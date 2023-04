Andreea Marin și Horia Brenciu s-au deconspirat: „Nimic din ce a fost între noi nu este rușinos”

Atât Andreea Marin cât și Horia Brenciu sunt două vedete care mereu au fost sincere față de fanii lor. Chiar dacă deseori împărtășesc trăirile cu aceștia, sunt anumite lucruri pe care nu au avut ocazia să le povestească. Astfel că nimeni nu știe cum a fost prima întâlnire dintre „Zâna Surpizelor” și celebrul cântăreț și care este relația dintre ei.

Invitată în cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu, Andreea Marin a avut ocazia să își amintească un moment plăcut din viața sa, petrecut cu mulți ani în urmă. Așa cum procedează cu majoritatea invitaților săi, artistul a întrebat-o pe prezentatoare dacă își mai aduce aminte cum s-au cunoscut. Pentru că ea nu reușea să rememoreze momentul, cântărețul a povestit cu lux de amănunte cum a decurs prima întâlnire dintre ei.

Înainte ca Horia Brenciu să înceapă să povestească, Andreea Marin a ținut să îl întrebe dacă este ceva „nasol” sau „rușinos” cu privire la acel moment. Cântărețul a liniștit-o susținând că „Nimic din ce a fost între noi nu este rușinos, Andreea dragă”.

„Surprinde-mă. Iart-o pe mamaie că nu își mai amintește”, a fost replica Andreei Marin.

Cum s-au cunoscut Horia Brenciu și Andreea Marin

Artistul și-a amintit că prima dată când a avut ocazia să o cunoască pe celebra prezentatoare a fost în anul 1995, atunci când ea făcea Țara lui Piticot. În timp ce Horia Brenciu povestea, Andreea Marin a ținut să facă unele precizări, pentru a lămuri cum stăteau, de fapt, lucrurile.

„Horia: Eram în 1995. Doru Dumitrescu te-a văzut, cum au făcut toți cei care ți-au scris la Țara lui Piticot. Și ți-a dat un telefon, probabil o fi vorbit cu niște șefi de-ai tăi de la TVR Iași

Andreea: Eu nu făceam doar Țara lui Piticot, eu făceam și emisiuni de oameni mari, dar asta era cea produsă de mine.

Horia: Și țin minte și acum. Doru zice: . Discutam zilele trecute cu Toni Grecu de această întâmplare.

Andreea: Această scenă. Îmi amintesc cum am căzut în apă, nu am uitat momentul ăla.

Horia: Deci ăsta e Pastilă, se aruncă în apă. Pastilă cu vioara, cu arcușul, iese din apă, iar apoi într-o nebună întâmplare… (n.r – o ia și se aruncă cu ea în apă).

Andreea: Eu nici nu știam să înot, nici acum nu știu. El a fost spontan, dar eu habar nu aveam.

Horia: Nu pot să cred așa ceva. Aflu asta după ani de zile.

Andreea: Noroc că nu era apa prea adâncă. Am rezistat și eram și pe tocuri.

Horia: Eu eram în spatele camerelor și mă uitam când te-a luat pastilă în brațe și s-a aruncat cu tine. Și ziceam:

Andreea: Hai, nu fiți perverși acum, că de fapt i-ați suflat în ureche. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Pentru mine a fost doar un moment haios, căruia nu i-aș da o importanță memorabilă, pentru că e haios, ei erau haioși. În contextual ăla treaba a fost simpatică”, a fost discuția dintre cei doi.