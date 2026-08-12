Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va începe în apropierea coastei nord-estice a peninsulei siberiene Taimir, dincolo de Cercul Polar, într-o regiune slab populată din cauza climei dificile. Ulterior, umbra Lunii se va deplasa și ar urma să treacă la aproximativ 100 de kilometri de Polul Nord, apoi peste Groenlanda și Islanda, înainte de a ajunge în Peninsula Iberică. Fenomenul va fi cel mai bine vizibil în Spania. Din România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, locuitorii din nord-vestul țării vor avea cele mai bune condiții pentru urmărirea fenomenului astronomic în seara zilei de 12 august 2026.

Eclipsa parțială de Soare va putea fi observată din România, iar gradul maxim de acoperire se va înregistra în regiunile de nord-vest ale țării. Datele Observatorului Astronomic arată că orașul Carei și localitățile învecinate vor avea cea mai mare magnitudine a eclipsei de pe teritoriul României. În această zonă, Soarele va fi acoperit în proporție de aproximativ 34%. Fenomenul va începe în jurul orei 20:20 și va ajunge la faza maximă chiar în momentele dinaintea apusului.

Perioada în care eclipsa va putea fi urmărită va fi însă foarte scurtă. În nord-vestul țării, durata maximă de observare va fi de aproximativ 26 de minute. Observatorul Astronomic a publicat și o hartă, precum și o listă cu orele la care fenomenul va începe în diferite localități. În celelalte regiuni în care eclipsa va putea fi observată, procentul de acoperire a Soarelui va fi mai mic.

„Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin”, potrivit experților.

În orașele din România în care eclipsa parțială va fi vizibilă, Soarele va apune în timpul desfășurării fenomenului.

Specialiștii spun că eclipsa poate fi urmărită și fără instrumente astronomice, însă este obligatorie folosirea unor metode de protecție adecvate.

„Puteți privi spre Soare, în siguranță, folosind un filtru de sudură verde, foarte închis la culoare. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi și ochelari de eclipsă, dar nu ochelari de Soare”, au precizat reprezentanții Observatorului Astronomic.

Specialiștii atrag atenția și asupra riscurilor la care se expun persoanele care încearcă să urmărească eclipsa prin instrumente astronomice fără filtre corespunzătoare.

„Cei ce au un instrument astronomic trebuie să fie foarte foarte precauți în observarea eclipsei pentru că orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au adăugat experții.

O altă metodă recomandată este proiecția, considerată sigură și care permite mai multor persoane să urmărească fenomenul în același timp.

„În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru. Se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop”, au mai explicat specialiștii.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă de Soare care va putea fi observată parțial din România va avea loc pe 2 august 2027.

O eclipsă totală de Soare care va putea fi văzută din România și din București se va produce pe 3 septembrie 2081.

Luna august aduce și unul dintre cele mai cunoscute fenomene astronomice ale anului: curentul de meteori Perseide. Maximul activității acestuia are loc în perioada 11-13 august.

Momentul maxim este estimat pentru 13 august, la ora 6:00 dimineața. Pentru că atunci va fi deja zi, meteorii nu vor putea fi observați în momentul de vârf al activității. Din acest motiv, specialiștii Observatorului Astronomic din București recomandă urmărirea cerului în noaptea de 12 spre 13 august, dar și în noaptea de 13 spre 14 august.

Cea mai bună perioadă pentru observarea Perseidelor este după miezul nopții și până dimineața. Curentul poate produce între 50 și 80 de meteori pe oră, existând și ani în care activitatea este mai intensă. Cele mai bune condiții de observare sunt în locurile cât mai întunecate, aflate departe de luminile artificiale ale orașelor.

„Denumite după constelația din care par că vin, Perseidele reprezintă unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi într-un an. Perseidele sunt cunoscute pentru că este perioada concediilor și a vacanțelor, perioada din an când oamenii petrec mai mult timp sub cerul liber, noaptea”, spun reprezentanții Observatorului Astronomic din București.

Fenomenul cunoscut popular drept „stea căzătoare” este produs de o particulă cu diametrul mai mic de un milimetru, care pătrunde în atmosfera Pământului și arde prin frecarea cu aerul. Dâra luminoasă poate fi observată pentru o fracțiune de secundă, iar astronomii numesc acest fenomen meteor. Particula de praf cosmic arde în atmosferă, în timp ce un corp care ajunge efectiv pe suprafața Pământului poartă denumirea de meteorit.

Curentul de meteori Perseide este cel mai cunoscut dintre marile roiuri de meteori observate de-a lungul anului la nivel global. Popularitatea sa este legată atât de activitatea regulată înregistrată în timp, Perseidele fiind observate de cel puțin 2.000 de ani, cât și de perioada lungă de activitate, care oferă condiții favorabile pentru urmărirea fenomenului.

Astronomii din București atrag însă atenția că Perseidele nu reprezintă, din punct de vedere astronomic, o adevărată „ploaie de stele”. În timpul unei ploi de stele pot fi văzute câteva mii de meteori într-o singură oră, astfel de fenomene fiind foarte rare. În cazul Perseidelor, în zonele cele mai „curate”, aflate departe de orașe și de poluarea luminoasă, numărul meteorilor observați poate ajunge la aproximativ 100 pe oră. În interiorul localităților, unde există numeroase surse de lumină artificială, vor putea fi văzuți aproximativ 10-20 de meteori pe oră. Perioada de activitate a Perseidelor este cuprinsă între 17 iulie și 26 august.