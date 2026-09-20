Există indicatoare rutiere pe care șoferii le întâlnesc mai rar, dar care pot schimba modul în care trebuie să circule pe un anumit sector de drum, potrivit Codului Rutier.

Un astfel de indicator este cel care semnalizează banda destinată circulației vehiculelor lente, întâlnită în special pe drumurile unde diferențele de viteză dintre participanții la trafic pot îngreuna circulația.

Indicatorul apare, de regulă, pe sectoare de drum în rampă, unde anumite vehicule, în special cele grele, pot pierde semnificativ din viteză. Pentru ca acestea să nu blocheze traficul și să permită celorlalți șoferi să își continue deplasarea, poate fi amenajată o bandă suplimentară destinată vehiculelor care se deplasează mai lent.

Regula importantă este că această bandă nu este doar o recomandare. Codul rutier prevede că, atunci când drumul este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente și aceasta este semnalizată corespunzător, vehiculele cărora le este destinată trebuie să circule pe banda respectivă.

În cazul unei benzi suplimentare amenajate la urcarea în rampă, indicatorul poate include o valoare de viteză. Vehiculele care nu pot menține viteza înscrisă trebuie să folosească banda pentru circulația lentă. De exemplu, dacă pe indicator este menționată viteza de 50 km/h, un vehicul care se deplasează sub această viteză trebuie să se retragă pe banda suplimentară din dreapta.

Scopul acestei reguli este simplu: fluidizarea traficului și reducerea diferențelor mari de viteză între vehicule. Un camion care urcă o pantă cu viteză redusă poate continua astfel deplasarea pe banda destinată vehiculelor lente, în timp ce autoturismele care se deplasează mai repede pot utiliza celelalte benzi.

De altfel, regulile generale prevăd că vehiculele grele, lente sau cele care se deplasează cu viteză redusă trebuie conduse pe banda de lângă acostament sau bordură atunci când nu există o bandă special amenajată pentru acestea.

Indicatorul este, așadar, mai mult decât o simplă informație despre configurația drumului. El îi ajută pe șoferi să înțeleagă cum trebuie folosite benzile în funcție de viteza de deplasare, mai ales pe sectoarele unde traficul greu poate încetini semnificativ circulația.