’, ci un Crăciun ca al meu!” a scris aceasta pe Facebook, în ziua de Crăciun.