Monden Cine va primi pensia de 12.000 de euro a lui Prigoană







Marți, 12 noiembrie, Sliviu Prigoană a murit, la vârsta de 60 de ani. Omul de afaceri a reușit să se pensioneze în urmă cu 4 ani, chiar dacă acesta nu avea vârsta standard. Cine este moștenitorul de drept al pensiei în valoare de 12,000 de euro, o pensie la care cetățenii în vârstă nici măcar nu visează, e acum principala problemă.

Cauza morții lui Prigoană

Moartea subită a afaceristului Silviu Prigoană, în ziua de 12 noiembrie, la vârsta de 60 de ani, a șocat o întreagă comunitate. Cauza decesului a fost un infarct miocardic, fostul politician stingându-se din viață în timp ce lua masa cu prietenii într-un restaurant din Bran.

Luna viitoare, foarte aproape de întâmplarea de marti, urma să împlinească vârsta de 61 de ani. Chiar dacă nu avea vârsta de pensionare, el a reușit acest lucru în urma cum patru ani.

Prigoană, unul dintre românii care a contribuit cu sume uimitoare

Cu un venit lunar de 16.000 de euro, din care peste 60.000 reveneau statului, Silviu Prigoană a contribuit semnificativ la buget. La pensie, suma lunară pe care o primea fostul politician era de 12.000 de euro, o cifră care depășește cu mult media.

Acesta a declarat în urmă cu ceva timp pentru Viorel Grigoroiu, la podcast, că „Eu iau 11.000 de euro la acest moment, în mână. Banii îi aduce poștașul la ușă, nu se pun pe card. Îmi dă din ăia de 500 așa, bancnote mari! Eu mi-am asigurat bătrânețea! Am fost deștept, nu prost, cum a zis Tatoiu! Eu acum trăiesc doar din banii din pensie. Nu mai am vreo afacere, gata! Timp de 20 de ani eu am avut 160.000 de euro, salariu brut. Deci netul, ce luam în mână, era de 100.000 euro pe lună, iar contribuția la Stat era de 60.000 de euro lunar”.

Cine primește pensia lui Prigoană

Ultimul său interviu a fost acordat lui Bursuc de la Kanal D, unde acesta susținea că are o pensie de 12.000 de euro. Mai mult, potrivit legii care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2025, acesta urma să câștige sume de 13.500 de euro pe lună.

Conform actualei legi, din moment ce afaceristul a murit, cei care au dreptul la pensie sunt urmașii și soțul supraviețuitor. Astfel, chiar dacă Silviu Prigoană a divorțat de Adriana Bahmuțeanu în urma cu nouă ani, bărbatul nu s-a căsătorit cu fosta sa parteneră, Mihaela Botezatu. Prin urmare, pentru că nu erau căsătoriți legal, femeia care i-a fost alături în ultimii ani de viață, nu va primi niciun ban din averea lui Prigoană.

Pensia de 12.000 de euro, încasată lunar de Prigoană, va rămâne celor doi băieți pe care îi are cu fosta sa soție, Adirana Bahmuțeanu.

Conform legislației, minorii vor avea dreptul la acest venit până la vârsta de 26 de ani, cu condiția să-și continue studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, conform Cancan.ro