Audi A3: cum transformi un hatchback premium într-o mașină „bună la toate”

Hatchback-urile sunt una dintre cele mai practice invenții pentru condusul în regim urban și s-au dovedit a fi foarte versatile. Audi a creat un segment nou pentru aceste mașini în 1996, când a introdus primul hatchback premium, respectiv A3. La 30 de ani de la momentul acela, A3 s-a maturizat; știe să facă „de toate”, se potrivește oricărui stil și e și mai deștept ca niciodată.

Fabricat în peste 6 milioane de exemplare, A3 s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes modele ale mărcii și un pariu care a dat tonul într-un segment pe care acest model l-a creat: hatchback premium. Până la A3, hatchback-urile erau gândite ca mașini mici, economice, pentru oraș, iar confortul și construcția premium erau cumva secundare.

A3 a schimbat paradigma și a introdus multe inovații în această categorie. Am descoperit asta într-un test drive prin Bavaria, mai exact în Ingolstadt, locul care pentru Audi înseamnă „acasă”. Am condus atât cel mai nou model de A3, cu îmbunătățiri pe partea de asistență pentru șofer, dar și un Audi S3 din 2002, model care a adus câteva premiere în segmentul hot hatch la momentul lansării sale.

Audi S3 a venit ca un upgrade firesc pentru cei care-și doreau un A3 mai performant și cu cele mai bune dotări. Modelul testat de noi, aferent anului 2002, include ca dotări de top sistem Climatronic automat, faruri xenon cu spălătoare și scaune Recaro cu reglaj semi-electric.

S3 a fost un model inovator la vremea sa pentru că designul lui era foarte elegant și deloc țipător. Spre deosebire de celelalte hot hatch-uri din anii respectivi, la fel ca unele din prezent, modelul de performanță de la Audi păstra un design discret și elegant. Practic, dacă nu ai fi văzut inscripțiile „S”, ai fi putut crede că este un A3 obișnuit.

Sub capota lui S3 din 2002 se află un motor de 1,8 litri turbo care dezvoltă 225 de cai putere și care livrează puterea către toate cele 4 roți ale mașinii prin legendarul sistem „Quattro” de la Audi, o altă inovație esențială pe care acest model a adus-o ca dotare standard.

Dacă ar avea un ecran central cu navigație, S3-ul din 2002 s-ar putea încadra fără probleme ca un model recent. Mașina este foarte șic, discretă și-ți oferă fix ceea ce ai nevoie, dar și un plus de eleganță și rafinament. Nu te face să te simți ca într-o mașină sport, ci mai degrabă ca într-o mașină pentru un manager care se întâmplă să fie și foarte performantă.

Calitatea materialelor este impecabilă și faptul că toate butoanele și funcțiile lucrează și după 24 de ani demonstrează că A3 își merită renumele de hatchback premium.

Rafinamentul se simte și atunci când îl conduci, pentru că S3 poate fi o mașină de daily foarte fină și liniștită, iar puterea o folosești doar atunci când ai nevoie. Și de la momentul 2002, lucrurile au evoluat către mai bine.

În prezent, Audi A3 este unul dintre cele mai versatile modele pentru oraș, iar asta este evident încă din pagina de prezentare; este disponibil ca hatchback, ca sedan, dar și în caroserie allstreet, pentru versatilitate pe mai multe categorii de drum.

allstreet este deosebit pentru că oferă capabilitățile unui crossover de oraș, fără să adopte caroseria de SUV. Este pentru cei care vor un A3 mai înălțat, dar nu neapărat un Q3.

Indiferent de versiunea pe care o alegi, A3 îți oferă acum noi capabilități pe partea de sisteme de asistență pentru șofer și de confort la conducere, dar și noi experiențe conectate cu lumea tehnologiei.

un nou sistem de infotainment cu experiențe digitale

o nouă semnătură pentru luminile de zi (DRL)

sistem avansat de parcare cu funcție de parcare automată și cu memorare

Audi phone box cu încărcare MagSafe la 25W

camere 360 pentru o manevrabilitate mai precisă în locuri precum spălătoriile

Funcția de parcare automată este una dintre cele mai importante, mai ales în orașele aglomerate, unde fiecare centimetru de parcare contează. Ai loc să parchezi mașina, dar nu să și cobori ușor? Nicio problemă, noul A3 se poate parca singur, fără ca tu să fii în interior, totul din aplicație. Evident, mașina poate să și iasă din locul respectiv, dacă între timp nu s-a eliberat spațiul.

