Horia Brenciu și-a anulat concertele și a plecat din țară. De ce a luat această decizie și cine îl însoțește

Celebrul artist Horia Brenciu a luat prin surprindere fanii cu decizia pe care a luat-o. A anulat toate contractele pentru următoarele săptămâni și a plecat din țară. În călătoria sa nu este singur, ci alături de soție și de cei patru copii.

Chiar dacă este un artist devotat carierei sale, atunci când vine vorba de familie, Horia Brenciu este dispus să facă compromisuri. Din cauza profesiei sale, nu are mult timp liber să petreacă alături de copii și de soție. Tocmai din acest motiv a decis să anuleze toate evenimentele programate și să plece în vacanță alături de familie, în Thailanda.

Potrivit apropiaților, aceasta este singura perioadă în care familia poate fi în formă completă, adică soția și cei patru copii. Familia Brenciu se mândrește cu Andreea (28 de ani) și Maria (20 de ani), cele două fete ale lui Alice dintr-o altă căsătorie, acum majore, Mina (11 ani), fiica cuplului, și Toma (9 ani), băiețelul adoptat de cei doi.

„A plecat cu toată familia în Thailanda. E prima oară când merge în vacanță în formulă completă, după foarte mult timp. În altă perioadă nu avea cum sa-i strângă pe toți. Se întoarce la finele lunii”, a declarat pentru cancan.ro un prieten apropiat de-al artistului, care face parte, în același timp, și din echipa sa managerială.

Horia Brenciu este dispus la orice compromis de dragul familiei

Artistul este într-o relație cu Alice Dumitrescu de mai bine de 16 ani. Împreună au o familie numeroasă, cu patru copii. Chiar dacă Horia Brenciu are o singură fiică biologică, el îi iubește pe toți cei patru copii la fel. Este implicat în creșterea și educația lor și are grijă să nu le lipsească nimic. După trei fete, cuplul a decis să aducă și un băiețel în familia lor, așa că l-au adoptat pe Toma încă de când s-a născut. Acum băiețelul are vârsta de 9 ani.

Horia Brenciu și Alice au decis să adopte copilul după ce au auzit la niște cunoștințe de familie despre o tânără care voia să avorteze, așa că a făcut toate demersurile necesare. Artistul susține că este mai împlinit și mai fericit ca niciodată. Pe lângă cei patru copii care îi aduc bucurii, cântărețul are o relație frumoasă cu soția sa, alături de care a decis să își unească destinele, după opt ani de relație.