Relația dintre actualul președinte și principalele forțe politice din România rămâne un subiect fierbinte pe agenda publică, stârnind numeroase controverse și interpretări. În contextul unei analize ample privind criza politică actuală, posibilitatea organizării de alegeri anticipate și ipoteza instalării unui guvern tehnocrat, Matei Păun a oferit clarificări importante despre strategia de culise a șefului statului.

Omul de afaceri și analistul economic, recunoscut ca un cunoscător al mecanismelor din spatele campaniilor lui Nicușor Dan, a demontat criticile venite din partea celor care reproșează de la Cotroceni o atitudine mult prea blândă în raport cu social-democrații. Invitat la emisiunea Leaders Special de la Vorbitorincii, moderată de Cătălin Striblea, Păun a explicat strategiile după care se ghidează președintele.

Conform analizei făcute de Matei Păun, o parte semnificativă din corpul electoral a proiectat dorințe radicale asupra noului președinte, dorințe care nu corespund neapărat cu viziunea sa constructivă asupra reformei statului. Acesta subliniază că miza mandatului nu a fost distrugerea unui adversar politic, ci implementarea unor politici publice coerente.

„Nicușor, el nu și-a dorit să fie președinte, cred eu, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau altor partide. El și-a dorit să fie președinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice și așa mai departe”, a spus Păun.

În cadrul aceleiași intervenții, analistul economic a disecat structura sociologică a celor care au pus ștampila pe Nicușor Dan, arătând că succesul electoral s-a bazat pe două categorii distincte de cetățeni: nucleul dur, profund atașat valorilor civice, și valul de alegători mobilizați de contextul turului al doilea.

„Nicușor Dan a fost votat de vreo 20% din populație în mod liber, ca să zic așa. Diferența de la 20% până la 50% a fost un vot util”, a spus el.

Păun consideră că nemulțumirile actuale vin tocmai din această suprapunere de viziuni, în care electoratul radical anti-PSD a interpretat comportamentul instituțional al președintelui prin prisma propriilor convingeri radicale.

„Pentru dânșii, când l-au susținut pe Nicușor, au suprapus asupra dânsului sentimentele lor cu privire la PSD, cu privire la statul român și așa mai departe”, a spus Matei Păun.

În fața acuzațiilor din spațiul public care sugerează un presupus pact secret sau o subordonare a președintelui față de interesele social-democraților, reacția lui Matei Păun a fost extrem de categorică. Acesta respinge ferm orice speculație legată de o complicitate toxică.

„Ideea asta că Nicușor ar fi omul PSD-ului pentru mine este o absurditate totală. Este o absurditate totală”, a declarat Păun.

Mai mult, apropiatul președintelui afirmă că dialogul și negocierile cu toate formațiunile politice, inclusiv cu cele aflate pe poziții ideologice adverse, fac parte din fișa postului pentru orice șef de stat care dorește să asigure stabilitatea țării într-un climat politic marcat de fragmentare.

„O negociere politică? Asta este și jobul lui, să negocieze politic cu toate partidele”, a concluzionat Păun.