Sau poate ai un spațiu fix unde să parchezi, care nu se schimbă, cum ar fi un garaj sau parchezi între doi pereți. Cel mai simplu e să înveți mașina să se parcheze, dar se poate?

Da, se poate. Îi arăți o dată cum să facă manevra, ea memorează și după aceea, repetă întocmai ceea ce tu ai făcut, ca să nu stai să mai parchezi când ajungi acasă obosit de la birou. Este vorba de rafinament și confort.

Camerele 360 cu vedere panoramică te ajută să te orientezi în spațiile unde precizia contează, cum ar fi pe cătările de la o spălătorie sau pe o rampă, în general.

Iar încărcătorul wireless cu putere de 25W este cu adevărat salvator din două motive: cel mai important, nu mai probleme în alinierea telefonului cu bobina de încărcare. Practic, dacă ai un telefon cu magneți sau o husă cu magneți, îl așezi orientativ, iar el se va poziționa perfect de fiecare dată.

Puterea de 25W ajută pentru că încărcarea wireless este mai lentă, în general, iar așa, vei putea recupera multe procente într-un timp scurt.

Noi am încercat cu un iPhone 14 Pro Max, care era aproape descărcat, dar după 2 ore de condus, timp în care am mai făcut poze și telefonul a mai fost folosit sporadic, procentajul a ajuns la 70%. E o soluție salvatoare pentru cei care uită să-și încarce telefonul sau dacă ai uitat cablul de încărcare acasă.

Instrumentarul de bord și tableta centrală au fost și ele optimizate mai bine și oferă acces mai facil la informațiile esențiale. Instrumentarul măsoară 11,9 inch, iar ecranul central MMI măsoară 12,8 inch și nu ocupă foarte mult spațiu. Sunt bine optimizate pentru a oferi informații esențiale și acces la funcțiile cele mai des folosite, fără să devină intruzive.

Pentru sesiunea modernă de test drive am ales să conducem un RS3 2026. Acesta vine cu elemente specifice de la Audi Sport, cum ar fi un meniu dedicat my RS din tableta centrală, dar și câteva moduri suplimentare de condus.

Tableta este orientată ușor spre șofer, dar chiar și ca pasager vezi foarte clar ce se întâmplă pe ecran. Sistemul audio Sonos completează foarte bine partea de lifestyle a acestei mașini.

Vorbim de un Audi RS, unde e discutabil dacă mai ai nevoie de muzică sau te vei bucura strict de sunetul motorului legendar în 5 cilindri; totuși, e bine să știi că muzica se aude bine și o poți egaliza pentru preferințele tale.

Elementele de fibră de carbon și inserțiile de alcantara de la interior sunt integrate foarte discret și se îmbină perfect cu aspectul general al mașinii, ceea ce o face să se simtă mai mult ca o mașină executivă, mai degrabă decât ca una sportivă.

Totuși, fiind un RS, poate trece rapid de la un confort surprinzător de bun la o agilitate și o incisivitate specifică. E o senzație pe care trebuie să o trăiești ca să o înțelegi, însă gena sportivă a mașinii este integrată discret și poți să nu o scoți la iveală, dacă nu dorești.

Este o mașină foarte potrivită pentru executivii pasionați de mașini care vor să se distreze pe circuit în weekend, dar care au nevoie de un vehicul practic și confortabil în oraș. Head-up display-ul integrează viteza cu care circuli, indicatoarele rutiere citite automat de mașină și navigația, pentru ca tu să te concentrezi pe condusul sportiv.

Scaunele sunt sculptate și-ți oferă o poziție fermă de condus, dar sunt și surprinzător de confortabile, astfel că după două ore de condus, am coborât foarte odihnit din ele. Nu trebuie să te doară spatele după ce conduci o mașină sport. Din nou, sportivitate combinată cu confort și eleganță.

