Horia Brenciu se confruntă cu probleme de sănătate și folosește masca de oxigen. „M-a prins nenorocita”

Tot mai multe persoane se confruntă cu gripa

Horia Brenciu nu este singura vedetă care a avut de suferit din cauza gripei și a avut nevoie de ajutor din partea medicilor. Mihai și Elwira Petre au apelat și ei la ajutorul cadrelor medicale. Cei doi au avut probleme în ceea ce privește medicamentele. Ei s-au îndreptat către mai multe farmacii pentru a cumpăra recomandările făcute de medici, dar nu au găsit tratamentele indicate. Cuplul a spus că multe dintre ele nu se aflau în stocurile farmaciilor.

Este important de precizat că încă din vara anului trecut reprezentanții industriei farmaceutice au tras un semnal de alarmă în privința unor medicamente. Ei au spus că este foarte posibil ca unele tratamente să dispară de pe rafturile farmaciilor din cauza crizei generate de prețulurile ridicate pentru materiale folosite în producția medicamentelor.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a spus Mihai Petre, potrivit Playtech.ro.