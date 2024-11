Monden Motivul pentru care Silviu Prigoană slăbise enorm în ultima vreme. Era de nerecunoscut







Silviu Prigoană avea foarte mare grijă de sănătatea lui și mergea anual la o clinică din Germania. Din cauza problemelor cardiace, medicii i-au recomandat afaceristului să țină un regim alimentar strict și să slăbească câteva kilograme.

Silviu Prigoană ținea un regim alimentar strict

În urmă cu ceva vreme, Prigoană a spus că a renunțat la pastele făinoase și că a început să mănânce multe salate și tocănițe. El a declarat că medicii i-au recomandat să mănânce la ore fixe și să bea multă apă.

„Când eşti bolnav de inimă, ai 120 de kilograme şi îţi spune doctorul că trebuie să slăbeşti, te pui pe regim. E foarte simplu. Slăbeşti cu apă. Bei apă chioară timp de 10-20 de zile şi slăbeşti foarte uşor. În general, eviţi pastele făinoase şi consumi seara doar o salată. Eu am avut o slăbire controlată. Nu am dat jos brusc kilogramele, ci într-o perioadă de opt luni. Mesele sunt la ore fixe, mâncarea e preponderent gătită, uităm de sucuri acidulate. Am scos pâinea din meniu, pastele, tot ce conține făină e exclus. Cantitățile de mâncare le-am suplimentat cu salate, tocănițe de tot felul.”, declara Silviu Prigoană pentru Impact.ro.

Mergea anual la o clinică din Germania

Afaceristul mergea la control în Germania anual pentru a-și verifica starea de sănătate. Fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, a spus că Prigoană avea probleme foarte mari la sistemul cardiac încă de pe vremea în care erau căsătoriți. Ea a declarat că în ultima vreme acesta avea probleme mari și în afaceri și că, probabil, starea lui de sănătate s-a înrăutățit din cauza supărării și a stresului.

Silviu Prigoană avea mari probleme cu inima

„El era o persoană cu probleme foarte mari la sistemul cardiac, la inimă. Era cardiac, avea de mult timp afecţiunea asta, de când eram căsătoriţi. Mergea în fiecare an într-o clinică în Germania, unde se trata”, a spus Adriana Bahmuţeanu.