Dacă S3 este un hot hatch, RS3 face parte dintr-o categorie și mai selectă de hatch-uri de performanță, una pe care nu o discutăm prea des. Super hatch-urile sunt mașini compacte, de oraș, care oferă performanțe aproape de supercar-uri, iar modelele care se încadrează aici sunt numărate pe degetele de la o mână. Totuși, unul singur oferă motorizarea de 2,5 litri în 5 cilindri, iar acela este RS3-ul.

Motorizarea în 5 cilindri e mai importantă decât ai crede inițial. Caută doar pe internet cum se aude un astfel de motor, ca să înțelegi de unde entuziasmul.

Manevrabilitatea pe viraje și senzația la condus pe care acest model le oferă chiar și pe modul „Balanced” este exemplară și denotă experiența pe care Audi a dobândit-o de-a lungul a zeci de ani de participare la competiții.

Este rapidă în linie dreaptă, cu o accelerație sub 4 secunde, este foarte plăcută la condus pe drumurile cu viraje, iar sunetul motorului te face să vrei să mergi cât mai mult cu geamurile jos. Nu e vorba despre a face viteză, ci despre senzația acustică pe care o ai atunci când calci accelerația, fie și în reprize scurte.

Padelele din spatele volanului adaugă un plus de sportivitate, iar cutia S tronic răspunde instantaneu impulsurilor, ceea ce face RS3-ul să aibă același răspuns instant ca o mașină electrică.

Dar este și foarte plăcută ca mașină de condus zilnic. Portbagajul pe versiunea sedan, cea testată de noi, este de 321 de litri, iar pentru un plus de practicabilitate, poți opta pentru modelul hatchback, care-ți permite să rabatezi bancheta pentru un plus de spațiu.

Pasagerii din spate nu vor sta înghesuiți și se vor bucura chiar și de climatizare pe care o pot regla independent față de cea din față, pentru că RS3 oferă climatizare pe trei zone.

Nu te uiți la consum atunci când conduci un RS3 și totuși, lasă-mă să te surprind. După 2 ore de condus sportiv, dar și mai liniștit, consumul final a fost de fix 10 litri la suta de kilometri. Rezultatul este remarcabil, având în vedere performanțele demne de un supercar și valențele sportive pe care acest model le are. Asta înseamnă că o ieșire la distracție nu înseamnă automat și o vizită la pompă

Am condus pe drumuri naționale și foarte mult în zona de munte, cu urcări frecvente și ne-am bucurat chiar și pe loc de simfonia acestui motor.

Deși este o mașină de dimensiuni reduse, Audi A3 reușește să ofere nu doar o multitudine de caroserii, ci și motorizări din cele mai variate. În continuare poți opta pentru motorizare pur benzină sau motorină, dar ai și alternative mild hibrid. Poți alege inclusiv modele hibride cu încărcare la priză de 204 sau 272 de cai putere, cu tracțiune față sau integrală.

Și dacă poate vrei un A3 mai sportiv, dar nu neapărat la nivelul lui RS3, poți merge pe S3 convențional, care în continuare oferă performanțe remarcabile, datorită motorului 2.0 benzină de 333 de cai putere și tracțiune integrală quattro. Acela va fi și mai discret și oferă un confort chiar mai bun decât modelul de circuit, prețul fiind și el mai mic.

Audi A3 reprezintă poate cel mai bine versatilitatea din industria auto. O mașină dintr-un segment compact, unde fiecare centimetru contează, disponibilă în toate variantele la care te poți gândi.

Înglobează tehnologii care fac condusul prin oraș o plăcere și care te ajută să găsești spațiu chiar și acolo unde, în mod normal, el nu ar fi practicabil. Te conectează cu drumul și te ajută să rămâi conectat la lumea digitală prin sisteme avansate de conducere, dar și prin elemente inteligent integrate, cum ar fi încărcarea wireless facilă și rapidă.

A3 nu este doar un model premium de oraș, este definiția adaptabilității într-o lume aflată în continuă schimbare.