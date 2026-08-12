Milioane de persoane s-au strâns miercuri în Islanda și în nordul Spaniei pentru a fi martorii primei eclipse solare totale din Europa în ultimii 27 de ani, autoritățile spaniole avertizând participanții la eveniment să evite zonele unde canicula a sporit riscul incendiilor de vegetație, informează Reuters.

Autoritățile așteaptă până la 6 milioane de vizitatori preponderent în zonele rurale de pe traseul eclipsei în nordul Spaniei, precum și în Insulele Baleare, a spus Juan Cruz, secretar de stat pentru știință. „Sper că seara aceasta va marca apariția unei generații minunate de astrofizicieni. E un moment atât de special'”, a spus el. Eclipsa va fi urmată la scurt timp de apusul soarelui în Spania, reprezentând un punct suplimentar de atracție pentru turiști.

Acest scurt moment de întuneric în plină zi la trecerea Lunii direct între Terra și Soare și care le trezește oamenilor un sentiment bizar și determină comportamente ciudate în cazul animalelor era considerat în trecut un semn de rău augur, o luptă cosmică sau un semn al puterii divine.

În zilele noastre, Spania consideră acest fenomen o ocazie de a pune în valoare regiuni mai puțin vizitate și de a-i atrage pe turiști departe de plajele aglomerate, desfășurând în același timp o amplă operațiune polițienească și de siguranță publică pentru a preveni izbucnirea incendiilor.

Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, le-a spus reporterilor că 25.000 de polițiști au fost mobilizați pentru a asigura siguranța în ziua eclipsei, alături de aproape 100 de avioane și de elicoptere, de asemenea desfășurate.

Le-a recomandat cetățenilor să urmărească eclipsa de la cele 350 de puncte de observație instalate de autorități și să respecte restricțiile stabilite în apropierea unora dintre parcuri. „Să nu uităm că riscul incendiilor de vegetație este ridicat, este extrem din cauza temperaturilor ridicate.”

Cea mai recentă eclipsă totală de Soare vizibilă în Peninsula Iberică datează din 1912. Va urma o altă eclipsă pe 2 august 2027 și o eclipsă inelară în ianuarie 2028, care va încheia așa numitul ''trioul iberic de eclipse''.

În capitala Islandei, Reykjavik, ochelarii speciali pentru eclipsă care le permit oamenilor să urmărească fenomenul fără să-și rănească ochii sunt sold out de mai multe zile în această țară nordică cu circa 400.000 de locuitori și care așteaptă până la 80.000 de vizitatori.

O fâșie îngustă de totalitate va fi vizibilă pe coasta cea mai vestică a Islandei la ora 17:44 (17:44 GMT), înainte ca umbra Lunii să se îndrepte spre est.

Faza totală va dura până la 2 minute și 13 secunde în vestul îndepărtat, deși cele mai multe dintre orașe vor experimenta perioade mai scurte de întuneric. Autoritățile au avertizat în legătură cu traficul aglomerat și au îndemnat privitorii să plece din timp de acasă.

Cântăreața Bjork urmează să susțină un DJ set în cadrul unui eveniment dedicat eclipsei la sud de Reykjavik.

Agenția spațială americană NASA plănuiește să lanseze din Islanda o aeronavă WB-57 de mare altitudine pentru a urmări umbra Lunii, iar echipe finanțate de NASA vor lansa baloane pentru a studia maniera în care întunericul brusc și efectul de răcire afectează atmosfera joasă.

„E atât de interesant”, a spus Krista Kern, o vizitatoare din Carolina de Nord, care descrie așteptările ei în privința eclipsei totale ca o ''senzație a întregului corp'', deși mărturisește că are emoții în legătură cu vremea din Islanda.

Cerul de deasupra Islandei era înnorat miercuri, Agenția meteo a Islandei prognozând nori și ploaie în mare parte din traseul eclipsei și adăugând că singurele șanse de vreme senină sunt în nord-vestul țării.

În afara observatorilor amatori, evenimentul atrage și ''vânători de eclipse'', entuziaști care traversează globul pentru a se afla pe traseul de totalitate atunci când se produce o eclipsă.

Gordon Telepun, un chirurg plastician pensionat și astronom amator din SUA, care a fotografiat șase eclipse în total, a spus că va urmări evenimentul din insula Mallorca pentru că Spania îndeplinește toate condițiile pentru vânătorii de eclipse.

„Sunt șanse mari de vreme bună în august, o durată decentă a fazei de totalitate de peste un minut și jumătate și este ușor să călătorești aici.”