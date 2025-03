Sport Gigi Becali a căutat și a găsit un țap ispășitor pentru eșecul cu Lyon







Gigi Becali a oferit explicații, după ce FCSB a fost învinsă pe teren propriu, de Olympique Lyon, scor 1-3, în prima manșă a „optimilor” Ligii Europa. Meciul a fost echilibrat, dar francezii au punctat de două ori în finalul întâlnirii de pe „Arena Națională” și au făcut diferență. Finanțatorul „roș-albaștrilor” nu a fost impresionat de valoarea trupei din Hexagon. Și a vorbit și despre vinovați.

„Mai buni ca noi sunt, dar nu extraordinar de buni. Noi o puteam învinge. PAOK mi s-a părut mai spectaculoasă. Au dat un gol aiurea. Dacă era Crețu acolo, nu marcau. Popescu a greșit acolo, tot el și la al doilea, apoi au mai dat unul pe contraatac. Dacă aveam puțin noroc, marcam noi și aia era”, a afirmat Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a remarcat pragmatismul celor de la Lyon

„Ei au avut trei ocazii și au dat trei goluri, noi am avut patru și am dat unul singur. Era mai inspirat să începem cu Vlad Chiricheș titular. Dacă se termina 2-2, nu era bine. Acasă, joci în fața suporterilor, trebuie să joci cu echipa cea mai bună. Dacă era 2-1, noi mergeam acolo cu ideea că putem să ne calificăm. Lyon nu este o echipă extraordinară! Dacă rămânea 2-1, mergeam cu gândul să ne calificăm”, și-a continuat analiza, finanțatorul celor de la FCSB.

El s-a consolat și a spus că, o calificare în „sferturile” competiției ar fi fost decontată în campionat. Iar echipa sa nu ar fi făcut față pe două fronturi.

„Dacă ne calificam, la revedere play-off! Nu mai aveai energie să câștigi campionatul. Baba nu are forță să joace în față, îi e frică. Edjouma are calitate bună, însă e ca vaca care dă cu piciorul la găleata cu lapte, degeaba are calitatea pe care o are, pasează numai la adversar, mai ales cu un asemenea adversar. Nu ai voie să pierzi mingea!”, a conchis omul de afaceri.